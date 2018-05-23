بيت ريفيّ في لانسي في كانتون جنيف وبيت الحمام التّابع له، تمّ بناءه في سنة 1762، و 1706 ومن ثمّ 1820، ويتمّ، كما نرى في الصّورة إعادة بناءه في متحف بالنبرغ.

