هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 07:30 ص

مساعدات غذائية سويسرية إلى المنطقة التي اجتاحتها إعصار 2013 في جزيرة باناي في الفلبين. (Keystone / Mark Demayo)

أعلنت منظمة الإغاثة التابعة للكنائس البروتستانتية في سويسرا (HEKS) الاستغناء عن ستة موظفين والاضطرار إلى وقف أنشطتها في دولتين. وقال ديتر فوتريش المتحدث باسم المنظمة "إنها صرخة طلبا للعون".

المتحدث أشار إلى أن ظروف العمل زادت صعوبة في السنوات الأخيرة. وذلك "لأسباب سياسية في الدرجة الأولى: برامج التعاون الإنمائي لمنظمات الإغاثة أصبحت محل انتقادات حادة – وهذا خطأ بالطبع من وجهة نظرنا".

هذا الرأي أكّده أيضا مارك هيركينرات، المدير التنفيذي لتحالف الجنوب (Alliance Sud)ـ التنظيم الأم لمنظمات الإغاثة السويسرية، الذي يقول: "يطالب السياسيون بشكل متزايد بقطع أموال مساعدات التنمية ".

ويوجد من جهة أخرى تنافس شديد بين المنظمات للحصول على المشاريع "تفوض الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (Deza) منظمات دولية بتنفيذ المشاريع، في المقابل يكلف الاتحاد الأوروبي منظمات الإغاثة داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط بالمشاريع الإنسانية، وهذا يقلل من فرص المنظمات السويسرية "، وفق مارك هيركينرات.

مبادرة شعبية لوقف المساعدات للخارج

هذا الصراع من أجل الحصول على التمويل ليس بالغريب على كاريتاس كما يقول شتيفان غريبي، المتحدث باسم المنظمة: "يزداد تمويل مشاريع الإغاثة صعوبة بإستمرار، وتزداد عملية تقديم طلبات التمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تعقيدا".

ويقول غريبي: "إذا لم تتلق تفويضا أو مهاما، فلن توجد أموال يمكنك الاعتماد عليها، ولكن إذا حصلت على تفويض، فعادة ما يتعين عليك بدء مشروعات كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا".

منظمات الإغاثة في صراع من أجل البقاء وتكافح للتغلب على المنافسين والظفر بالتمويل وتعاني التمييز من قبل الاتحاد الأوروبي. ليس هذا فحسب: فحزب الشعب السويسري (SVP) (يمين متشدّد) يهدد بطرح مبادرة شعبية تهدف إلى قطع الأموال الممنوحة للمساعدات التنموية وتحويلها إلى صناديق المعاشات التقاعدية (AHV) .

لكن منظمات الإغاثة لديها ثقة في فشل مثل هذه المبادرة في حال طرحها على الشعب السويسري، فعلى عكس الحكومة الفدرالية، تحظى برامج التنمية بدعم المواطن وينعكس هذا في مقدار التبرعات الخاصة التي يتم تقديمها إلى المؤسسات الخيرية في سويسرا.





(ترجمته من الألمانية: مي المهدي), SRF

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة منظمات انسانية سويسرية تطلق صرخة استغاثة ايوان سانتورو SRF 28 مارس 2019 - آخر تحديث - 07:30 أعلنت منظمة الإغاثة التابعة للكنائس البروتستانتية في سويسرا (HEKS) الاستغناء عن ستة موظفين والاضطرار إلى وقف أنشطتها في دولتين. وقال ديتر فوتريش المتحدث باسم المنظمة "إنها صرخة طلبا للعون". المتحدث أشار إلى أن ظروف العمل زادت صعوبة في السنوات الأخيرة. وذلك "لأسباب سياسية في الدرجة الأولى: برامج التعاون الإنمائي لمنظمات الإغاثة أصبحت محل انتقادات حادة – وهذا خطأ بالطبع من وجهة نظرنا". هذا الرأي أكّده أيضا مارك هيركينرات، المدير التنفيذي لتحالف الجنوب (Alliance Sud)ـ التنظيم الأم لمنظمات الإغاثة السويسرية، الذي يقول: "يطالب السياسيون بشكل متزايد بقطع أموال مساعدات التنمية ". ويوجد من جهة أخرى تنافس شديد بين المنظمات للحصول على المشاريع "تفوض الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (Deza) منظمات دولية بتنفيذ المشاريع، في المقابل يكلف الاتحاد الأوروبي منظمات الإغاثة داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط بالمشاريع الإنسانية، وهذا يقلل من فرص المنظمات السويسرية "، وفق مارك هيركينرات. مبادرة شعبية لوقف المساعدات للخارج هذا الصراع من أجل الحصول على التمويل ليس بالغريب على كاريتاس كما يقول شتيفان غريبي، المتحدث باسم المنظمة: "يزداد تمويل مشاريع الإغاثة صعوبة بإستمرار، وتزداد عملية تقديم طلبات التمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تعقيدا". ويقول غريبي: "إذا لم تتلق تفويضا أو مهاما، فلن توجد أموال يمكنك الاعتماد عليها، ولكن إذا حصلت على تفويض، فعادة ما يتعين عليك بدء مشروعات كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا". منظمات الإغاثة في صراع من أجل البقاء وتكافح للتغلب على المنافسين والظفر بالتمويل وتعاني التمييز من قبل الاتحاد الأوروبي. ليس هذا فحسب: فحزب الشعب السويسري (SVP) (يمين متشدّد) يهدد بطرح مبادرة شعبية تهدف إلى قطع الأموال الممنوحة للمساعدات التنموية وتحويلها إلى صناديق المعاشات التقاعدية (AHV) . لكن منظمات الإغاثة لديها ثقة في فشل مثل هذه المبادرة في حال طرحها على الشعب السويسري، فعلى عكس الحكومة الفدرالية، تحظى برامج التنمية بدعم المواطن وينعكس هذا في مقدار التبرعات الخاصة التي يتم تقديمها إلى المؤسسات الخيرية في سويسرا.