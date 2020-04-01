هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2020 11:13 ص





يبذل العاملون في المستشفى الجامعي بكانتون فريبورغ قصارى جهدهم وسط نقص عام في العاملين والمعدات والفضاءات الآمنة.



وفريبورغ هي مقاطعة ريفية تقع على مقربة من العاصمة الفدرالية برن، ويفوق عدد سكانها 300 ألف ساكن، حوالي 15% منهم يزيد عمرهم على 65 عاما، ما يجعل فيروس كورونا المستجد خطرا كبيرا على فئة هامة من السكان. ويبذل مستشفى الكانتون حاليا جهودا كبيرة لتعزيز قدراته على التعامل مع الارتفاع المحتمل في عدد المصابين بكوفيد-19. وتهدف هذه الجهود على وجه الخصوص في زيادة عدد الأسرّة، والترفيع في عدد وحدات العناية المركّزة إلى أربع وحدات. كذلك تعمل هذه المؤسسة الصحية على تكييف عمل أقسامها للحد من خطر الإصابة بالعدوى.



وكتب كبير الأطباء جوفيند سريدهاران على مدوّنة المستشفى: "الطريقة التي نعمل بها ليست مناسبة للوضع الحالي: فهي لا توفّر مستوى كاف من العزلة لحماية الموظّفين".



بالإضافة إلى تجهيز فضاءات آمنة، يتعيّن على المستشفى الحصول أيضا على المعدّات، بما في ذلك أجهزة التنفّس الإصطناعي. كذلك من الأولويات الأخرى تدريب موظفي المستشفى على كيفية استخدام هذه المعدات، "لأن جهاز التنفّس الإصطناعي لا يفيد كثيرا في غياب المهارات المطلوبة لتشغيله"، تقول الممرضة جيل جيغو.



وللمساعدة في الارتقاء بكفاءة موظفيه، وتدريبهم في وقت محدود، أعدّ المستشفى مقاطع فيديو توضيحية حول مجموعة متنوّعة من المواضيع. وتتضمّن هذه البرامج التعليمية تعليمات حول ارتداء المعدات الواقية وإزالتها لتجنّب الإصابة، بالإضافة إلى الإجراءات الخطرة.



وكان لدى موظّفي المستشفى أيضا وقت للتعلّم من التجارب في إيطاليا، وكذلك في مناطق أخرى في سويسرا نفسها. ويقوم الأطباء بانتظام بزيارة المستشفيات الأخرى لتبادل الخبرات.

تقول الممرضة السريرية جيغو: "في بعض الأحيان، يقدم لنا الخبراء في الوحدات الأخرى توصياتهم، حتى نتجنّب ارتكاب الأخطاء نفسها".

أما في ما يتعلّق بعموم السكان، فيبدو ما يجب القيام به واضحا لدى جوفيند سريدهاران.

يقول كبير الأطباء: "يأتي تدخلنا في وقت متأخر بالفعل، وعندما يكون المرض قد ترسّخ عمليا. ويمكن للجميع المساعدة في منع المرض: البقاء في المنزل قرار بسيط لكنه ينقذ حياتك".

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