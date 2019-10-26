هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 11:00 ص

دشّن المتحف السويسري للتصميم في زيورخ معرضًا حول الشركة الفدرالية للسكك الحديدية السويسرية لتخليد التصميمات، التي أصبح ملايين المسافرين يعرفونها عن ظهر قلب دون التفكير في رمزيتها وقصتها.



قد تكون الساعات العديدة التي تزين جدران محطات السكك الحديدية السويسرية لفتت انتباه المسافر عبر سويسرا. هذه الساعات فريدة التصميم مهمة إلى جانب اليافطات المزودة بألوان أساسية دقيقة ورموز معينة لخلق طريقة بسيطة ولكنها قوية تساعد المسافر على متن القطار على التنقل في شبكة السكك الحديدية الشاملة في البلاد.



يفتخر السويسريون بوصول القطارات في مواعيدها على الرغم من أن الواقع اليومي المتمثل في السفر على خطوط السكك الحديدية السويسرية غالباً ما يعطي الركاب أسباباً للتذمر. لذا تركز تفكير الشركة الفدرالية للسكك الحديدية السويسرية في الأصل في المسألة الهامة والمتمثلة في الالتزام بمواعيد القطارات. تم تصميم ساعة محطة السكك الحديدية السويسرية بواسطة الموظف والمهندس هانس هلفيكر في عام 1944. صمم المهندس هذه الساعة الشهيرة لضمان مغادرة جميع القطارات المحطات في الوقت المحدد تمامًا.

ونظرًا لأن جداول مواعيد القطارات تعتمد على الدقيقة (وليس الثانية)، فقد طور المهندس آلية محددة لضمان مغادرة جميع القطارات في سويسرا في الوقت نفسه تمامًا. فقبل بدء دقيقة جديدة، ينتظر مؤشر الثانية 1.5 ثانية قبل أن يتحرك عقرب الدقيقة مرة أخرى.



تصميم على نطاق واسع



تعد الشركة الفدرالية للسكك الحديدية السويسرية واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، حيث تنفق في المتوسط ما قيمته 550 مليون فرنك سويسري (558 مليون دولار) في تصميم وتطوير المحطات والمناطق الحضرية سنوياً. وتعد الهندسة المعمارية بلا شك جزءاً من عملية التنفيذ. تنظم الشركة الفدرالية للسكك الحديدية السويسرية مسابقات للهندسة المعمارية. في هذا السياق يؤكد ريتو شارلي، المتحدث باسم الشركة لـ swissinfo.ch " ليس الهدف فقط بناء مبانٍ عالية الجودة تبقى صامدة على مدار عقود طويلة ولكن إضافة قيمة جديدة". ويضيف" بنى مهندسون معماريون مشهورون المحطات حتى في القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، بنى جاكوب فريدريش فانر محطة زيورخ الرئيسية. وفي النصف الثاني من القرن العشرين، صمّم ماكس فوغت العديد من مباني السكك الحديدية بأسلوبه الواضح المعالم".



في الآونة الأخيرة، قام المهندسون المعماريون ذوو الشهرة العالمية مثل هيرتسوغ وميرون رابط خارجيوسانتياغو كالاترافارابط خارجي بتصميم مبان محطات السكك لحديدية السويسرية. لكن الاستثمار السريع في المناطق المملوكة للسكك الحديدية الفدرالية لم يكن دائماً موضع ترحيب. فقد أدت التغييرات واسعة النطاق في منطقة قريبة من محطة زيورخ الرئيسية إلى تهجير الطبقة المتوسطة واستبدالها بطبقة أكثر غنىً، حيث انتقلت طبقة ثرية إلى الشقق الفاخرة بمبنى شاهق يحيط بخطوط السكك الحديدية.



ونظرًا لأن التنقل بالقطارات جزء مهم من الثقافة السويسرية، فقد قررت الحكومة السويسرية في التسعينيات أن يكون للعلم الوطني السويسري نفس اللون الأحمر كتلك الخلفية الحمراء للسهم المزدوج وشعار الصليب السويسري، والذي يظهر على جانب القاطرات وفي محطات القطار السويسرية. تصميمات الشركة الفدرالية للسكك الحديدية السويسرية فازت بالعديد من الجوائز على مر السنوات الماضية كجائزة برونيلرابط خارجي في فئات مختلفة.



المتحف السويسري للتصميم يطمح عبر هذا المعرض الموجود في مدينة زيورخ والتي تضم أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاماً وحركة في البلاد، أن يجعل الناس ينظرون مرتين إلى التصاميم التي صمدت في اختبار الزمن.



يعرض المتحف السويسري للتصميمرابط خارجي في زيورخ صوراً ورسومات للتصميمات المعمارية والصناعية إلى جانب ملصقات ومقاطع فيديو من الشركة الفدرالية للسكك الحديدية السويسرية. يستمر المعرض حتى 5 يناير 2020.

نهاية الإطار التوضيحي

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