هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 07:30 ص 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:30

رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز برفقة نورا إيلي، عضو مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا في مدينة لوكارنو يوم الجمعة 1 يوليو 2016 الموافق لدخول قانون حظر تغطية الوجه حيز النفاذ في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا. (© KEYSTONE / TI-PRESS / PABLO GIANINAZZI)

نُفّذ القانون الذي يحظر إخفاء الوجه، والذي هو ساري المفعول في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا، منذ عاميْن بشكل رئيسي على مشجعي كرة القدم. أما الناشطات المرتديات للبرقع فبالكاد تعرضن لعقوبات بمقتضى هذا القانون. وتبدو السلطات المحلية راضية كل الرضى عن ذلك.

في تيتشينو، ينص القانون الذي أقرّه الناخبون في اقتراع عام سنة 2013 على معاقبة كل شخص يخفي وجهه في الفضاء العام بدفع غرامة مالية أدناها 100 فرنك، وهو تشريع يستهدف في المقام الاول النساء المرتديات للنقاب أو البرقع، لكن معظم الحالات التي نفّذ فيها هذا القانون خلال العاميْن الماضيْين كانت مرتبطة بمشجعي كرة القدم، وذلك وفقا للأرقام التي أعلنتها مديرية العدل بكانتون تيتشينو يوم الثلاثاء 7 أغسطس الجاري.

ومنذ يوليو 2016، تم اتخاذ 37 إجراءً بمقتضى قانون حظر غطاء الوجه إلى جانب صدور بعض التحذيرات الشفوية من الشرطة. وخلال النصف الاوّل من هذا العام، تم ضبط عشر حالات لإخفاء الوجه. لكن عدد النساء اللاتي ضبطن لإرتدائهن غطاء وجه منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

ولا يؤثّر هذا القانون الجديد على السياح القادمين من العالم العربي بل على السويسريات المسلمات، مثل حالة نورا إيلي، إمراة سويسرية تعتنق الأفكار السلفية، وهي ناشطة في المجلس الإسلامي المركزي السويسري، وقد لفتت الأنظار العام الماضي بتعمدها الذهاب إلى لوكارنو مرتدية للنقاب في تحد للقانون.

وتبدو السلطات في كانتون تيستشينو راضية عن هذا التقييم الأوّلي. فالهدف لم يكن إنزال أكثر ما يمكن من العقوبات والغرامات، بل ضمان الامن وحماية قيم تيتشينو، وفق البيان الحكومي. كما لا يفوت الكانتون التذكير في بيانه بأن هذا القانون يعكس إرادة الشعب لأن الناخبين أقروه في استفتاء عام على مستوى الكانتون.

الحكومة الفدرالية تعارض

هذا الموضوع مطروح أيضا على المستوى الوطني، من خلال مبادرة "نعم لحظر إخفاء الوجه"، مبادرة أطلقتها لجنة إيغركينغن، والتي نجحت في شهر اكتوبر الماضي في جمع التوقيعات المطلوبة لطرح هذه المبادرة في استفتاء عام أمام عموم الناخبين السويسريين. وتنص هذه المبادرة على أنه لا يحق لأحد أن يخفي وجهه في الفضاء العام في سويسرا.

وتعارض الحكومة الفدرالية حظر البرقع على المستوى الفدرالي وترفض المبادرة السابقة. فهي ترفض إقرار تشريع لمحاربة ظاهرة تظل هامشية، وفيه تعد على استقلال الكانتونات. وفي نهاية شهر يونيو الماضي، وضعت الحكومة قيد الإستشارة، مشروعا أكثر مرونة.

هذا المشروع البديل يسعى إلى معاقبة الشخص الذي يجبر إمرأة على إخفاء وجهها، مع تعزيز الإلتزام بإماطة النقاب في بعض الاوضاع، مثلا عندما يكون التعرّف البصري على هوية الشخص ضروريا. وسيسمح للكانتونات التي تريد أن تذهب أبعد من ذلك في تشريعاتها. ويمكن التصويت على المبادرة والمشروع البديل خلال عام 2019.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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