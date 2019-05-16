هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 10:11 ص

يُعرّض استمرار امتلاء بحيرة جليدية في سويسرا بالمياه الذائبة سكان الوادي القريب منها للخطر. وفي محاولة لوقف خطر الفيضان، يتم الآن حفر خندق عبر النهر الجليدي.

في منطقة "بلان – مورت" Plaine-Morte (أي السهل الميّت) الواقعة على الحدود الفاصلة بين كانتوني برن وفاليه، تمتلئ عدة بحيرات جليدية بمياه ذائبة تهدد بالاندفاع أسفل الوادي في منتصف فصل الصيف.

للتوقي من حدوث ذلك، يتم حاليا تنفيذ تدابير الطوارئ الهيكلية لمنع بحيرة "فافرجيس" Faverges الجليدية من التسبب في حدوث حالة حرجة أخرى بسبب الفيضانات في وادي سيمينتال. ففي صيف 2018، تم إخلاء موقع تخييم ومطعم واضطر حوالي مائة شخص إلى قضاء ليلة في الملاجئ.

كتدبير وقائي، يتم حفر خندق عبر الثلج المتراكم وسط النهر الجليدي بحيث يتم تصريف المياه تلقائيًا بمجرد وصولها إلى ارتفاع مُعيّن.

تهدف هذه التدابير إلى إعادة تنشيط نظام تصريف المياه من خلال المزج بين حفر خنادق وتهيئة أنفاق صغيرة جدا. بهذا الأسلوب، يُفترض أن يتسرّب الماء عبر حاجز الجليد ويخرج منه إلى مطحنة النهر الجليدي (Glacier Mill) الموجودة. وتبلغ تكلفة هذه التدابير حوالي مليونين من الفرنكات السويسرية (2 مليون دولار).



(ترجمه من الانجليزية وعالجه: كمال الضيف)

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