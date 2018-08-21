مظاهرة تضامنية مع تشيكوسلوفاكيا نظمت يوم 23 أغسطس 1968 في مدينة جنيف غرب سويسرا.

مظاهرة نظمت يوم 22 أغسطس 1968 في مدينة بازل شمال سويسرا للتضامن مع تشيكوسلوفاكيا وتنديدا بالتدخل العسكري السوفياتي فيها.

متطوعون وموظفون يقدمون المساعدة إلى اللاجئين التشيكوسلوفاكيين يوم 4 سبتمبر 1968 في أحد مراكز الإستقبال في مدينة بوخس بكانتون سانت غالن الحدودي.

استقبال لاجئين تشيكوسلوفاكيين في مركز استقبال في مدينة بوخس بكانتون سانت غالن شرق سويسرا يوم 4 سبتمبر 1968.

سياراتُ لاجئين تشيكوسلوفاكيين فروا من بلادهم في أعقاب التدخل العسكري من جانب قوات حلف وارسو ضد ربيع براغ على الحدود السويسرية في مدينة بوخس Buchs (كانتون سانت غالن)، في شهر سبتمبر 1968.

مظاهرة نظمت في مدينة زيورخ يوم 22 أغسطس 1968 للتنديد بالتدخل المسلح للقوات السوفياتية والحليفة لها في حلف وارسو في تشيكوسلوفاكيا.

يوم 22 أغسطس 1968، استخدمت الشرطة مياها ممزوجة بالغاز المسيل للدموع خلال تصديها لمظاهرة نظمت تضامنا مع تشيكوسلوفاكيا، وللحيلولة دون وصول المشاركين فيها إلى مقر السفارة السوفياتية في العاصمة برن.

مجموعة من رجال الشرطة تمنع المشاركين في مظاهرة مناهضة لغزو تشيكوسلوفاكيا يوم 22 أغسطس 1968 من اقتحام مقر السفارة السوفياتية في العاصمة برن.

مظاهرة تضامنية مع تشيكوسلوفاكيا ومناهضة للتدخل العسكري السوفياتي فيها أمام مقر سفارة الإتحاد السوفياتي في العاصمة برن يوم 21 أغسطس 1968.

معرض صور عن ربيع براغ

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 05:24 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:24

في 21 أغسطس 1968، أنهت قوات الإتحاد السوفياتي والبلدان الحليفة له ربيع براغ. وفي سويسرا، تضامن السكان على الفور مع مواطني تشيكوسلوفاكيا، كما استقبلت الكنفدرالية بدون تعقيدات تُذكر الآلاف من اللاجئين.

في الساعات والأيام التي تلت التدخل العسكري لحلف وارسو، شهدت عدة مدن سويسرية تنظيم مظاهرات تضامن مع تشيكوسلوفاكيا واحتجاجات ضد الإتحاد السوفياتي. كما تعرضت مقرات شركة إيروفلوت للطيران والمصرف التجاري السوفياتي في مدينة زيورخ لأعمال تخريب. إضافة إلى ذلك، تعرّض موظفون في السفارة السوفياتية لاعتداءات لفظية.

الحكومة السويسرية تفاعلت بهدوء نسبي مع الأحداث. وعلى الرغم من الإعلان عن معارضتها لما حدث وتأكيدهرابط خارجيا على "تعاطف" الشعب السويسري مع رغبة التشيكوسلوفاكيين في الحصول على "مزيد من الحرية"، إلا أنها عارضت المطالب الداعية إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية مع البلدان الأعضاء في الكتلة السوفياتية.

مع ذلك، قررت سويسرا مباشرة بعد أحداث براغ فتح حدودها على مصراعيها بوجه اللاجئين القادمين من تشيكوسلوفاكيا، على غرار ما حدث في عام 1956 لأولئك الذين فروا من المجر إثر احتلالها من قبل القوات السوفياتية. وبحلول نهاية عام 1969، تم منح اللجوء السياسي في سويسرا لأكثر من 11000 مواطن تشيكوسلوفاكي. وفي المجموع، تراوح عدد التشيكوسلوفاكيين الذين لجأوا إلى سويسرا في تلك الفترة ما بين 13 و14 ألف شخص، وبذلك كانت سويسرا بلد الإستضافة الرئيسي لهم في أوروبا الغربية.

لقد اتسمت إجراءات اللجوء السويسرية تجاه المهاجرين التشيكوسلوفاكيين بقدر كبير من الليبرالية وحظيت بدعم حركة واسعة من التضامن الشعبي. وبدون الكثير من الشكليات، تم منح المنفيين وضع اللاجئين السياسيين، وتمكّن معظمهم من العثور على شغل دون صعوبات كبيرة.

لا شك في أن الموقف الذي اتخذته سويسرا استند إلى مشاعر العداء ضد الشيوعية الواسعة الإنتشار، إلا أن الإندماج السريع للاجئين الجدد بدا مُيسّرا لأن الأمر كان يتعلق في أغلب الأحيان بأشخاص يتمتعون بمؤهلات رفيعة جدا.

"لقد استقبلنا السويسريون بسخاء كبير، ولا زلتُ ممتنّة لسويسرا حتى اليوم"، كما تقول على سبيل المثال الطبيبة النفسية جاروميرا كيرستاين، التي فرت إلى سويسرا في عام 1968 في سن التاسعة عشرة. حينها، كانت طالبة في مدرسة للفنون، وفي سويسرا تحصلت على شهادة الباكالوريا ثم التحقت بالجامعة. ومنذ عام 1983، تحصلت على الجنسية السويسرية. وهي تقول اليوم: "كانت حياتي ستكون مختلفة للغاية لو لم أتّبع نصيحة أمي، ولم أترك تشيكوسلوفاكيا لكي أتمكّن من الدراسة".

(الصور: وكالة كيستون Keystone)



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