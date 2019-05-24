هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2019 08:26 ص

يٌعد قطاع الفضاء السويسري جزءًا مهمًا من صناعة الفضاء الأوروبية والعالمية ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5٪ سنويًا خلال العشرين عامًا القادمة.

سويسرا تحتضن مقر شركة رواغ سبيس "RUAG Spaceرابط خارجي"، أكبر مورد في أوروبا للأنظمة الفرعية ومكونات تقنيات عالم الفضاء. وهي واحدة من بين 100 شركة سويسرية تٌوطف 2500 شخص لتصنيع منتجات متطورة وتقنيات حيوية لرحلات الفضاء. وتبلغ إيراداتها 370 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 366 مليون دولار) سنويًا.

أبحاث الفضاء

هناك ارتباط وثيق بين علوم الفضاء والتعليم والتكنولوجيا في سويسرا.



مشروع سويس كوب "SwissCubeرابط خارجي" هو قصة نجاح حقيقية في هذا الإطار وهو عبارة عن قمر صناعي صغير تم تطويره في مركز الفضاء التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFLرابط خارجي)، حيث قام طلاب من جامعات عدة بتطوير نظام الإلكترونيات والهيكل والحمولة والاتصالات للمركبات الفضائية. ويتم استخدام هذه التكنولوجيا منذ عام 2009.



التلفزيون السويسري العمومي زار شركتين في لوزان تطوران منتجات في قطاع الفضاء. شركة أستروكاست "Astrocastرابط خارجي" تٌصّنع أقمار صناعية صغيرة تربط المناطق النائية في الكرة الأرضية بشبكة الانترنت. أما شركة فياسات "Viasatرابط خارجي" فتنتج هوائيات تستقبل إشارات المركبات الفضائية ويتم تركيبها في الطائرات لأتاحة اشبكة الانترنت للمشافرين على متن الطائرة.



تاريخ الفضاء السويسري سويسرا لها تاريخ طويل في مجال أبحاث الفضاء وتحديدا منذ مهمة أبولو 11، أول رحلة فضائية مأهولة إلى القمر، حيث تم استخدام الأشرعة الشمسية لتحليل "الرياح الشمسية". هذه التجربة، التي تم تطويرها بشكل أساسي في معهد الفيزياء بجامعة برن، كانت أول تجربة قام بها البشر على سطح القمر.

نهاية الإطار التوضيحي





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