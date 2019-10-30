هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 04:32 م

شارك نحو مائة شرطي في المداهمات التي وقعت يوم 29 أكتوبر 2019 في مقاطعات زيورخ وبرن وشافهاوزن. (Keystone / Anthony Anex)

شنّت الشرطة السويسرية الثلاثاء عمليات دهم واسعة استهدفت 11 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجماعات إسلامية متطرفة، بينهم مقاتل أجنبي وعدد من القصّر، بحسب ما أعلن عنه الأدعاء العام الفدرالي.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدراليرابط خارجي، فقد شارك نحو مائة شرطي في المداهمات التي توزعت على كانتونات زيورخ وبرن وشافهاوزن،

إجمالا، استهدفت الحملة أحد عشر شخصاً يُشتبه في انتهاكهم القانون السويسري بانضمامهم إلى منظمات إجرامية على غرار القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأوضح مكتب المدعي العام الفدرالي أن ستة من الموقوفين بالغون من ضمنهم مقاتل أجنبي عاد إلى سويسرا، وكان قد حُكم عليه في السابق لانتهاكه قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.

الإدعاء العام الفدرالي قال أيضا إن الجهادي العائد وُضع قيد الاحتجاز بانتظار صدور حكم قضائي نهائي بشأن التحفظ عليه قيد التوقيف الاحتياطي حتى محاكمته.

وأفاد البيان أن النيابة العامة طلبت إبقاء الجهادي مع فرد آخر قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار صدور حكم نهائي. يّذكر أن باقي المتهمين هم شباب قُصر.

يُشار إلى أن المداهمات جاءت في أعقاب تنسيق المدعي العام الفدرالي مع أجهزة الشرطة في كانتونات برن وزيورخ وشافهاوزن ومع الأجهزة المعنية بالأحداث في كل من برن وفينترتور.



كما جاءت هذه العمليات بعد أقل من أسبوع على إصدار مكتب المدعي العام الفدرالي بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الفدرالية لائحتي اتّهام بحق رجليْن آخرين متّهميْن بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" والانتماء إليه، وبتجنيد مقاتلين للالتحاق به.



Keystone-SDA//م.ا.

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