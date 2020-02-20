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سياسة فدرالية

ككل عام الحكومة تحقق فائضا ماليا سنويا جديدا

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العام الماضي، حققت الإدارة الفدرالية فائضا قدره 2.9 مليار فرنك

(Keystone / Anthony Anex)

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء انها ستنهي العام بتحقيق فائض في الميزانية يتجاوز ضعف ما كان متوقعا.

وذهبت تقديرات عام 2019 إلى احتمال تحقيق نتائج أفضل في نهاية العام، حيث من المتوقّع أن تكون الحصيلة النهائية 3.1 مليار فرنك، متجاوزة إلى حد كبير المبلغ المنصوص عليه في الميزانية، وهو 1.2 مليار فرنك سويسري.

التحسّن المسجّل كان على حد سواء نتيجة ارتفاع الموارد الماليةرابط خارجي وانخفاض النفقات. فقد ارتفعت الموارد بما قدره 1.2%، أي ما قيمته 0.9 مليار فرنك- إلى حد كبير بفضل ضريبة الاقتطاع المباشر والضريبة الفدرالية المباشرة - رغم أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة كانت حصيلتها دون المتوقّع. أمر تعزوه الحكومة إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسمي في عام 2019 مقارنة بالتوقعات الواردة في الميزانية. 

وتميل الحكومة إلى خفض توقعاتها أثناء وضع الميزانية. وبإستثناء 2014، حيث كانت الحصيلة أقلّ من التوقعات المدرجة في الميزانية، حققت ميزانية الحكومة منذ عام 2007، على التوالي فائضا سنويا. وفي العام الماضي، بلغ فائض الميزانية قما قياسيا قدره 2.9 مليار فرنك بدلا من 300 مليون التي نصت عليها الميزانية. وفي عام 2017، تحوّل العجز المتوقّع قدره 250 مليون فرنك إلى فائض قدره 2.8 مليون فرنك.

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Budget graphic

فائض الميزانية

Keystone-SDA/ع.ع

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