هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 08:41 ص

صورة من مظاهرة عام 2008 ضد الاتجار بالبشر، في برن.

(Keystone / Peter Schneider)

أفادت مجموعة تقدم الدعم للنساء المهاجرات يوم الاثنين 11 مايو الجاري أن العام الماضي سجّل رقماً قياسياً في حالات الاتجار بالبشر في سويسرا.



وقالت خدمة "الدفاع عن النساء المهاجرات وضحايا الاتجار"رابط خارجي في تقريرها السنوي إنها قد سجلت 255 حالة في عام 2019، وأن 169 منها تعلقت بنساء.

وأضافت الخدمة أن الضحايا قدموا من دول مثل نيجيريا والمجر وأفغانستان ورومانيا، وكانوا في الغالب متجهين للعمل في مجال الدعارة. مع ذلك، يتم الاتجار بعدد متزايد من الأشخاص للعمل في منازل خاصة أو في قطاع الإيواء.



في السياق، شملت الحالات التي تم الإبلاغ عنها 14 كانتونا من بين 26 في سويسرا، واتضح أن أكثر من ثلث النساء اللواتي تم الاتجار بهن كنّ طالبات لجوء طلبن الحماية بعد وصولهن إلى سويسرا.

في إطار نشاطها، قدمت خدمة "الدفاع عن النساء المهاجرات وضحايا الاتجار" الدعم والاستشارة لـواحد وستين من هؤلاء الضحايا في عام 2019. كما تعمل الخدمة، التي يوجد مقرها في زيورخ، مع مجموعات كنسية لتقديم الرعاية لضحايا الاتجار.

للتذكير، بلغ عدد الحالات التي سجلتها خدمة "الدفاع عن النساء المهاجرات وضحايا الاتجار" في عام 2018 مائة وثماني حالة جديدة للاتجار بالبشر في الكنفدرالية.





Keystone-SDA/ث.س

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