تاريخ متحف بالنبرغ علوم ... اطبع تعليق انظر لغات أخرى 6 انظر لغات أخرى 6 لغات أخرى 6 (de) Freilichtmuseum Ballenberg (es) Museo de Ballenberg (fr) Le musée en plein air de Ballenberg (it) Museo all'aperto Ballenberg (ja) バレンベルク野外博物館 (zh) 巴伦伯格露天博物馆 تمّ تفكيف المنزل الّذي نشاهده في الصّورة، وعمره 500 سنة، في بلدة ميغين في كانتون لوتسيرن قطعة قطعة من أجل إعادة بناءه في متحف الهواء الطّلق. تمّ بناء هذا المنزل الرّيفيّ من بلدة أوستير مونديغين في 1797 ويشهد على الغنى الفاحش لمالكه. أمّا الحديقة فقد أعيد زراعتها على الشّكل المعتاد لدى الأغنياء في تلك الحقبة من الزّمن. على يمين الصّورة نرى بيت تاغ لونرهاوس الّذي بني في 1803 والّذي أُعيد بناءه في 2001 في متحف الهواء الطّلق بالنبرغ. وعلى اليسار نرى بيت أوبير إنتفيلدنير من عام 1609. بيت ريفيّ في لانسي في كانتون جنيف وبيت الحمام التّابع له، تمّ بناءه في سنة 1762، و 1706 ومن ثمّ 1820، ويتمّ، كما نرى في الصّورة إعادة بناءه في متحف بالنبرغ. عامل في المتحف يقوم بصناعة الجبنة. متحف الحلاقة في بيت ريشتيرزفيل في متحف بالنبرغ يعرض مراحل تطوّر مهنة الحلاقة. وفي الصّورة نرى لصالون حلاقة من عام 1889. نوفاتسانو هو بيت ريفيّ قرب كياسو وقد كان في حالة يرثى لها قبل أن يتمّ إعادة بناءه ونقله إلى بالبرغ. في أحد البيوت يمكن للزّوار مشاهدة حرفيّ وهو يصنع الأواني الفخّاريّة التّقليديّة. بيوت الألب شامباتج أعلى ليو في موتستير تال قبل نقلها إلى متحف بالبرغ. يمكن للزّوار مشاهدة أحد النّساء وهي تمارس مهنة الغزل التّقليديّة. بعد أن كان البيت الّذي بني في 1568 (في الصّورة) منتصب في بلاتين في أوبار فاليز، يمكن الييوم مشاهدته في متحف بالنبرغ. الصّورة التقطت في 1987. مجموعة من الصّور لمتحف بالبرغ