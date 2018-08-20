هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 05:00 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:00

الكثير من الأشخاص يغيرون وظائفهم عندما ينتقلون للإقامة في سويسرا. ويرجع سبب ذلك إما لأن مؤهلاتهم السابقة لم يعترف، أو لأن الوقت مناسب لتجربة شيء جديد. هيذر دين، التي هي في الأصل خبيرة في مجال الأنظمة المالية، تحوّلت الآن إلى مدرّبة شخصية.

قدمت هيذر من إيرلندا الشمالية. وعملت في مصارف عدة في لندن وجنيف، قبل أن تدرك أن نمط حياتها الضاغط لا يبدو أنه سيكون متوافقا مع إنجابها أطفالا. وبعد ولادة إبنتها، عانت هيذر من آلاما في العمود الفقري. ومهدّت مشاركتها في برنامج إعادة تأهيل الطريق لها لكي تصبح مدرّبة لياقة بدنية.

اليوم، تشتغل هيذر مدرّبة رياضة كمال الأجسام، وتدرّس في مدرستيْن ثانويتيْن، وكذلك في مقرّ سكناها. ورياضة كمال الأجسام هي إحدى أشكال رياضة رفع الأثقال، نوع من النشاط الرياضي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنشيط القلب والأوعية الدموية عبر تمرينات خاصة ومكثّفة بما في ذلك التدريبات المتواترة.

وهيذر متزوجة وأم لطفليْن، وتعيش في كانتون نيوشاتيل.



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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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