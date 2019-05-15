هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 02:00 م

قال المدعي العام بكانتون جنيف إنه لا وجود لأدلة حول حدوث تزوير انتخابي في هذه المرحلة من التحقيق، لكنه انتقد العديد من الإخلالات في عمل دوائر الانتخابات. (© Keystone/Salvatore Di Nolfi)

أكدت سلطات العدل في جنيف أنها لم تعثر على أدلّة تفيد بحدوث تزوير انتخابي، لكن التحقيقات مستمرّة.

وقال أوليفيي جورنو، المدّعي العام في الكانتون إن التحقيقات الأوّلية لم تمكّن من العثور على أي دليل على حدوث تزوير أو عملية فساد في الدوائر الإنتخابية في جنيف.

جورنو قال في مؤتمر صحفي يوم الإثنيْن إن المشتبه به الذي احتجزته الشرطة الخميس الماضي أُطلق سراحه قبل نهاية الأسبوع.

المدعي العام أضاف بأن صراعا شخصيا بين موظفيْن داخل الدوائر الإنتخابية ربما كان السبب وراء مزاعم الاحتيال والفساد.

هذه القضية لفتت الأنظار الأسبوع الماضي بعد صدور تقارير عن قيام الشرطة بتفتيش مكاتب الانتخابات في الكانتون

وتأتيهذه التقارير قبل عشرة أيام فقط من موعد الاقتراع، الذي سيقرّر فيه الناخبون في جنيف مصير تسع قضايا كانتونية وقضيّتيْن وطنيّتيْن.

وتتعرّض السلطات السياسية في جنيف إلى المزيد من الضغوط بالتزامن مع تواصل الخلافات مع بيار موداي، رئيس الحكومة السابق في الكانتون.

قضية بيير موداي تزايد الضغوط على وزير في حكومة جنيف للمغادرة يتعرض بيير موداي، العضو المثير للجدل في الحكومة المحلية لكانتون جنيف للمزيد من الضغوط في فضيحة تتعلق بالحصول على فوائد مزعومة. فقد قرر البرلمان ... هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يناير, 2019 01:08 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Geneva parliament calls for embattled politician to step down

swissinfo.ch/Keystone-SDA/ع.ع

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