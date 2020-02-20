العام الماضي، حققت الإدارة الفدرالية فائضا قدره 2.9 مليار فرنك (Keystone / Anthony Anex)

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء انها ستنهي العام بتحقيق فائض في الميزانية يتجاوز ضعف ما كان متوقعا.

وذهبت تقديرات عام 2019 إلى احتمال تحقيق نتائج أفضل في نهاية العام، حيث من المتوقّع أن تكون الحصيلة النهائية 3.1 مليار فرنك، متجاوزة إلى حد كبير المبلغ المنصوص عليه في الميزانية، وهو 1.2 مليار فرنك سويسري.

التحسّن المسجّل كان على حد سواء نتيجة ارتفاع الموارد الماليةرابط خارجي وانخفاض النفقات. فقد ارتفعت الموارد بما قدره 1.2%، أي ما قيمته 0.9 مليار فرنك- إلى حد كبير بفضل ضريبة الاقتطاع المباشر والضريبة الفدرالية المباشرة - رغم أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة كانت حصيلتها دون المتوقّع. أمر تعزوه الحكومة إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسمي في عام 2019 مقارنة بالتوقعات الواردة في الميزانية.

وتميل الحكومة إلى خفض توقعاتها أثناء وضع الميزانية. وبإستثناء 2014، حيث كانت الحصيلة أقلّ من التوقعات المدرجة في الميزانية، حققت ميزانية الحكومة منذ عام 2007، على التوالي فائضا سنويا. وفي العام الماضي، بلغ فائض الميزانية قما قياسيا قدره 2.9 مليار فرنك بدلا من 300 مليون التي نصت عليها الميزانية. وفي عام 2017، تحوّل العجز المتوقّع قدره 250 مليون فرنك إلى فائض قدره 2.8 مليون فرنك.

Budget graph Budget graphic فائض الميزانية

Keystone-SDA/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الحكومة تحقق فائضا ماليا سنويا جديدا 20 فبراير 2020 - آخر تحديث - 13:22 أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء انها ستنهي العام بتحقيق فائض في الميزانية يتجاوز ضعف ما كان متوقعا. وذهبت تقديرات عام 2019 إلى احتمال تحقيق نتائج أفضل في نهاية العام، حيث من المتوقّع أن تكون الحصيلة النهائية 3.1 مليار فرنك، متجاوزة إلى حد كبير المبلغ المنصوص عليه في الميزانية، وهو 1.2 مليار فرنك سويسري. التحسّن المسجّل كان على حد سواء نتيجة ارتفاع الموارد المالية وانخفاض النفقات. فقد ارتفعت الموارد بما قدره 1.2%، أي ما قيمته 0.9 مليار فرنك- إلى حد كبير بفضل ضريبة الاقتطاع المباشر والضريبة الفدرالية المباشرة - رغم أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة كانت حصيلتها دون المتوقّع. أمر تعزوه الحكومة إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسمي في عام 2019 مقارنة بالتوقعات الواردة في الميزانية. وتميل الحكومة إلى خفض توقعاتها أثناء وضع الميزانية. وبإستثناء 2014، حيث كانت الحصيلة أقلّ من التوقعات المدرجة في الميزانية، حققت ميزانية الحكومة منذ عام 2007، على التوالي فائضا سنويا. وفي العام الماضي، بلغ فائض الميزانية قما قياسيا قدره 2.9 مليار فرنك بدلا من 300 مليون التي نصت عليها الميزانية. وفي عام 2017، تحوّل العجز المتوقّع قدره 250 مليون فرنك إلى فائض قدره 2.8 مليون فرنك.