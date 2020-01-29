هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 11:00 ص

في مزرعة راديسلي بالقرب من مدينة برن تقوم حفنة من المحترفين بالاشتراك مع حوالي 320 من المساعدين المتطوعين بفلاحة عشرة أفدنة من أراضي الزراعة والرعي، وكذلك ثلاثة أفدنة من الغابة. هنا تعيش تسعة أبقار أمهات مع عجولها، وخمسة عنزات مع صغارها، وثلاثة خنازير (من سلالة المانغاليكا) منتجة الصوف وكذلك حوالي خمسين دجاجة.

يساهم كل حيوان بخصائصه في التوازن الزراعي، مثلما يعتقد مجتمع المزرعة. وفي تلك الشركة ينمو طعام يكفي لحيوانات الفلاحة. فقط للدواجن وفي حالات استثنائية ـ كفترة الجفاف على سبيل المثال ـ يجب شراء المزيد من الغذاء.

كما تتيح السياج النباتية والمساحات المتفرقة ومجموعات الأشجار وحواف الأرض الزراعية فضاءً لعيش الحيوانات البرية والحشرات. ومثلما هي الحال في معظم المزارع الحيوية فإن ندرة الغذاء تعتبر مشكلة. وفي مزرعة راديسلي تجري محاولات لمجابهة المشكلة عن طريق الاستخدام الحريص للأرض، واستخدام السماد الحيوي وتنوع النباتات.

أما حجم الشركة فإنه يضع حدوداً لإنتاج الخضر والغلال، ولعدد حيوانات الفلاحة وأخيراً كذلك لعدد المساعدين المتطوعين، الذين يمكنهم الحصول على المواد الغذائية (في صورة إشتراكات).

وحالياً وصل العدد إلى حوالي 320 مشتركاً، وهو الحد الأقصى.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك