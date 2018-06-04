هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 08:15 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 08:15

قريبا، تنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا. فهل ستنغّص فضائح فساد الفيفا وسياسة فلاديمير بوتين المثيرة للجدل فرحة المشجّعين؟

طالب حزب الخضر والحزب الإشتراكي في سويسرا بمقاطعة دورة كأس العالم لهذا العام التي تنظمها روسيا. ووفق هذيْن الحزبيْن، فإن سياسة بوتين تنتهك حقوق الإنسان وتضيّق الخناق على الأقليات والمعارضة. وقالت النائية البرلمانية ريغولا ريتز، التي تترأس أيضا حزب الخضر في حديث إلى التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية: "لا يجب إضفاء الشرعية على هذه الإنتهاكات، ولابد أن ننأى بأنفسنا عن ذلك بوضوح، عمليا ورمزيا".

لكن هذا لا يمنع أن عضويْن من الحكومة الفدرالية سيزوران روسيا: الرئيس ألان بيرسيه، ووزير الدفاع والرياضة غي بارمولان، وسوف يتابعان مباريتيْ المنتخب الوطني يوميْ 17 و22 يونيو على التوالي.

ولكن ماذا عن عموم السكان؟ هل سيُتابعون هذه التظاهرة الرياضية بضمائر مرتاحة. حتى وإن كانوا لا يتفقون مع الفيفا وروسيا. swissinfo.ch طرحت السؤال على المارة في شوارع مدينة تسوغ..

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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