هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 04:45 م

قضى غاندي خمسة أيام في سويسرا (6 - 11 ديسمبر 1931) في منزل صديقه الكاتب الفرنسي الحائز على جائزة نوبل رومان رولاند. swissinfo.ch سوف تتبع خطى الزعيم الهندي في ذكرى مولده المائة والخمسين.

كتب رولاند سيرة غاندي تحت عنوان "المهاتما غاندي- الرجل الذي أصبح متوحدا مع الكائن العالمي"، والذي نشر في عام 1924. لقد زاره غاندي وأقام في منزله الواقع في فيلنوف ( Villeneuve) المحاذية لبحيرة جنيف عقب زيارته للندن للمشاركة في المائدة المستديرة حول مستقبل الهند المستعمرة.

كانت المسؤولة عن تنظيم رحلة غاندي تلميذته من أصول انجليزية مادلين سلاد، التي اختارت لنفسها اسما هنديا فأصبحت تدعى "ميرابين" او الأخت ميرا. كانت هذه الاخيرة من المعجبين جدا برولاند، وسبق لها أن زارته قبل أن تتوجه إلى الهند للقاء غاندي. وكان من بين الوفد الهندي المرافق له إبنه الأصغر ديفداس وامناء سره مهاديف ديساي وبياريلال نيار.

سجلت مذكرات رولاند روتين غاندي الغذائي بالتفصيل: في الساعة السادسة أو السابعة صباحا، كان يشرب كوبا من عصير البرتقال، يليه بعد ذلك بقليل كوب من حليب الماعز المغلّى، في الساعة العاشرة صباحا، يشرب الماء الساخن مع الليمون والعسل أو مع مسحوق القرفة. أما غداؤه، فكان عبارة عن حفنة من العنب المجفف وكوب من حليب الماعز. ويشتمل عشاؤه على الخضار المبشورة مثل الجزر والكرافس وإثنيْن من التفاح المبشور. وخلال الأيام التي قضاها في سويسرا، لم يرتدي غاندي سوى ملابس من القطن، ولم يتنقل إلا مشيا على الأقدام أو في الدرجة الثالثة على متن القطارات، مثلما اعتاد على ذلك من قبل.

تجمّع جمهور غفير في بلدة فيلنوف الصغيرة لإلقاء نظرة على الزعيم الهندي المشهور. وكان رولاند قلقا من أن يؤدي وجود غاندي إلى جذب الزوار الإنتهازيين - بمن فيهم العراة- الذين يتطلعون إلى لفت انتباه العالم إلى قضيتهم.

ألقى الزعيم الهندي محاضرتيْن علنيتيْن في سويسرا: إحداهما في 8 ديسمبر في "دار الشعب" بلوزان، والثانية في 10 ديسمبر في قاعة فيكتوريا بجنيف بدعوة من الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.

gandhi geneva Gandhi's speech in Geneva

(المصدر : أرشيف الرسائل والمقالات واليومياترابط خارجي)



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