هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 09:28 ص

في وسط كوبنهاغن، وضع مواطنون دنماركيون باقات الزهور وأوقدوا الشموع تعبيرا عن تأثرهم وتعاطفهم مع الضحيتين لويزا ومارين. (الصورة التقطت مساء 28 ديسمبر 2018) (Keystone)

أعلنت النيابة العامة في الرباط أنها أحالت يوم الأحد 30 ديسمبر الجاري أمام قاضي التحقيق المكلّف بالإرهاب، خمسة عشر مشتبها بهم في جريمة قتل سائحتين أجنبيتين إحداهما دنمركية والأخرى نرويجية بضواحي مدينة مراكش يوم 17 ديسمبر. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب قد أعلن يوم السبت 29 ديسمبر أن السلطات ألقت القبض على رجل سويسري من أصل إسباني فيما يتصل بنفس الجريمة.

ويوم السبت 29 ديسمبر الجاري، أعلنت السلطات المغربية أنّها اعتقلت في مراكش مواطنا سويسرياً من أصل إسباني "متشبّعاً بالفكر المتطرّف والعنيف" ويقيم في المغرب، وذلك للإشتباه بتورّطه بالجريمة.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، فإن المتهم "متشبّع بأيديولوجية المتطرفين"، كما يُشتبه في أنه "قام بتعليم بعض الأشخاص المعنيين (بالجريمة) أدوات الإتصال النابعة من التقنيات الجديدة، وبتدريبهم على إطلاق النار".



وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن الرجل المعتقل مشتبه به أيضا في الضلوع في تجنيد مواطنين من المغرب ومن منطقة جنوب الصحراء لتنفيذ "مؤامرات إرهابية" ضد أهداف أجنبية وقوات الأمن في المغرب بغية الإستيلاء على أسلحتهم.

وأضاف المكتب أنه احتجز أيضا رجلا آخر من إسبانيا يحمل إقامة بالمغرب.

عودة السفير السويسري إلى الرباط

في برن، قالت وزارة الخارجية في اتصال مع وكالة أنباء "كيستون - أي.تي.أس" السويسرية مساء الأحد 30 ديسمبر الجاري، إن سويسرا "تأخذ القضية على أقصى محمل الجد"، وأفادت أن السفير السويسري لدى المملكة المغربية قطع عطلاته وعاد إلى الرباط.

وأوضح جورج فاراغو، المتحدث باسم الوزارة، أن مختلف السلطات الفدرالية على اتصال وثيق فيما بينها، وكذلك مع نظيراتها المغربية والإسبانية والدنماركية والنرويجية. وأشار إلى انها بصدد التنسيق فيما بينها لتقديم كل الدعم اللازم إلى شركائهم في الخارج.

كما جاء في الموقف الذي أعلنت عنه الخارجية أن "سويسرا تؤكد لأقارب الضحايا تضامنها وتعاطفها العميق"، وأنها "ستفعل كل ما في وسعها للمساهمة في الإستجلاء السريع لهذه القضية".

اعتقالات وتحقيقات

في سياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط في بيان صادر عنه أن النيابة العامة التمست من القاضي، التحقيق معهم بشبهات "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصّد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعدّ جناية".

وأشار بيان الوكيل العام إلى اعتبار "ثلاثة منهم في حالة عود وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب". وتابع البيان أن النيابة العامة التمست من قاضي الحقيق المكلّف بالإرهاب "اعتقالهم احتياطيا".

كما أفاد البيان الصادر عن الوكيل العام للملك إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ما زال يواصل البحث في القضية ويُنتظر تقديم سبعة موقوفين آخرين إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.

وعُثر في 17 ديسمبر الجاري على جثتي الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب قرية إمليل بمنطقة جبال أطلس جنوب المغرب حيث كانتا بصدد قضاء إجازة في المنطقة. وبحسب مصدر أمني مغربي فإنّ الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجوّل في الجبال، "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس".

وأوقفت السلطات المغربية نحو عشرين شخصا للإشتباه بتورّطهم في الجريمة التي اعتبرتها الرباط "إرهابية". أما المشتبه بهم الرئيسيّون بارتكاب هذه الجريمة فهم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بُعيْد أيام من مقتل الشابّتين، وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم "الدولة الإسلامية" من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس.

"ذئاب منفردة"؟

من جهة أخرى، وفي تصريحات لوكالة رويترز، وصفت الشرطة والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أبو بكر سابك الأربعة بأنهم "ذئاب منفردة". وقال سابك لرويترز: "العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مُسبقا أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية".

وزعيم هذه "الخلية الإرهابية" هو عبد الصمد ايجود وهو بائع متجول يبلغ 25 عاما وسبق أن أدين بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن.

هذه الجريمة أثارت صدمة في كل من المغرب والدنمارك والنرويج. في الوقت نفسه، انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين"، أكّدت السلطات المغربية صحته.

ومنذ الإعتداء الإنتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلا) في عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية".

Keystone-SDA/AFP/Reuters/ك.ض

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"ذئاب منفردة"؟ من جهة أخرى، وفي تصريحات لوكالة رويترز، وصفت الشرطة والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أبو بكر سابك الأربعة بأنهم "ذئاب منفردة". وقال سابك لرويترز: "العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مُسبقا أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية". وزعيم هذه "الخلية الإرهابية" هو عبد الصمد ايجود وهو بائع متجول يبلغ 25 عاما وسبق أن أدين بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن. هذه الجريمة أثارت صدمة في كل من المغرب والدنمارك والنرويج. في الوقت نفسه، انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين"، أكّدت السلطات المغربية صحته. ومنذ الإعتداء الإنتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلا) في عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية".