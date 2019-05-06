هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 01:44 م

يحذر النقاد من أن الانتشار الوشيك لـشبكة الهواتف الذكية من الجيل الخامس يشكل مخاطر صحية على السكان. (© Keystone / Peter Klaunzer)

لا تمتلك الكانتونات السويسرية الصلاحيات القانونية الكافية لفرض حظر مؤقت على عمليات تثبيت صواري شبكة الهواتف النقالة من الجيل الخامس، وفق ما أعلنه المكتب الفدرالي للاتصالات.

وذكرت تقارير صحفية أن كانتونات جنيف والجورا ونيوشاتيل وفو، قرّرت أو بصدد دراسة فرض حظر مؤقت على تثبيت هوائيات شبكة "جي 5". وهذا الموضوع بصدد الدراسة والتداول أيضا في برن وسانت- غالن وشفيتس.

لكن ناطق باسم المكتب الفدرالي للاتصالاترابط خارجي صرّح، وفق ما نقلته عنه صحيفة "سونتاغس تسايتونغ" يوم الأحد، بأن السلطات الفدرالية هي الوحيدة المسؤولة عن تحديد المخاطر الصحية التي تواجه السكان. وخلص هذا الأخير إلى القول "لا توجد أي قوانين على المستوى الكانتوني أو البلدي تسمح بحماية السكان من اشعاعات شبكة الهواتف المحمولة".

وقال محام للصحيفة إن الصلاحيات التي تمتلكها السلطات المحلية تسمح لها فقط بمنع تثبيت الصواري الفردية إذا كانت مخالفة لقواعد التخطيط.



(يأتي هذا بعد أن، يذكر أن ) الحكومة السويسرية باعت لمقدمي خدمات الهاتف المحمول من الجيل الخامس رخصا بمبلغ إجمالي قدره 380 مليون فرنك سويسري (373 مليون دولار). وشرعت شركة الاتصالات المملوكة للدولة Swisscom في العمل بشبكة "جي 5" في الشهر الماضي. لكن أورس شوابّي، الرئيس التنفيذي للشركة انتقد قرارات الوقف الاختياري المقترحة باعتبارها انتهاكًا للقانون الفدرالي.​​​​​​​



الأجهزة الذكية رقائق الاتصالات تغزو حياة الإنسان تكتسح الأجهزة الإلكترونية "الذكية" حياة الإنسان في غفلة منه. ولئن كانت تُيسر قضاء شؤونه اليومية، فإنها تشكل أيضا خطرا على خصوصيات حياته الشخصية. ... بقلم عبد الحفيظ العبدلي

swissinfo.ch/ع.ع

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