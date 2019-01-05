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موسم التزلج على الجليد الليل الطويل لِمُعدّي مضامير التزلج

أربعة مركبات لتسوية الثلج مركونة الواحدة بجانب الأخرى في مرائب مضاءة.

إخراج أربعة مركبات لتَسوية الثلج من مرائب مُضاءة. تبلغ تكلفة المركبة الواحدة مع الرافعة 500,000 فرنك سويسري.

أربعة رجال يرتدون ملابس شتوية يقفون في مرآب

مُناقشة موجَزة: مَن يقوم بإعداد وتسوية أيَّ مسار؟ هَل توجد هناك أخطارٌ في الأفق؟ هل تَمَّ الاعلان عن هبوب رياح شديدة أو هطول أمطار؟

مركبات تَسوية الثلج تتوجه إلى مناطق مختلفة مع تساقط كثيف للثلوج

مَركبات تَسوية الثلج تنطلق في إتجاهات مُختلفة.

مركبة تسوية ثلج حمراء اللون

مع ما تمتاز به مسارات التزلج من انحدار شديد، يصبح تأمينها أمراً ضروريا.

صورة مقربة للدعامة التي تعمل على تثبيت مركبات تسوية الثلج.

يوجد هناك سلك حديدي في رافعة مركبة تسوية الثلج، ويتم ربط هذا السلك في الصخر بواسطة خطّاف حديدي.

مركبة تسوية الثلج تضي مسارات التزلج في الليل.

بصرف النظر عن ضجيج المحركات، يجد الشخص الذي يُجهز مضامير التزلج نفسه في عزلة تامة وصمت مطبق.

صارية مصعد تزلج وحيدة في ضوء الشفق الازرق.

طلوع الفجر.

نزول مركبة تسوية الثلج من على المنحدر مع طلوع الشمس

مركبة تسوية الثلج تقوم برحلتها الأخيرة نحو الاسفل إلى المحطة الوسطى - بدون تدابير أمان هذه المرّة.

فيرنَر فرايتاغ يقود مركبة تسوية الثلج.

يتعين على فيرنَر فرايتاغ أن يُرَكِّز بدقة وهو يقود مركبة تسوية الثلج الضخمة إلى أسفل الوادي خلال الضباب الكثيف.

لقطة مقرّبة من خلال النافذة الزجاجية على آلة تسوية الثلج.

يبلغ عرض مجارف الثلج 5,5 متراً.

مدافع الثلج يغلفها الضباب.

مع تساقط كميات كافية من الثلج، تنتفي الحاجة إلى المدافع.

ساق مركبة تسوية الثلج يتحدث مع رجل وسط منحدر التزلج.

دردشة قصيرة مع صاحب فندق يقوم بنقل المواد الغذائية في الصباح الباكر بواسطة زلاجة. 

لقطة مقربة لخزان البنزين في مركبة تسوية الثلج.

يكلف استخدام مركبة تسوية الثلج من 10,000 فرنك إلى 15,000 فرنك يومياً. وهذا يشمل الاجور والوقود والاستهلاك.

مركبات تسوية الثلج تعود إلى المرآب.

بعد قرابة ست ساعات من الاستخدام، تعود مركبات تسوية الثلج إلى المرآب.

رجال يجلسون حول المائدة لتناول الفطور.

يشعر أعضاء فريق تهيئة مضامير التزلج بالجوع، ما يدفعهم إلى تناول وجبة فطور ضخمة.

تقرير حول مجهزي مضامير التزلج في الليل

ليلة تلو الأخرى، يعمل فيرنَر فرايتاغ وزملاؤه على تهيئة المنحدرات الثلجية ومسارات الزلاجات والمضامير المخصصة للمشي في منطقة التزلج الكائنة في ألم (Elm) بكانتون غلاروس.

طالما كان موسم التزلج مستمراً، لن يكون لـ فيرنَر فرايتاغ وزملاؤه أي وقت فراغ. وفي الواقع، لن يَحظى فريق مُجهزي مسارات هذه الرياضة الشتوية في قرية "ألم" (Elm) جنوب كانتون غلاروس بوقت للراحة إلّا عندما يتوقف الثلج. وفي كل ليلة يقوم الفريق بتسوية مسافة 44 كيلومتراً من المنحدرات وجعلها صالحة للإستخدام، بغية تمكين عشاق الرياضات الشتوية من التزلج على هذه المنحدرات في اليوم التالي.

تكتيكات لاستمرار سير الأعمال خطط منتجعات التزلّج للحفاظ على الثلوج لأطول فترة مُمكنة

في مواجهة التغيّرات المناخية، تجتهد منتجعات التزلّج السويسرية في ابتكار طرق جديدة للإبقاء على الثلوج، وربما حتى إنتاج المزيد منها.

يبدأ الرجال الخمسة عملهم في الساعة الثالثة فجراً. وفي حال تم الإعلان عن تساقط الثلوج، فإنهم ينطلقون لممارسة عملهم منذ ذلك الوقت. أما في صورة ما بقي الطقس جافاً، فسوف يكون بإمكانهم المغادرة بعد إغلاق مضامير التزلج مباشرة في الساعة السادسة مساءً. وكما يوضح  الخبير فيرنَر فرايتاغ: "سوف تكون المنحدرات بوضع أفضل إذا تُرِكت بدون تدخل لمدة خمس إلى ست ساعات". وكما يضيف: "هكذا يُمكن للثلج أن يستقر قليلاً ويظل أكثر تماسكاً". ولكي يتمكن الرجال من أداء عملهم بشكل جيّد، تكون تنبؤات الأرصاد الجوية الجيّدة في غاية الأهمية.

منحدرات حادة للأسفل و الأعلى

من جانبه، يُحبّ فرايتاغ وظيفته. وهو يهوى التواجد في أحضان الطبيعة بصمتٍ ولوحده. كما تقتضي قيادة مركبة تسوية الثلج الضخمة، وتوجيهها نحو الأعلى والأسفل عبر هذه المنحدرات الحادة مَهارة وتركيزاً. فضلاً عن ذلك، يعرف فرايتاغ المنطقة عن ظهر قلب، وكما يقول: "يجب أن أعرف المكان جيداً، إذ تصبح الرؤية أحياناً سيئة إلى درجة أن المصابيح الأمامية القوية تكون عديمة الفائدة، ولا يكون بمقدوري رؤية العمود التالي حتى".

عندما ينتهي موسم الثلج، يعمل أعضاء الفريق في ورشات البناء في المنطقة. وعند سؤالهم عما إذا كانوا يذهبون في عطلة أولا قبل مباشرة عملهم الآخر، لا يستغرق الرَد وقتاً طويلاً: "نعم، نحن نسمح لأنفسنا بالتمتع بعطلة نهاية أسبوع طويلة ولطيفة قبل أن ينادينا موقع البناء".

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المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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