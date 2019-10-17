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تعزيز الحماية تقرير حكومي يحثّ على مراعاة الحاجات الخاصة باللاجئات

ثلاث نساء في مطبخ

تقرير الحكومة حول وضع اللاجئات كان مدفوعًا بمطالبة من أحد أعضاء البرلمان.

(© Keystone/Gaetan Bally)

دعت الحكومة الفدرالية إلى تحسين سكن اللاجئات في مراكز اللجوء وإلى حماية أفضل لضحايا العنف الجنسي.

في تقرير نُشر يوم الأربعاء 16 أكتوبر، توصلت الحكومة إلى أنّ هناك حاجة لزيادة الوعي بين العاملين في مراكز اللجوء فيما يتعلق بالوضع الخاص للاجئات، لا سيما في مجالات الإسكان والرعاية الصحية والعمل "مع مراعاة نوع الجنس".

ووفقًا لبيان صادر عن أمانة الدولة للهجرة، تم بالفعل التعامل مع بعض التدابير المحددة في إطار إصلاح نظام اللجوء الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري.

في المقابل، لقي تقرير الحكومة ردود فعل متباينة من طرف منظمات غير حكومية.

فقد رحبت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بتوصيات الحكومة، لكنها حثّتها على تعزيز التنسيق بين جميع المعنيين في مراكز اللجوء والتأكد من أن النساء والفتيات يمكنهن السكن في غرف منفصلة عن الرجال.

أمّا الفرع السويسري لمنظمة "أرض النساء" غير الحكومية، فاعتبر أنّ التدابير المقترحة ليست كافية وأن السياسة الرسمية الخاصة باللاجئين "تفتقر إلى منظور نسائي".

وتقول المنظمة إن نظام اللجوء السويسري يضع اللاجئات في موضع يُعرّضهُن للعنف، كما أن التدابير المخطط لها من السلطات الفدرالية والمحلية في الكانتونات تفتقر إلى التجانس.

swissinfo.ch/ث.س

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