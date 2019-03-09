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الحياة في جبال الألب

بدايات التزلج في سويسرا السياحة الشتوية أيام زمان

Skispringen

Skispringen im Winter 1907/08 auf der Trychelegg, gegenüber dem Dorf. Die erste grosse Sprungschanze wurde im Hinblick auf das schweizerische Skirennen 1910 in Grindelwald gebaut. Sie war berüchtigt, denn die Skispringer landeten auf einem furchterregend steilen Hang.

Chalet Milchbach

Das «Erfrischungsstation» genannte Chalet Milchbach am Oberen Gletscher. Seit dem Bau vor mehr als hundert Jahren war es immer im Besitz der lokalen Familie Bohren. 

Station Eismeer

Die Station Eismeer, mit einem Restaurant, war bis 1912 Endstation der Jungfraubahn. Bergführer waren hier stationiert und führten Touristinnen und Touristen gesichert am Seil durch die wilden Séracs des Gletscherabbruchs.

Fronarbeit

Nach der Arbeit im "Schybersboden": Die Männer alteingesessener Grindelwalder Familien posieren für ein Erinnerungsbild. Zum Schluss gab es Kaffee, Käse und Brot, dazu mit Zucker und Zimt gesüssten Schnaps.

Eistransport

Im heissen Juli 1911 transportierte man für die Gastbetriebe in der Gegend um die zweihundert Tonnen Gletschereis talauswärts. 

Getschertisch

Ein Naturwunder auf dem Unteren Grindelwaldgletscher: ein vielbewunderter "Gletschertisch".

Bobsleigh auf der Dorfstrasse

Bob-Fahren auf der Dorfstrasse, beim heutigen Sportzentrum. Man fuhr talauswärts zur "Rothenegg" oder den gefährlich steilen Weg hinunter zum Hotel Glacier.

Station Eigergletscher

Das Restaurant bei der Station Eigergletscher wird für die Sommersaison ausgegraben: Schneeschleudern gab es damals noch keine. Die Arbeit erledigten kräftige Schneeschaufler aus dem Dorf.

Auschiesset

Das Schützentournier am Ende der Schiesssaison im Herbst. Die eine Equipe der Feldschützen Grindelwald posiert in ihrem Scheibenstand.

Bäreisbahn

Die "Bär-Eisbahn" mit der Englischen Kapelle, dem Gotteshaus für britische Gäste. Dieses wurde 1974 zugunsten von Parkplätzen abgebrochen.

Faulhornwirte

Der Faulhornwirt «Pintenfritz» Bohren, rechts oben, mit seinen Leuten. Er war 38 Jahre lang Wirt auf dem Faulhorn. Das Regiment der Wirtschaft führte aber seine Frau, die fünfte von links.

Gletscherspaziergang

Ein Gletscherspaziergang. Bis 1909 stiegen die Bergführer mit Damen und Herren über die «Passage des Echelles» genannten Holztreppen hinunter auf den Gletscher.

Wärgistaler Älpler

Eine Gruppe von Älpern auf der Bustiglen beim Ausruhen. Die Wälder im Hintergrund wurden um 1900 in einem Aufforstungsprojekt neu gepflanzt. Die damals gesetzten Arven breiteten sich zum heutigen «Arvengarten», gleich unterhalb der Kleinen Scheidegg, aus.

Skifahrer Unterwegs

Weit und breit weder Gondelbahnen noch Skilifte. Dem Skifahrer im Firstgebiet präsentierte sich damals eine noch unberührte Landschaft.

صور تاريخية من قرية غريندل فالد

أصبحت قرية غريندل فالد أول منتجع سياحي في جبال برن وأوبرلاند وبدأ السياح يتوافدون على هذه المنطقة في عام 1888 للاستمتاع بممارسة أنشطة الرياضات الشتوية. ومنذ عام 1891 أصبحت رياضة التزلج على الجليد تحظى بشعبية أكبر.

معظم الصور المعروضة التقطها سكان قرية غريندل فالد بأنفسهم وقام المؤرخ بيتر بيرنت بانتقاء مجموعة منها وطرحها في سلسلة تأخذنا في رحلة عبر أكثر من مائة عام من التاريخ.

مع بدء تطور قطاع السياحة الشتوية، ظهرت الحاجة إلى استثمارات جديدة. فالفنادق أصبحت بحاجة إلى تدفئة مركزية وإضاءة كهربائية. واجتاحت قطاع السياحة الشتوية في مطلع القرن العشرين موجة من التفاؤل، وكان من المقرر تدشين خط تلفريك أعلى كل قمة جبلية، لكن لم يخطر على بال أحد آنذاك أن الحرب العالمية الأولى ستندلع في عام 1914 ما أدى إلى ركود حقيقي في قطاع السياحة وإلى إلغاء خطط البناء والتطوير إلى أجل غير مسمى.

بعض الصور ذات جودة جمالية فائقة، في حين أن البعض الآخر يُظهر تفاصيل الحياة اليومية، لكن الصور كلها ذات أهمية تاريخية محلية، فهي تعكس طبيعة الحياة الثقافية في الوادي الشاسع بأوسع معانيه.المر، براخر، ياغي، كومر، ميشيل وروت كلهم أشخاص عاديون ينحدرون من قرية غريندل فالد وأتاحوا بالمشاركة مع المتحفرابط خارجي التابع للقرية صورهم للمرشد الجبلي ومدرب التزلج بيتر بيرنيه، الذي ينشر منذ عقود حكايات عن تاريخ قريته وأهلها على صفحته رابط خارجيالإلكترونية.

معظم الصور تعود لهواة تصوير وتم نشرها في سلسلة تظهر فصول السنة خلال 100 عام مضت. الصور تعكس الحياة الثقافية والسياحية والحياة اليومية في الوادي الواسع في وقت لم يكن التصوير الفوتوغرافي أمرًا شائعا.

تم نشر الصور في كتاب بعنوان "Grindelwaldرابط خارجي".

ضمن السلسلة المخصصة (swisshistorypics#) لسرد التاريخ السويسري عبر الصور نستعرض معكم تاريخ السياحة الشتوية قبل أكثر من مائة عام.

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