هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 04:43 م

كافحت سويسرا لاستيراد ما يكفي من الكمامات لحماية سكانها، أمّا الآن فالمساعدة في الأفق، حيث بدأت شركة في كانتون سانت غالن إنتاجها بأعداد كبيرة.



تخطط شركة فلافا (Flawa) لتصنيع عدة مئات الآلاف من الكمامات أسبوعيًا والمخصصة للأفراد والشركات وليس فقط لموظفي المستشفيات والمراكز الصحية. وقد بدأ الإنتاج قبل بضعة أيام، علماً أنّ الشركة كانت تخطط لبدء الإنتاج في مارس، لكن أزمة فيروس كورونا أثرت سلبًا على تسليم المواد الخام، وتمكن الرئيس التنفيذي كلود ريسر من شراء المواد الأولية من ألمانيا وبولندا، في حين يتم تصنيع مشبك الأنف والأشرطة المطاطية في سويسرا.



في غضون ذلك، وفي تحوّل عن نشاطه المعتاد في العقارات والفنادق والمطاعم، استأجر رجل أعمال مقيم في جنيف طائرات من الصين لجلب أعداد كبيرة من الكمامات الجاهزة، فقد طلب عبد الله شاتيلا، مدير مجموعة m3 الخاصة في جنيف، 140 مليون كمامة.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي)

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