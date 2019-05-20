هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 01:30 م

تقع سويسرا في وسط القارة الأوروبية وبيئتها عرضة بشكل خاص للخطر القادم من الأنواع الدخيلة على النباتات والحيوانات والفطريات، التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو بالنظم البيئية أو بالبنى التحتية.

الأنواع الدخيلة هي أيضا السبب الرئيسي وراء فقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، لأنها تتسبب في تدمير الموائل عبر استيلائها على أراضي وغذاء الأنواع المحلية.

وفي يوم 22 مايو يتم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجيرابط خارجي، في هذه المناسبة نستعرض أهم الأنواع الدخيلة، التي تشكل تهديدا للتنوع البيولوجي في سويسرا.

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