تواصل مؤسسات التعليم العالي السويسرية، وعلى رأسها المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، احتلال مراتب رفيعة في أحدث تصنيفات "كيو إس"رابط خارجي للجامعات في العالم بحسب المواد.
فقد اتضح أن ستّ جامعات فقط لديها عدد أكبر من الدورات المصنّفة ضمن العشر الأوائل مقارنة بالمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، وتُوجد جميعها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
في 13 تخصصا، يُعدّ المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ من بين أفضل عشر مؤسسات جامعية في العالم. وعلى مدار السنوات الخمسة الماضية، احتل المعهد السويسري المرتبة الأولى في التصنيف حسب الموضوع في مجال علوم الأرض والبحر.
إجمالاً، تتواجد 26 دورة تنظمها ثماني مؤسسات تعليم عالٍ في سويسرا في ترتيب متقدّم ضمن العشر الأوائل في تصنيف "كيو إس" الخاص بكل مادة منها. ويقول المشرفون على إعداد تصنيفات "كيو إس"رابط خارجي إنه لا وجود لأي بلد آخر في أوروبا القارية يُوفر مثل هذا التركيز العالي من البرامج ذات المستوى العالمي.
وقال بن سووتر، مدير الأبحاث في"كيو إس" لوكالة Keystone – SDA السويسرية للأنباء: "خلال السنوات الخمسة الماضية، تحسن أداء النظام الجامعي السويسري بشكل واضح". وأضاف: "التحسّن الأكبر كان في السمعة الأكاديمية، حيث أظهر مسح شمل 94 ألف طالب جامعي في جميع أنحاء العالم أن النظام السويسري يتمتع بمكانة متنامية".
لوزان حاضرة أيضا
في موضع آخر من الترتيب السنوي، حصل المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان على ثاني أعلى عدد من الدورات الدراسية العشرة الأولى، حيث اتضح أن سبعة من أقسامه كانت من بين الأفضل في العالم.
بالنسبة للدراسات المتعلقة بإدارة الضيافة والترفيه، تم تصنيف مدرسة لوزان للفندقة (EHL Ecole hôtelière de Lausanne ) أيضًا كأفضل مدرسة في العالم، بحسب مسح "كيو إس".
في الأثناء، احتلت مدارس فندقية أخرى متواجدة في المناطق الغربية المتحدثة بالفرنسية من سويسرا مراتب رفيعة. فقد اشترك معهد Les Roches Global Hospitality Education ومعهد غليون "Glion Institute" للتعليم العالي في احتلال المركز الثالث في هذه الفئة، بينما ارتقت مدرسة Swiss Hotel Management School إلى المركز الخامس.
بشكل عام، تصدّرت جامعة كامبريدج ترتيب المواد، حيث تم تصنيف 38 دورة من دوراتها ضمن المراتب العشر الأولى، تليها جامعة هارفارد.
نُشرت تصنيفات "كيو إس" لأول مرة في عام 2004، وهي تعتبر - إلى جانب تصنيفات تايمزرابط خارجي للتعليم العالي وشانغهايرابط خارجي - واحدة من أكثر مؤشرات جودة الجامعات تداولا.
Keystone-SDA/ك.ض