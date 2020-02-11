هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 07:30 ص

In moderation? Not everyone is able to limit their drinking and smoking. (Keystone / Martin Ruetschi)

إلى جانب المشروبات الكحولية، تتسع قائمة الإدمان وتتعدد مع ظهور ممارسات جديدة مثل السجائر الإلكترونية، وألعاب القمار عبر الإنترنت.

وفي مسح عام 2020، تسلّط مؤسسة مكافحة الإدمان في سويسرارابط خارجي الضوء على أكثر المواد المدمن عليها المشروعة وغير المشروعة إثارة للجدل. وهنا تجدون التفاصيل:

الكحول نهاية الإطار التوضيحي

في سويسرا ، تستهلك حوالي 5٪ من النساء عادة كأسيْن أو أكثر من المشروبات الكحولية يوميًا. أما الرجال فإن 5٪ منهم يشربون أربعة كؤوس أو أكثر. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 74 عامًا، فيزيد هذا الرقم عن 6٪. ويستهلك 41٪ من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا الكحول يوميًا.



إن شرب الكحول بطريقة مبالغ فيها - التي تعرف بأنها من 4 إلى 5 كؤوس على الأقل في جلسة واحدة - آخذ في الازدياد، لا سيما بين النساء الشابات. في عام 2007 ، قالت 12٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة إنهن استهلكن الكحول بشكل مبالغ فيه على الأقل مرة واحدة في الشهر؛ وبحلول عام 2017، تضاعف هذا الرقم إلى 24 ٪.



في عام 2016، عالجت المستشفيات السويسرية 11500 شخص بسبب التسمم بالكحول؛ وتم تشخيص حوالي نصف المرضى على أنهم مدمنون على الكحول. من بين أولئك الذين يطلبون المساعدة بغرض الإقلاع عن الشرب، يبلغ متوسط العمر 46 عامًا. و70٪ من بينهم من الذكور.





التبغ (ومنتجات أخرى المتضمّنة للنيكوتين) نهاية الإطار التوضيحي

More than 25 million cigarettes are smoked a day in Switzerland. Not all are disposed of properly.

(© Keystone / Christian Beutler)

يدخّن حوالي ربع السكان في سويسرا أو ما يعادل (27٪) ، 19 ٪ منهم بشكل يومي، و8 ٪ من حين لآخر. وعلى الرغم من انخفاض مبيعات السجائر بشكل طفيف بين عامي 2017 و 2018 (من 9.57 مليار إلى 9.2 مليار سيجارة)، فإن مبيعات التبغ المعد للف يدويا قد ارتفعت. ويقول حوالي 60٪ من الذين يدخنون يوميًا إنهم يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

ويستخدم حوالي 3% من عموم السكان في سويسرا منتجات غير قابلة للستنشاق مثل السعوط والتبغ الممضوغ. ومع ذلك، قال

6 ٪ من الصبية من الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما والذين شملهم الاستطلاع إنهم استهلكوا التبغ الرطب خلال الشهر الماضي.

وأصبحت السجائر الالكترونية والمحلات التي تبيعها أمرا معهودا في سويسرا منذ أن أصبحت هذه السجائر قانونية في عام 2018. ولا توجد إحصاءات رسمية في هذا المستوى حتى الآن.



وفيما يتعلق بالأشكال الأقدم من التدخين القائم على السوائل، قال 14٪ من اليافعين البالغين 15 سنة قالوا إنهم استنشقوا دخان الشيشة خلال الثلاثين يومًا الماضية.



مخدّرات غير قانونية نهاية الإطار التوضيحي

يدخن السكان في سويسرا أكثر من نصف مليون حشوة في اليوم. وقال 4% من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عامًا ممن شملهم الاستطلاع في عام 2017 إنهم استهلكوا القنب في الشهر الماضي، أي بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بعام 2012. لكن هذه النسبة أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بالفئة العمرية بين 20 إلى 24 عامًا، يضاف إلى ذلك أن 14٪ من الرجال و 6.5٪ من النساء قلن إنهن استهلكن القنب في الثلاثين يومًا الماضية.



وتشير مؤسسة مكافحة الإدمان السويسرية إلى أن جزءًا من هذه الزيادة يمكن أن يعزى إلى ظهور منتجاتCBD في السوق بشكل قانوني في عام 2016.



وعلى الرغم من أن أقل من 1٪ من السكان يعترفون باستهلاك الكوكايين أو المواد الاكستاسية ecstasy، فإن الدراسات تشير إلى ارتفاع استهلاك هذه المواد الخطرة في المدن السويسرية مرتفع مقارنة بمدن عالمية أخرى. وسجلت مؤسسات المراقبة زيادة بطيئة، ولكن ثابتة في عدد الأشخاص الذين يلتمسون العلاج.



Cocaine use bar chart

الأدوية نهاية الإطار التوضيحي

قال حوالي 1.5٪ ممن شملهم الاستطلاع في سويسرا إنهم قد استهلكوا مخدرا للتنبيه النفسي في عام 2018؛ وبلغت هذه النسبة 3.3% بالنسبة للفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا ،و أكثر من ثلثهم بدون وصفة طبية. وكانت معظم الأدوية لتحسين مهارات التركيز.



المسح أظهر أيضا أن مبيعات مسكنات الأفيون في ارتفاع. وسجلت رابطة صناعة الأدوية والعقاقير Interpharma زيادة بنسبة 18٪ بين عامي 2014 و 2018. ومع ذلك، انخفضت نسبة المستهلكين لها من 2.5 ٪ إلى 1.8 ٪ بين عامي 2013 و 2016.



لعب القمار نهاية الإطار التوضيحي

ما يقرب من 3٪ من السكان في سويسرا يشاركون في لعب القمار بشكل مفرط، و 0.2٪ منهم مصابون بالإدمان، وفقا لمؤسسة مكافحة الإدمان في سويسرا. وقال 55% من بين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2017، إنهم شاركوا في مراهنات القمار في العام الماضي؛ وقال 16 ٪ آخرين أنهم شاركوا في القمار بشكل متكرر. ووفّرت اليانصيب والرهانات السويسرية 2.28 مليار فرنك سويسري في عام 2018 - أي بزيادة 2٪ مقارنة مع العام الذي سبقه. وزادت إيرادات ألعاب الكازينو بنسبة 3٪ لتبلغ 704 مليون فرنك سويسري.



يبلغ متوسط الإنفاق الشهري، من بين أولئك الذين يقامرون عبر الإنترنت، 122 فرنك سويسري. وتحذّر مؤسسة مكافحة الإدمان في سويسرا من أن التوافر المستمر للألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة اجتماعية، يجعل هذا النوع من المقامرة محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص. ومنذ عام 2019 فقط ، أصبح القانون في سويسرا يسمح للكازينوهات السويسرية باللعب عبر الإنترنت.

الإنترنت نهاية الإطار التوضيحي

من 1 إلى 4% من السويسريين، وهو ما يتراوح عدديا من 73.000 إلى 290.000 نسمة، يشكل استخدام الإنترنت مشكلة. وأظهرت دراسة فدرالية بعنوان "مبحرون على الإنترنت بإستمرار"رابط خارجي، أن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما يقضون ما معدله 4 ساعات في اليوم في استخدام الإنترنت، مقابل ساعتيْن ونصف بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عاما.





(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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آخر تحديث - 07:30 إلى جانب المشروبات الكحولية، تتسع قائمة الإدمان وتتعدد مع ظهور ممارسات جديدة مثل السجائر الإلكترونية، وألعاب القمار عبر الإنترنت. وفي مسح عام 2020، تسلّط مؤسسة مكافحة الإدمان في سويسرا الضوء على أكثر المواد المدمن عليها المشروعة وغير المشروعة إثارة للجدل. وهنا تجدون التفاصيل: الكحول في سويسرا ، تستهلك حوالي 5٪ من النساء عادة كأسيْن أو أكثر من المشروبات الكحولية يوميًا. أما الرجال فإن 5٪ منهم يشربون أربعة كؤوس أو أكثر. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 74 عامًا، فيزيد هذا الرقم عن 6٪. ويستهلك 41٪ من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا الكحول يوميًا. إن شرب الكحول بطريقة مبالغ فيها - التي تعرف بأنها من 4 إلى 5 كؤوس على الأقل في جلسة واحدة - آخذ في الازدياد، لا سيما بين النساء الشابات. في عام 2007 ، قالت 12٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة إنهن استهلكن الكحول بشكل مبالغ فيه على الأقل مرة واحدة في الشهر؛ وبحلول عام 2017، تضاعف هذا الرقم إلى 24 ٪. في عام 2016، عالجت المستشفيات السويسرية 11500 شخص بسبب التسمم بالكحول؛ وتم تشخيص حوالي نصف المرضى على أنهم مدمنون على الكحول. من بين أولئك الذين يطلبون المساعدة بغرض الإقلاع عن الشرب، يبلغ متوسط العمر 46 عامًا. و70٪ من بينهم من الذكور. التبغ (ومنتجات أخرى المتضمّنة للنيكوتين) يدخّن حوالي ربع السكان في سويسرا أو ما يعادل (27٪) ، 19 ٪ منهم بشكل يومي، و8 ٪ من حين لآخر. وعلى الرغم من انخفاض مبيعات السجائر بشكل طفيف بين عامي 2017 و 2018 (من 9.57 مليار إلى 9.2 مليار سيجارة)، فإن مبيعات التبغ المعد للف يدويا قد ارتفعت. ويقول حوالي 60٪ من الذين يدخنون يوميًا إنهم يرغبون في الإقلاع عن التدخين. ويستخدم حوالي 3% من عموم السكان في سويسرا منتجات غير قابلة للستنشاق مثل السعوط والتبغ الممضوغ. ومع ذلك، قال 6 ٪ من الصبية من الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما والذين شملهم الاستطلاع إنهم استهلكوا التبغ الرطب خلال الشهر الماضي. وأصبحت السجائر الالكترونية والمحلات التي تبيعها أمرا معهودا في سويسرا منذ أن أصبحت هذه السجائر قانونية في عام 2018. ولا توجد إحصاءات رسمية في هذا المستوى حتى الآن. وفيما يتعلق بالأشكال الأقدم من التدخين القائم على السوائل، قال 14٪ من اليافعين البالغين 15 سنة قالوا إنهم استنشقوا دخان الشيشة خلال الثلاثين يومًا الماضية. مخدّرات غير قانونية يدخن السكان في سويسرا أكثر من نصف مليون حشوة في اليوم. وقال 4% من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عامًا ممن شملهم الاستطلاع في عام 2017 إنهم استهلكوا القنب في الشهر الماضي، أي بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بعام 2012. لكن هذه النسبة أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بالفئة العمرية بين 20 إلى 24 عامًا، يضاف إلى ذلك أن 14٪ من الرجال و 6.5٪ من النساء قلن إنهن استهلكن القنب في الثلاثين يومًا الماضية. وتشير مؤسسة مكافحة الإدمان السويسرية إلى أن جزءًا من هذه الزيادة يمكن أن يعزى إلى ظهور منتجاتCBD في السوق بشكل قانوني في عام 2016. وعلى الرغم من أن أقل من 1٪ من السكان يعترفون باستهلاك الكوكايين أو المواد الاكستاسية ecstasy، فإن الدراسات تشير إلى ارتفاع استهلاك هذه المواد الخطرة في المدن السويسرية مرتفع مقارنة بمدن عالمية أخرى. وسجلت مؤسسات المراقبة زيادة بطيئة، ولكن ثابتة في عدد الأشخاص الذين يلتمسون العلاج. الأدوية قال حوالي 1.5٪ ممن شملهم الاستطلاع في سويسرا إنهم قد استهلكوا مخدرا للتنبيه النفسي في عام 2018؛ وبلغت هذه النسبة 3.3% بالنسبة للفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا ،و أكثر من ثلثهم بدون وصفة طبية. وكانت معظم الأدوية لتحسين مهارات التركيز. المسح أظهر أيضا أن مبيعات مسكنات الأفيون في ارتفاع. وسجلت رابطة صناعة الأدوية والعقاقير Interpharma زيادة بنسبة 18٪ بين عامي 2014 و 2018. ومع ذلك، انخفضت نسبة المستهلكين لها من 2.5 ٪ إلى 1.8 ٪ بين عامي 2013 و 2016. لعب القمار ما يقرب من 3٪ من السكان في سويسرا يشاركون في لعب القمار بشكل مفرط، و 0.2٪ منهم مصابون بالإدمان، وفقا لمؤسسة مكافحة الإدمان في سويسرا. وقال 55% من بين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2017، إنهم شاركوا في مراهنات القمار في العام الماضي؛ وقال 16 ٪ آخرين أنهم شاركوا في القمار بشكل متكرر. ووفّرت اليانصيب والرهانات السويسرية 2.28 مليار فرنك سويسري في عام 2018 - أي بزيادة 2٪ مقارنة مع العام الذي سبقه. وزادت إيرادات ألعاب الكازينو بنسبة 3٪ لتبلغ 704 مليون فرنك سويسري. يبلغ متوسط الإنفاق الشهري، من بين أولئك الذين يقامرون عبر الإنترنت، 122 فرنك سويسري. وتحذّر مؤسسة مكافحة الإدمان في سويسرا من أن التوافر المستمر للألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة اجتماعية، يجعل هذا النوع من المقامرة محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص. ومنذ عام 2019 فقط ، أصبح القانون في سويسرا يسمح للكازينوهات السويسرية باللعب عبر الإنترنت. الإنترنت من 1 إلى 4% من السويسريين، وهو ما يتراوح عدديا من 73.000 إلى 290.000 نسمة، يشكل استخدام الإنترنت مشكلة. وأظهرت دراسة فدرالية بعنوان "مبحرون على الإنترنت بإستمرار"، أن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما يقضون ما معدله 4 ساعات في اليوم في استخدام الإنترنت، مقابل ساعتيْن ونصف بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عاما.