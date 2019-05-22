هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 01:26 م

بحثت الدراسة في عواقب حدوث كارثة في محطة للطاقة النووية في سويسرا، مثل المحطة في أوبيرغوزغان الواقع بين برن وزيورخ، التي نشاهدها في الصورة.

(Keystone / Peter Klaunzer)

لو حدث ووقعت كارثة نووية على الأراضي السويسرية، في أحد مفاعلاتها، فسيكون بين ضحايا الإشعاعات المنطلقة أيضاً أناس في بلدان أخرى.

رصدت دراسة بإشراف سويسري التأثير المحتمل للحوادث النووية على صحة الأشخاص الذين يعيشون على مقربة منها، علماً أن تركيز هذه الدراسة انصب على كيفية تأثير الطقس والجغرافيا في حركة السحب المشعة.

على سبيل المثال، يوضح المقطع التالي كيف كانت الأحوال الجوية في 19 يناير 2017 لتؤثر في حادث محتمل لو أنّه وقع في مفاعل غوزغان الواقع بين برن وزيورخ.

cloud vid map of nuclear radiation GOE Zoom Komp_2.mp4 from Philippe 2R on Vimeo.

أشرف على الدراسة فريديريك-بول بيغيه من معهد بيوسفير (Biosphère)، وهو معهد أبحاث متعدد الاختصاصات في جنيف. قام بيغيه وفريقه بفحص مخاطر الحوادث المحتملة في محطات الطاقة النووية الخمس في سويسرا، والتي تحتل من حيث الحجم مكاناً بين فوكوشيما وتشرنوبيل، وهذا يشمل بيزناو وعمره الآن 50 عامًا في شمال سويسرا، أقدم مفاعل نووي في العالم.

(swissinfo.ch)

استخدم فريق البحث الأحوال الجوية طوال عام 2017 لحساب تداعيات الكوارث في المفاعلات السويسرية وخلص إلى أن 16 إلى 24 مليون أوروبي سيتأثرون بأيّ كارثة نووية تحدث في سويسرا، البلد التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون. وقدّروا أن ما بين 12.500 و31.000 شخص سيموتون بسبب أمراض السرطان والقلب الناجمة عن الإشعاع. علاوة على ذلك، ستكون هناك مشاكل صحية إضافية، بما في ذلك الأمراض الوراثية والعقم.

وفقا للدراسة، فإن الطقس الرطب سوف يضاعف تقريبا عدد الأمراض الشديدة المرتبطة بالإشعاع. في عام 2017، سجل الفريق 36 يومًا من أيام "الطقس السيئ"، تم تقديم الدراسة بالتفصيل يوم الثلاثاء 21 مايو في برن.

"حدث غير واقعي"

صرّحت جمعية مشغلي محطات الطاقة النووية السويسرية، سويس نوكلير (swissnuclear) لـ swissinfo.ch بأنها أحاطت علماً بالدراسة وكانت تخطط لمراجعتها بالتفصيل في الأيام المقبلة.

"لقد تم تصميم محطات الطاقة النووية السويسرية وبناؤها وتعديلها بانتظام بطريقة تسمح بالتعامل مع الحوادث الشديدة"، كما أوضحت متحدثة باسم سويس نوكلير. ووصفت السيناريو الذي تكهنت به الدراسة بأنه "حدث غير واقعي".

"بفضل أنظمة السلامة المتعددة والمستقلة، من غير المرجح أن تحدث كارثة كهذه".

والجدير بالذكر أيضاً أن هناك مفتشية السلامة النووية الفدرالية السويسرية التي تشرف بدورها على محطات الطاقة النووية السويسرية.

علماً أنّ السويسريين قد صوتوا في عام 2017 على التخلص التدريجي من الطاقة النووية وحظر بناء محطات طاقة نووية جديدة، وحوالي 32% من إنتاج الكهرباء في سويسرا يأتي من الطاقة النووية.



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة ما عواقب وقوع كارثة نووية في سويسرا على أوروبا سوزان ميسيكا Susan Misicka 22 مايو 2019 - آخر تحديث - 13:26 لو حدث ووقعت كارثة نووية على الأراضي السويسرية، في أحد مفاعلاتها، فسيكون بين ضحايا الإشعاعات المنطلقة أيضاً أناس في بلدان أخرى. رصدت دراسة بإشراف سويسري التأثير المحتمل للحوادث النووية على صحة الأشخاص الذين يعيشون على مقربة منها، علماً أن تركيز هذه الدراسة انصب على كيفية تأثير الطقس والجغرافيا في حركة السحب المشعة. على سبيل المثال، يوضح المقطع التالي كيف كانت الأحوال الجوية في 19 يناير 2017 لتؤثر في حادث محتمل لو أنّه وقع في مفاعل غوزغان الواقع بين برن وزيورخ. أشرف على الدراسة فريديريك-بول بيغيه من معهد بيوسفير (Biosphère)، وهو معهد أبحاث متعدد الاختصاصات في جنيف. قام بيغيه وفريقه بفحص مخاطر الحوادث المحتملة في محطات الطاقة النووية الخمس في سويسرا، والتي تحتل من حيث الحجم مكاناً بين فوكوشيما وتشرنوبيل، وهذا يشمل بيزناو وعمره الآن 50 عامًا في شمال سويسرا، أقدم مفاعل نووي في العالم. استخدم فريق البحث الأحوال الجوية طوال عام 2017 لحساب تداعيات الكوارث في المفاعلات السويسرية وخلص إلى أن 16 إلى 24 مليون أوروبي سيتأثرون بأيّ كارثة نووية تحدث في سويسرا، البلد التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون. وقدّروا أن ما بين 12.500 و31.000 شخص سيموتون بسبب أمراض السرطان والقلب الناجمة عن الإشعاع. علاوة على ذلك، ستكون هناك مشاكل صحية إضافية، بما في ذلك الأمراض الوراثية والعقم. وفقا للدراسة، فإن الطقس الرطب سوف يضاعف تقريبا عدد الأمراض الشديدة المرتبطة بالإشعاع. في عام 2017، سجل الفريق 36 يومًا من أيام "الطقس السيئ"، تم تقديم الدراسة بالتفصيل يوم الثلاثاء 21 مايو في برن. "حدث غير واقعي" صرّحت جمعية مشغلي محطات الطاقة النووية السويسرية، سويس نوكلير (swissnuclear) لـ swissinfo.ch بأنها أحاطت علماً بالدراسة وكانت تخطط لمراجعتها بالتفصيل في الأيام المقبلة. "لقد تم تصميم محطات الطاقة النووية السويسرية وبناؤها وتعديلها بانتظام بطريقة تسمح بالتعامل مع الحوادث الشديدة"، كما أوضحت متحدثة باسم سويس نوكلير. ووصفت السيناريو الذي تكهنت به الدراسة بأنه "حدث غير واقعي". "بفضل أنظمة السلامة المتعددة والمستقلة، من غير المرجح أن تحدث كارثة كهذه". والجدير بالذكر أيضاً أن هناك مفتشية السلامة النووية الفدرالية السويسرية التي تشرف بدورها على محطات الطاقة النووية السويسرية. علماً أنّ السويسريين قد صوتوا في عام 2017 على التخلص التدريجي من الطاقة النووية وحظر بناء محطات طاقة نووية جديدة، وحوالي 32% من إنتاج الكهرباء في سويسرا يأتي من الطاقة النووية.