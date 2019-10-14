هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 04:53 م

في شهر أبريل، أدين نيكولاس بثلاث تهم: المشاركة في عملية ارهابية، ودعم الارهاب، وعدم الابلاغ عن معلومات متعلقة بجريمة. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

تم تخفيف الحكم على رجل سويسري أُدين في أبريل الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية" إلى خمس سنوات من قبل المحاكم المغربية، وفقًا لما صدر عن محاميه يوم الاثنين 14 أكتوبر.

وكان قد ألقي القبض على فني الكمبيوتر البالغ من العمر 33 عامًا، واسمه الأول نيكولاس، في 10 يناير في مدينة تمارة، الواقعة بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، خلال موجة من الاعتقالات إثر قطع رأسيْ سائحين إسكندنافيين في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي في جبال الأطلس.

نيكولاس أُدين في شهر أبريل الماضي بثلاث تهم: المشاركة في عمل إرهابي، ودعم الإرهاب، وعدم الإبلاغ عن معلومات متعلقة بجريمة.

المحامي خليل إدريسي أعلن تخفيف العقوبة يوم الأربعاء الماضي من قبل غرفة الاستئناف بمحكمة سلا لمكافحة الإرهاب. وقال إدريسي لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه إدانة غير عادلة لا تستند إلى أي حقائق مثبتة".

ووفقًا لإدريسي، فقد تم اعتقال الرجل السويسري بسبب تلقيه رسالة إلكترونية من مواطن سويسري - إسباني مزدوج الجنسية كان أحد الرجال الـ 24 الذين حوكموا بتهمة قتل السائحتيْن. كما اتُهم نيكولاس بالاحتفاظ بعلاقات مع مواطنين سويسريين آخرين يشتبه في صلتهم بالأحداث في سوريا.

وحُكم على المواطن السويسري - الإسباني بالسجن لمدة 20 عامًا في علاقة بما بات يسمى "جريمة إمليل". وكانت إجراءات الاستئناف مستمرة منذ 27 أغسطس.

"عمل ارهابي" الحكم على رجل سويسري في المغرب على علاقة بجريمة إرهابية حكم على أحد المواطنين السويسريين اعتقل مؤخرًا في المغرب بسبب علاقته بمقتل فتاتيْن إسكندنافييين، قدمتا إلى المغرب بغرض السياحة، بالسجن لمدة 10 سنوات. هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 12:09 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Swiss man sentenced in Morocco in double murder case

Keystone-SDA/jdp

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