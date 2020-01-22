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سويسرا- الولايات المتحدة ترامب يبدي رغبته في التوصّل إلى اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين البلديْن

Trump and Sommaruga in Davos

ترامب يلتقي سيمونيتا سوماروغا، رئيسة سويسرا لهذا العام، والمنتخبة حديثا. 


(Keystone)

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيرته السويسرية سيمونيتا سوماروغا رغبة بلاده في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع سويسرا.

وخلال اجتماع عقداه على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قال ترامب مخاطبا الوفد السويسري: "دعونا نرى ما يمكننا القيام به".

وكان الرئيس الأمريكي قد أطلق إشارات إيجابية في هذا الاتجاه خلال زيارة أداها أولى ماورر، رئيس سويسرا العام الماضي إلى الولايات المتحدة في شهر مايو، لكن الصفقة التجارية اقتصرت آنذاك على الميدان الزراعي.

وأعلن ترامب خلال اللقاء الثنائي مع الوفد السويسري أنه يشارك في الاجتماع للحديث عن قضايا التجارة بشكل أساسي، بينما أعربت الرئيسة السويسرية عن رغبتها في التطرّق إلى موضوعات المساعي الحميدة والمناخ، إلى جانب قضايا الاقتصاد.

ترامب لم يتطرّق إلى التفويض الأمريكي لسويسرا برعاية مصالحها في إيران، والتي كانت على جدول أعمال الاجتماع. ومؤخرا، أشادت العديد من المصادر، بما في ذلك السفير الإيراني في برن، بهذا الدور المفيد الذي تقوم به سويسرا خاصة على مستوى تهدئة التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران عقب اقدام الأولى على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في العراق. وهي الأزمة التي قرّر على إثرها محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية، عدم المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بالإضافة طبعا إلى أزمة اسقاط الطائرة الأوكرانية من طرف الحرس الثوري الإيراني.

سوماروغا أبلغت ترامب بأنها مسرورة لإستمرار التواصل بين حكومتيْ البلديْن، وبأنها ترغب في مناقشة قضية الاحتباس الحراري معه، لكن ترامب أبدى عدم تحمّس لذلك.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 12:18 م

Keystone-SDA/ع.ع

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