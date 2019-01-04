هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 09:18 ص

أثبتت مهرجانات الأضواء أنها تحظى بشعبية كبيرة. حيث تحوّلت إلى نقاط جذب للسياح ولتنمية الحركة الاقتصادية.

منذ عام 2013، عمل القائمون على مهرجان لانزرهايد "الغابة الساحرة" بمنتجع التزلّج في جنوب شرق سويسرا على الجمع بين منشآت الأضواء والغذاء والموسيقى لإنتاج تجربة متعددة الأذواق . وقد جذبت آخر دورة لهذا المهرجان 45.000 زائر خلال أسبوعيْن فقط.

مدينة جنيف هي الأخرى نسجت تجربة مشابهة من خلال تنظيمها ل"مهرجان لوكس" ابتداءً من يناير 2013. وخلال دورته الأخيرة، تم عرض 25 عملا على الجمهور، في شكل طريقة مبتكرة لإعادة اكتشاف مدينة كالفن.

مدينة باد راغاز الواقعة شمال شرق سويسرا، حيث توجد الحمامات السخنة، بدورها تستضيف معرضا للأضواء منذ عام 2017، يغطي ستة أشهر في السنة. هذه الظاهرة التي بدأت في مضيق تامينا خلف المدينة، امتدت منشآتها هذا العام إلى داخل المدينة نفسها.

هذا المنتجع الصحي تضاعفت أعداد زواره مرات عديدة، ويعتقد منظمو مهرجان راغاز أنه يشكّل فرصة لتحسين صورة المدينة ولجذب المزيد من السياح.

(التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية , swissinfo.ch)



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