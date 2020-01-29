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وظائف رئيسية

حياة سويسرية

مزرعة راديسلي حيث هناك مكان لعيش الناس والحيوانات والنباتات

5 Ziegen im Stall

خمس عنزات لديها حظيرة خاصة وتقتسم المساحة الرعوية بالتبادل مع تسع بقرات.

 

Neun Mutterkühe fressen getrocknetes Gras im Stall.

تسع بقرات أمهات وعجولها تمد المزرعة بالسماد القيّم لزراعة الغلال والحشائش والخضر.

Marion Salzmann stehend vor einem Pult mit Telefon am Ohr und Schreibzeug in der Hand.

تمارس ماريون زالسمان وفق تصريحاتها الخاصة وظيفة أحلامها. فهي تشرف على إنتاج الخضر بالاشتراك مع إحدى العاملات المثبتات.

Festangestellte Mitarbeiterin am Laptop im Abpackraum.

هناك زاوية في غرفة التعليب مخصصة لإدارة الشركة.

Gemüse in Behältern und Abonnementstaschen

"أجر" العمل التطوعي: حقيبة مليئة بخضر الموسم.

Eine Frau arbeitet im Abpackraum.

في درجات الحرارة الشتوية يفضل المرء العمل في حجرة التغليف مرتدياً ملابساً دافئة.

links: Freiwillige beim Abpakcen von Gemüse; rechts: im Gewächshaus gedeiht

على اليسار: معاً يحلو تغليف المحصول. على اليمين: في الصوبة الزراعية يزدهر الخس الشتوي.

 

Radiesli Farm in Worb nr. Bern.

حتى في الشتاء هناك حاجة إلى العمل التطوعي، خاصة في الحظائر وعند التعامل مع المحصول.

Sechs Hühner im mobilen Hühnerstall

بالمقارنة مع الملايين من أمثاله فإن الدجاج ذكوراً وإناثاً يحظى هنا بحياة مميزة.

Ein altes Wohnmobil dient als mobiler Hühnerstall.

الدجاج ينتقل من مرعى لآخر بواسطة حظيرة متنقلة.

Enten am Ufer eines Tümpels

هنا ينعم سرب من البط كذلك بحقه في الحياة.

Holzstappel auf schneebedeckter Grasfläche

صحيح أن فصول الشتاء قد أصبحت أكثر دفئاً من عام لآخر، لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى جلب الحطب من الأفدنة الثلاثة من أراضي الغابات الخاصة بالشركة.

Blick auf den offenen Laufstall der Kühe

يمكن للبقر الخروج للهواء الطلق في كل طقس.

Das Hauptgebäude des Radiesli Hofs.

المبنى الأساسي لمزرعة راديسلي في بلدية فورب، على بعد عدة كيلومترات من مدينة برن.

In Reih- und Glied: Gemüsetaschen bereit zum Abgeben.

جاهزاً للاستهلاك: في كل أسبوع يحصل المتطوعون على حقيبة مليئة بالمواد الغذائية.

معرض صور عن مزرعة راديسلي قرب برن

في مزرعة راديسلي بالقرب من مدينة برن تقوم حفنة من المحترفين بالاشتراك مع حوالي 320 من المساعدين المتطوعين بفلاحة عشرة أفدنة من أراضي الزراعة والرعي، وكذلك ثلاثة أفدنة من الغابة. هنا تعيش تسعة أبقار أمهات مع عجولها، وخمسة عنزات مع صغارها، وثلاثة خنازير (من سلالة المانغاليكا) منتجة الصوف وكذلك حوالي خمسين دجاجة. 

يساهم كل حيوان بخصائصه في التوازن الزراعي، مثلما يعتقد مجتمع المزرعة. وفي تلك الشركة ينمو طعام يكفي لحيوانات الفلاحة. فقط للدواجن وفي حالات استثنائية ـ كفترة الجفاف على سبيل المثال ـ يجب شراء المزيد من الغذاء. 

كما تتيح السياج النباتية والمساحات المتفرقة ومجموعات الأشجار وحواف الأرض الزراعية فضاءً لعيش الحيوانات البرية والحشرات. ومثلما هي الحال في معظم المزارع الحيوية فإن ندرة الغذاء تعتبر مشكلة. وفي مزرعة راديسلي تجري محاولات لمجابهة المشكلة عن طريق الاستخدام الحريص للأرض، واستخدام السماد الحيوي وتنوع النباتات.

أما حجم الشركة فإنه يضع حدوداً لإنتاج الخضر والغلال، ولعدد حيوانات الفلاحة وأخيراً كذلك لعدد المساعدين المتطوعين، الذين يمكنهم الحصول على المواد الغذائية (في صورة إشتراكات).

وحالياً وصل العدد إلى حوالي 320 مشتركاً، وهو الحد الأقصى.

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