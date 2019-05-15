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المدّعي العام بجنيف "لا دليل على حدوث تزوير انتخابي في هذه المرحلة من التحقيق"

Geneva prosecutor Jornod at a press conference

قال المدعي العام بكانتون جنيف إنه لا وجود لأدلة حول حدوث تزوير انتخابي في هذه المرحلة من التحقيق، لكنه انتقد العديد من الإخلالات في عمل دوائر الانتخابات.

(© Keystone/Salvatore Di Nolfi)

أكدت سلطات العدل في جنيف أنها لم تعثر على أدلّة تفيد بحدوث تزوير انتخابي، لكن التحقيقات مستمرّة.

وقال أوليفيي جورنو، المدّعي العام في الكانتون إن التحقيقات الأوّلية لم تمكّن من العثور على أي دليل على حدوث تزوير أو عملية فساد في الدوائر الإنتخابية في جنيف.

 جورنو قال في مؤتمر صحفي يوم الإثنيْن إن المشتبه به الذي احتجزته الشرطة الخميس الماضي أُطلق سراحه قبل نهاية الأسبوع. 

المدعي العام أضاف بأن صراعا شخصيا بين موظفيْن داخل الدوائر الإنتخابية ربما كان السبب وراء مزاعم الاحتيال والفساد.

هذه القضية لفتت الأنظار الأسبوع الماضي بعد صدور تقارير عن قيام الشرطة بتفتيش مكاتب الانتخابات في الكانتون

وتأتيهذه التقارير قبل عشرة أيام فقط من موعد الاقتراع، الذي سيقرّر فيه الناخبون في جنيف مصير تسع قضايا كانتونية وقضيّتيْن وطنيّتيْن.

وتتعرّض السلطات السياسية في جنيف إلى المزيد من الضغوط بالتزامن مع تواصل الخلافات مع بيار موداي، رئيس الحكومة السابق في الكانتون.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يناير, 2019 01:08 م

swissinfo.ch/Keystone-SDA/ع.ع

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