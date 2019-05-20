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الحياة في جبال الألب

دخلاء هذه الأنواع تُعرض النظام البيئي للخطر

Gelber Strauch vor Gewässer

نبات عصا الذهب القادم من أمريكا الشمالية موجود في جميع المناطق المنخفضة في سويسرا تقريبًا. يمكن أن يشكل انتشار هذا النبات تهديداً للنباتات الأصلية  وتحل محلها. 

Marienkäfer auf Blatt

الدعسوق الآسيوي (Harmonia axyridis) تم إدخالها في الصوبات الزراعية الأوروبية والأمريكية لمكافحة الآفات، وأصبحت أكثر انتشاراً من الخنافس الأصلية.

Grüne fächerartige Zweige

نبات الراجويد المستقيم (Ambrosia artemisiifolia) موطنه الأصلي الصين ويتطور بسرعة كبيرة ويمنع نمو الأنواع المحلية. 

Krebs auf einer Pflasterstein-Strasse

سرطان البحر الأحمر الأمريكي هو حامل لمرض فطري وعادة ما تكون العدوى مميتة للأنواع المحلية.  

Pflanze mit kleinen gelben Blüten

 يعد نبات سينيكيو إنكويدينس القادم من جنوب أفريقيا ساماً للحيوانات والبشر.  

Schildkröte taucht aus dem Wasser auf

سلحفاة حمراء الأذنين موطنها الأصلي الولايات المتحدة الأمريكية وتتغذى على بيض البرمائيات.

Grüne hochstielige Pflanze

يمكن أن يسبب لقاح الراجيد الحساسية الشديدة ونوبات الربو. 

Tigermücke auf menschlicher Haut

البعوض الآسيوي قد يكون حاملًا للأمراض مثل حمى الضنك أو حمى الشيكونغونيا. هذا البعوض واسع الانتشار في كانتون تيتشينو وفي الجزء الجنوبي من غراوبوندن. 

Hochstielige Pflanze mit weissen Blütenstängeln

ينمو نبات رينوتريا الياباني في شقوق سدود الجداول وبالتالي تُعرض السدود للخطر. 

Bildergalerie: invasive Arten in der Schweiz

 تقع سويسرا في وسط القارة الأوروبية وبيئتها عرضة بشكل خاص للخطر القادم من الأنواع الدخيلة على النباتات والحيوانات والفطريات، التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو بالنظم البيئية أو بالبنى التحتية.

الأنواع الدخيلة هي أيضا السبب الرئيسي وراء فقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، لأنها تتسبب في تدمير الموائل عبر استيلائها على أراضي وغذاء الأنواع المحلية.

 وفي يوم 22 مايو يتم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجيرابط خارجي، في هذه المناسبة نستعرض أهم الأنواع الدخيلة، التي تشكل تهديدا للتنوع البيولوجي في سويسرا.

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