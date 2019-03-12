هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 12:15 م

تقدمت سويسرا في عام 2018 بحوالي 956 براءة اختراع لكل مليون ساكن مقابل 884 طلبا في عام 2017. (Keystone)

سرقت سويسرا الأضواء في ما يتعلّق بعدد براءات الاختراع بحسب عدد السكان المقدمة للمكتب الأوروبي لتسجيل الاختراعات. وتصدّرت شركة روش للصناعات الصيدلانية قائمة الشركات السويسرية من حيث عدد البراءات المقدّمة، للعام الرابع على التوالي، بينما احتلت الشركة المتخصصة في الروبوتات والأتمتة ABB المرتبة الأولي من حيث سرعة النمو.

وقد استقبل المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع 7927 طلب تسجيل اختراع من بلد جيال الألب في عام 2018، أي بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2017، والمعدّل الأعلى لتسجيل براءات اختراع سويسرية منذ عام 2010، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السويسرية.

ويمثّل هذا الرقم 956 طلب تسجيل اختراع لكل مليون ساكن مقارنة ب884 طلب في عام 2017. وجاءت في مرتبة ثانية هولندا بعدد طلبات بلغت 416 طلب تسجيل لكل مليون ساكن ثم الدنمارك في مرتبة ثالثة ب411 طلبا.

+الاخترع والإبتكار عنصران حاسمان بالنسبة للأقتصاد

ومن حيث إجمالي الطلبات في العالم، نجد أن الولايات المتحدة هي الأكثر نشاطًا حيث تتقدّم ب 25٪ من إجمالي طلبات براءات الاختراع في العالم البالغة 174317 طلبًا تليها ألمانيا (15٪) واليابان (13٪). واحتلت سويسرا والصين المرتبة الخامسة بنسبة 5٪ من إجمالي الطلبات. في حين زادت إيداعات براءات الاختراع في الصين بنسبة 8.8 ٪ ، وكان هذا أبطأ نموا عرفه بلد التنين في السنوات الخمس الماضية.



ويمثل قطاع أنظمة القياس الحصة الأكبر من طلبات براءات الاختراع بنسبة 10 ٪، تليه التقنيات الطبية بنسبة 9%.



المشهد السويسري

أما بالنسبة للشركات السويسرية ، فإن روش هي المتصدّرة للمشهد للعام الرابع على التوالي مع زيادة في عدد براءات الاختراع بنسبة 1.2 ٪ لتبلغ 651 براءات اختراع في عام 2018. ومع ذلك ، سجلت الشركة النتخصصة في الروبوتات والأتمتة ABB زيادة أعلى بكثير في عدد براءات الاختراع (12.4 ٪) لتبلغ 571 طلبا. واحتلت نستله المركز الثالث بين الشركات السويسرية ، لكن براءات اختراعاتها تراجعت بنسبة 15.3٪ عن عام 2017.



أما على المستوى العالمي، فقد تصدّرت شركة سيمنز ( Siemens ) مجال براءات الاختراع مع ما يقرب من 2500 براءة اختراع تليها مباشرة شركة هواوي ( Huawei) في المرتبة الثانية. بينما أتت شركةروش في المرتبة 24 عالميا.

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، احتل المعهد التقنيي الفدرالي العالي بزيورخ والمعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان على التوالي المرتبتيْن الثالثة عشر والرابعة عشر دوليا.



Keystone-SDA/jdp

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