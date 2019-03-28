أعلنت منظمة الإغاثة التابعة للكنائس البروتستانتية في سويسرا (HEKS) الاستغناء عن ستة موظفين والاضطرار إلى وقف أنشطتها في دولتين. وقال ديتر فوتريش المتحدث باسم المنظمة "إنها صرخة طلبا للعون".
المتحدث أشار إلى أن ظروف العمل زادت صعوبة في السنوات الأخيرة. وذلك "لأسباب سياسية في الدرجة الأولى: برامج التعاون الإنمائي لمنظمات الإغاثة أصبحت محل انتقادات حادة – وهذا خطأ بالطبع من وجهة نظرنا".
هذا الرأي أكّده أيضا مارك هيركينرات، المدير التنفيذي لتحالف الجنوب (Alliance Sud)ـ التنظيم الأم لمنظمات الإغاثة السويسرية، الذي يقول: "يطالب السياسيون بشكل متزايد بقطع أموال مساعدات التنمية ".
ويوجد من جهة أخرى تنافس شديد بين المنظمات للحصول على المشاريع "تفوض الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (Deza) منظمات دولية بتنفيذ المشاريع، في المقابل يكلف الاتحاد الأوروبي منظمات الإغاثة داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط بالمشاريع الإنسانية، وهذا يقلل من فرص المنظمات السويسرية "، وفق مارك هيركينرات.
مبادرة شعبية لوقف المساعدات للخارج
هذا الصراع من أجل الحصول على التمويل ليس بالغريب على كاريتاس كما يقول شتيفان غريبي، المتحدث باسم المنظمة: "يزداد تمويل مشاريع الإغاثة صعوبة بإستمرار، وتزداد عملية تقديم طلبات التمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تعقيدا".
ويقول غريبي: "إذا لم تتلق تفويضا أو مهاما، فلن توجد أموال يمكنك الاعتماد عليها، ولكن إذا حصلت على تفويض، فعادة ما يتعين عليك بدء مشروعات كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا".
منظمات الإغاثة في صراع من أجل البقاء وتكافح للتغلب على المنافسين والظفر بالتمويل وتعاني التمييز من قبل الاتحاد الأوروبي. ليس هذا فحسب: فحزب الشعب السويسري (SVP) (يمين متشدّد) يهدد بطرح مبادرة شعبية تهدف إلى قطع الأموال الممنوحة للمساعدات التنموية وتحويلها إلى صناديق المعاشات التقاعدية (AHV) .
لكن منظمات الإغاثة لديها ثقة في فشل مثل هذه المبادرة في حال طرحها على الشعب السويسري، فعلى عكس الحكومة الفدرالية، تحظى برامج التنمية بدعم المواطن وينعكس هذا في مقدار التبرعات الخاصة التي يتم تقديمها إلى المؤسسات الخيرية في سويسرا.
(ترجمته من الألمانية: مي المهدي), SRF