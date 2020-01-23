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مُساعدون من ذوي الياقات الزرقاء أناسٌ عاديّون لا غنى عنهم في المنتدى الاقتصادي العالمي

لمدة أسبوع في شهر يناير من كل عام، يحتفي منتجع دافوس برؤساء دول وناشطين وصحفيين يقدُمُون من جميع أنحاء العالم، يجتمعون في البلدة السويسرية في جبال الألب لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولكن بعيدًا عن الاجتماعات الرفيعة المستوى وعن أضواء الأحداث الاحتفالية، من الذي يؤمّن الاستمرارية ويُحافظ على سير العمل؟

عندما انطلقت أشغال الدورة الخمسين للاجتماع السنوي للمنتدى، اتجهت كل الأنظار بحثا عن أسماء كبيرة مثل دونالد ترامب وغريتا تونبرغ والوفد الإيراني. من الذي سيجتمع مع من؟ ماذا سيقول النشطاء؟ ما هي القرارات أو التوصيات التي سيتم الإعلان عنها؟

خارج محيط الفضاءات المُؤمّنة للغاية التي تدور فيها فعاليات الحدث، للمرء أن يتساءل: كيف تستمر الحياة؟ كالمعتاد... أم هناك متغيّرات؟

في هذا التقرير المصور، تعريف بالشابة ناديا أمبول (30 عامًا) التي تعمل في إدارة النفايات في المدينة. دعنا نقفز على شاحنتها ونكتشف كيف يؤثر توافد مئات الضيوف للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي على مهامها اليومية.


(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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