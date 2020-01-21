هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 07:00 م

"بدون المساعي الحميدة لسويسرا قد يسُوء الوضع في الخليج الفارسي أكثر"، هذا ما صرّح به السفير الإيراني في برن محمد رضا حاجي كريم جبّاري خلال لقاء مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية (SRF).

السفير الإيراني في برن محمد رضا حاجي كريم جبّاري.

(SRF)

قناة SRF: في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تلعب سويسرا دوراً كدور ساعي البريد، إذ هي تنقل الرسائل بين الحكومتين، فهل سويسرا كذلك فعلاً أم إنها تفعل ما هو أكثر؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: بعض الأحيان أكون مندهشًا نوعًا ما، لأن وسائل الإعلام السويسرية تنزل بالدور السويسري إلى مهمة ساعي بريد. في الواقع تلعب سويسرا من وجهة نظرنا دوراً مهمًّا ومؤثّراً، ولولاها يمكن أن يسوء الوضع أكثر.

الدبلوماسيون السويسريون يساعدون في خفض التوترات في المنطقة. أحيانًا يقترحون خططًا ويقومون بمبادرات يمكنها أن تساعد كثيراً.



"بعض الأحيان أكون مندهشًا نوعًا ما، لأن وسائل الإعلام السويسرية تنزل بالدور السويسري إلى وظيفة ساعي بريد" نهاية الإقتباس

قناة SRF: واحدة من هذه المبادرات؛ القناة التجارية التي تود سويسرا إنشاءها لأغراضٍ إنسانية، بحيث يمكن أن تُستَورد الحاجات الإنسانية والأدوية إلى إيران بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. ما أهمية ذلك لكم؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: نحن نثمّن الدور السويسري هنا، فمن جهة، الشركات السويسرية تستثمر في إيران، ومن جهة أخرى حاولت الحكومة السويسرية في العشرين شهراً الماضية العمل على قناة تجارية إنسانية بالنسبة للأدوية؛ ولبلوغ هذا الهدف قامت بمفاوضات شاملة مع حكومة الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة تلعبُ دوراً مخادعًا، لذلك فإن هذا الجهد لم يصل إلى نتائج حتى الآن.

قناة SRF: هل تفتقر إيران إلى الأدوية بسبب الحظر؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: على الأقل هناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. قبل فترة قصيرة قدمنا إلى سويسرا قائمة بالمستلزمات التي تنقصنا. من جهة تزعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن التجارة المتعلقة بالمواد الإنسانية غير مشمولة بالعقوبات، ولكنها من جهة أخرى تُوقف التحويلات المالية. أصل النقص في الأدوية يكمن في الحصار المضروب على نظامنا المصرفي.



قناة SRF: بعد اغتيال قاسم سليماني رأينا فقط ضربات انتقام إيرانية محدودة، تحديداً على قاعدتين أمريكيتين في العراق، هل ستكون هناك ضرباتٌ أخرى؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: اغتيال اللواء سليماني من قبل القوات الأمريكية جريمة حرب. الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت بذلك القواعد واللوائح والمعايير والمبادئ الدولية. ما فعلته إيران بعد هذا ليس مجرّد انتقام، بل دفاعًا عن النفس. لكننا لا نريد حربًا في المنطقة وليس في نيتنا أن نساهم في التصعيد، غير أننا جاهزون للرد بكل الوسائل على أي نوعٍ من أنواع الهجوم.

قناة SRF: كيف جرى إصابة الطائرة المدنية الأوكرانية؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: كان ذلك حادثًا محزنًا حقًّا، وقد حصل بعد مرور ساعاتٍ فقط على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق. لسوء الحظ فإن تواجد القوات الأمريكية في المنطقة يؤدي دائمًا إلى المزيد من التوتر والمعاناة. لكن الجيش الإيراني تحمل مسؤولية الحادث وستقوم إيران بواجباتها الأخلاقية والقانونية والدولية. في المقدمة نركز على تخفيف حزن ومعاناة عوائل الضحايا.

قناة SRF: لماذا لم يُغلق المجال الجوي في طهران تلك الليلة؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: أنا لا أعرف التفاصيل التقنية، ولكن عمومًا يمكن القول إن الحادث وقع بعد ساعات فقط من انتهاء الهجوم الصاروخي. كان خطأً بشريًّا.

قناة SRF: بعد إصابة الطائرة تظاهر في إيران الكثير من الناس مرةً أخرى. البعض يتهم الحكومة الإيرانية بالكذب، والبعض الآخر يتنبّأ بنهاية النظام حتى، كيف ترى ذلك؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: الإيرانيّات والإيرانيّون أحرار في قول ما يفكرون فيه، وأحرارٌ في ما ينتقدون. هذا حق مصانٌ لهم بالدستور. الحكومة الإيرانية لم تحاول تقييد هذا الحق قط.

في الوقت ذاته كان هذا الحادث بسبب فشل بشري. الجيش قدم المعلومات بوضوح وشفافية. من الطبيعي دائمًا أن يكون هناك أناس لديهم وجهات نظر أخرى. هؤلاء لهم الحق في التعبير عن آرائهم.

قناة SRF: بناءً على ذلك، هل سيُقدَّم المسؤولون إلى المحاكمة؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: نعم. هذا ما أكده مسبقًا قائد الجمهورية الإسلامية والرئيس ورئيس السلطة القضائية وقادة الجيش. لقد تمت بعض عمليات إلقاء القبض أيضًا، وسيُقدَّم المسؤولون إلى المحاكمة.

قناة SRF: هل تتوقع المزيد من المواجهة في المستقبل أم ترجح خفض التصعيد؟

محمد رضا حاجي كريم جبّاري: لا أرى سببًا لتصعيد ما أو لحرب في المنطقة. نحن نعتقد بأن الدول المطلة على الخليج الفارسي يمكنها أن تجد إجراءاتٍ جديدة للأمن والسلام. لكن في سبيل ذلك يجب على كل القوى الأجنبية أن تغادر المنطقة.

يمكننا الوصول إلى ترتيب دون وجود الولايات المتحدة الأمريكية المعرقل بخبث. عندما يهدد ترامب بتدمير ممتلكات ثقافية إيرانية، فإنه يهددنا بجرائم حرب، وإذا جُوِّع الشعب الإيراني، فإنها جريمة ضد الإنسانية، كما إن قتل سليماني عملٌ حربي. هنا من الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا.



SRF

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"بعض الأحيان أكون مندهشًا نوعًا ما، لأن وسائل الإعلام السويسرية تنزل بالدور السويسري إلى وظيفة ساعي بريد" قناة SRF: واحدة من هذه المبادرات؛ القناة التجارية التي تود سويسرا إنشاءها لأغراضٍ إنسانية، بحيث يمكن أن تُستَورد الحاجات الإنسانية والأدوية إلى إيران بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. ما أهمية ذلك لكم؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: نحن نثمّن الدور السويسري هنا، فمن جهة، الشركات السويسرية تستثمر في إيران، ومن جهة أخرى حاولت الحكومة السويسرية في العشرين شهراً الماضية العمل على قناة تجارية إنسانية بالنسبة للأدوية؛ ولبلوغ هذا الهدف قامت بمفاوضات شاملة مع حكومة الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة تلعبُ دوراً مخادعًا، لذلك فإن هذا الجهد لم يصل إلى نتائج حتى الآن. قناة SRF: هل تفتقر إيران إلى الأدوية بسبب الحظر؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: على الأقل هناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. قبل فترة قصيرة قدمنا إلى سويسرا قائمة بالمستلزمات التي تنقصنا. من جهة تزعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن التجارة المتعلقة بالمواد الإنسانية غير مشمولة بالعقوبات، ولكنها من جهة أخرى تُوقف التحويلات المالية. أصل النقص في الأدوية يكمن في الحصار المضروب على نظامنا المصرفي. قناة SRF: بعد اغتيال قاسم سليماني رأينا فقط ضربات انتقام إيرانية محدودة، تحديداً على قاعدتين أمريكيتين في العراق، هل ستكون هناك ضرباتٌ أخرى؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: اغتيال اللواء سليماني من قبل القوات الأمريكية جريمة حرب. الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت بذلك القواعد واللوائح والمعايير والمبادئ الدولية. ما فعلته إيران بعد هذا ليس مجرّد انتقام، بل دفاعًا عن النفس. لكننا لا نريد حربًا في المنطقة وليس في نيتنا أن نساهم في التصعيد، غير أننا جاهزون للرد بكل الوسائل على أي نوعٍ من أنواع الهجوم. قناة SRF: كيف جرى إصابة الطائرة المدنية الأوكرانية؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: كان ذلك حادثًا محزنًا حقًّا، وقد حصل بعد مرور ساعاتٍ فقط على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق. لسوء الحظ فإن تواجد القوات الأمريكية في المنطقة يؤدي دائمًا إلى المزيد من التوتر والمعاناة. لكن الجيش الإيراني تحمل مسؤولية الحادث وستقوم إيران بواجباتها الأخلاقية والقانونية والدولية. في المقدمة نركز على تخفيف حزن ومعاناة عوائل الضحايا. قناة SRF: لماذا لم يُغلق المجال الجوي في طهران تلك الليلة؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: أنا لا أعرف التفاصيل التقنية، ولكن عمومًا يمكن القول إن الحادث وقع بعد ساعات فقط من انتهاء الهجوم الصاروخي. كان خطأً بشريًّا. قناة SRF: بعد إصابة الطائرة تظاهر في إيران الكثير من الناس مرةً أخرى. البعض يتهم الحكومة الإيرانية بالكذب، والبعض الآخر يتنبّأ بنهاية النظام حتى، كيف ترى ذلك؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: الإيرانيّات والإيرانيّون أحرار في قول ما يفكرون فيه، وأحرارٌ في ما ينتقدون. هذا حق مصانٌ لهم بالدستور. الحكومة الإيرانية لم تحاول تقييد هذا الحق قط. في الوقت ذاته كان هذا الحادث بسبب فشل بشري. الجيش قدم المعلومات بوضوح وشفافية. من الطبيعي دائمًا أن يكون هناك أناس لديهم وجهات نظر أخرى. هؤلاء لهم الحق في التعبير عن آرائهم. قناة SRF: بناءً على ذلك، هل سيُقدَّم المسؤولون إلى المحاكمة؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: نعم. هذا ما أكده مسبقًا قائد الجمهورية الإسلامية والرئيس ورئيس السلطة القضائية وقادة الجيش. لقد تمت بعض عمليات إلقاء القبض أيضًا، وسيُقدَّم المسؤولون إلى المحاكمة. قناة SRF: هل تتوقع المزيد من المواجهة في المستقبل أم ترجح خفض التصعيد؟ محمد رضا حاجي كريم جبّاري: لا أرى سببًا لتصعيد ما أو لحرب في المنطقة. نحن نعتقد بأن الدول المطلة على الخليج الفارسي يمكنها أن تجد إجراءاتٍ جديدة للأمن والسلام. لكن في سبيل ذلك يجب على كل القوى الأجنبية أن تغادر المنطقة. يمكننا الوصول إلى ترتيب دون وجود الولايات المتحدة الأمريكية المعرقل بخبث. عندما يهدد ترامب بتدمير ممتلكات ثقافية إيرانية، فإنه يهددنا بجرائم حرب، وإذا جُوِّع الشعب الإيراني، فإنها جريمة ضد الإنسانية، كما إن قتل سليماني عملٌ حربي. هنا من الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا.