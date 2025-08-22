صحيفة لوتون: خطوبة رونالدو وجورجينا تكشف تناقضات الانفتاح السعودي

استضافة نجوم كبار، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، يعد جزءًا من إستراتيجية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى إعادة تشكيل صورة المملكة، وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات، والسياحة، والفعاليات الرياضية العالمية. Keystone-SDA

مي المهدي

متخصصة في إنشاء المحتوى الرقمي وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، كما أعدّ عرضاً أسبوعياً للصحافة السويسرية. بعد دراستي العلوم السياسية في برلين، عملت في مؤسسات إعلامية دولية مثل دويتشه فيله والجزيرة وبي بي سي، قبل أن انضم إلى سويس إنفو في عام 2017. أؤمن بأن الصحافة لا تقتصر على نقل الأخبار، بل تمتلك القدرة على الإلهام وإحداث التغيير.

ناقشت الصحف السويسرية هذا الأسبوع تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم إسرائيل بشنّ “حملة تجويع متعمدة” في غزة. وناقشت أيضًا حجم الدمار في جنوب لبنان وسط هدنة هشّة وحياة بين الركام. وتناولت خطوبة رونالدو وجورجينا ودلالات الانفتاح السعودي.

العفو الدولية: “إسرائيل تشن ‘حملة تجويع متعمدة’ في غزة”.

تناول موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، اتهام منظمة العفو الدولية لإسرائيل بشنّ “حملة تجويع متعمدة” تستهدف سكان غزة. وقال الموقع إن هذا الاتهام يأتي وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بشأن خطر المجاعة.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 19 شخصًا من الفلسطينين النازحين واثنين من الطواقم الطبية. وبناءً عليه، خلصت إلى أن ما يحدث “ليس نتيجة عَرَضية للعملية العسكرية الإسرائيلية، بل سياسة ممنهجة”. وجاء في البيان: “إنها النتيجة المقصودة لخطط وسياسات إسرائيل خلال الأشهر الـ 22 الماضية، بهدف فرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين – وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية”، وفق الموقع.

فلسطينيون يحاولون الحصول على الغذاء ومساعدات إنسانية من شاحنة أثناء تحرّكها على طول ممر «موراغ» قرب رفح، جنوب قطاع غزة، الإثنين 4 أغسطس 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذه الاتهامات. وكانت تل أبيب قد رفضت في أبريل الماضي اتهامات مشابهة من المنظمة، ووصفتها بأنها “أكاذيب لا أساس لها”.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية في غزة يخضعون منذ مارس الماضي لحصار إنساني شامل، تم تخفيفه جزئيًا في مايو، ثم في نهاية يوليو، تحت ضغط دولي. غير أن منظمات إنسانية تؤكد أن حجم المساعدات ما يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

(المصدر: موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسيةرابط خارجي، 19 أغسطس 2025)

جنوب لبنان: هدنة هشة وحياة بين الركام

نساء لبنانيات يدخّن النرجيلة بجوار الدمار في بلدتهنّ كفركلا، جنوب لبنان، جراء الهجوم الإسرائيلي الجوي والبري. الأربعاء 19 فبراير 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

حذّر موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري من أنّ جنوب لبنان ما يزال يعيش تداعيات الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، رغم سريان الهدنة منذ نوفمبر الماضي. ويشير الصحفي توماس غوترزو، في تقريره الميداني، إلى أنّ المنطقة لم تعرف الاستقرار. ويشير إلى استمرار الغارات الإسرائيلية والوجود العسكري للحزب على حد سواء، مما يجعل عودة السكان محفوفة بالمخاطر.

“لن أترك الأرض لا لحزب الله ولا للإسرائيليين” المواطنة اللبنانية رنا سعد

ويروي الصحفي مشهدًا إنسانيًا من مدينة صور، حيث حاولت عائلة شرف الدين العودة إلى منزلها بعد وقف إطلاق النار لتجد الدمار شاملاً. وتقول ريا شرف الدين: “أنا في غاية الغضب، فنحن لسنا إرهابيين”.

زوجها علي وثّق الأضرار بهاتفه على أمل الحصول على تعويضات من حزب الله، الذي اعتاد دفع تكاليف إعادة الإعمار. ويوضح علي : “الأصفر (أي حزب الله) سيغطّي الإصلاحات كما يحدث كل مرة”.

لكنّ غوترزون يوضح أنّ تدفق الأموال الإيرانية تعرقل بسبب إجراءات الدولة اللبنانية، ما جعل الكثير من الأسر بلا تعويض.

وفي موازاة ذلك، يعرض التقرير مشاهد من بلدة سراده، حيث الكنيسة المارونية تضررت بشدة. ويقول الكاهن بيار إنّ: “حزب الله يطلق النار من الكنائس والمساجد، دون مراعام لحرمة أي مكان مقدّس”.

ويشير الصحفي إلى أنّ علامات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال واضحة داخل الكنيسة المحترقة، حيث وُجدت علب مشروبات غازية بكتابات عبرية. ومن جهته، يحذر رئيس بلدية دير ميماس، سهيل أبو جمرة، من أنّ الأمن هش رغم عودة بعض السكان، ويضيف أنّ الجيش اللبناني أعاد انتشاره مما أعاد للناس بعض الثقة. لكنّ مواطنة تدعى رنا سعد تصف معاناتها اليومية بقولها: “من جهة حزب الله، ومن الجهة الأخرى الإسرائيليون – نحن عالقون في الوسط”.

وتتابع بلهجة متحدية: “لن أترك الأرض، لا لحزب الله ولا للإسرائيليين”.

ويخلص التقرير إلى أنّ الجنوب اللبناني يعيش حالة انتظار قاسية: عودة مشروطة بالأمن، وإعمار يتوقف على حسابات السياسة الإقليمية والدولية. وبين هذا وذاك، يظل حلم السلام بعيدًا بالنسبة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص المهجّرين.

(المصدر: موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانيةرابط خارجي، 18 أغسطس 2025)

“خطوبة رونالدو وجورجينا تكشف تناقضات الانفتاح السعودي”

جورجينا رودريغيز تصل إلى عرض فيلم «الصيف الماضي (L’été Dernier)» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الـ76، في كان، فرنسا، الخميس 25 مايو 2023. Keystone-SDA

رأت صحيفة لوتون أن خبر خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز تجاوز حدود الصحافة الفنية، بعدما أعلنت الأخيرة عبر حسابها على إنستغرام من الرياض: “نعم، في هذه الحياة وفي كل حياة”. وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة التناقضات بين الانفتاح الاجتماعي التدريجي في السعودية والقواعد القانونية والاجتماعية الصارمة.

هل المملكة تسعى فعلًا إلى تغيير القواعد الاجتماعية، أم هي مجرد استثناءات دعائية تخدم صورتها الدولية؟ صحيفة لوتون

أوضحت لوتون أنّ السعودية ظلَّت حتى وقت قريب بلدًا منغلقًا، فرضت شرطته الدينية رقابة مشددة، وألزمت النساء بتغطية الشعر. ونقلت الصحيفة عن نيويورك تايمز أن العلاقات خارج الزواج كانت عقوبتها الجلد حتى سنوات قليلة مضت.

وأضافت الصحيفة أن وجود رونالدو وعائلته في المملكة منذ عامين من دون عراقيل يعكس تغيرًا في تعامل السلطات مع الأجانب والمشاهير، إذ تعتمد الحكومة “غموضًا استراتيجيًّا” يمنحها هامش مناورة للتكيف مع التحولات الاجتماعية، دون إعلان رسمي عن تعديل القوانين.

لكن هذا الانفتاح يبقى انتقائيًّا. فالسعوديات العازبات، خصوصًا من الفئات الفقيرة، ما زلن يواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، أو التعليم، أو تسجيل المواليد. وتبقى هذه المفارقة، وفق الصحيفة، محور نقاش واسع: هل المملكة تسعى فعلًا إلى تغيير القواعد الاجتماعية، أم هي مجرد استثناءات دعائية تخدم صورتها الدولية؟

“تعزيز الانفتاح مقابل تشديد القمع”

وأوضحت لوتون أن هذه القضية أثيرت منذ انتقال رونالدو إلى نادي النصر عام 2023. آنذاك، تساءلت مجلة هولا: “هل سيتمكن رونالدو وجورجينا من العيش معًا؟ بينما نقلت صحيفة إلموندو عن محامٍ قوله إن القوانين لا تزال تحظر التعايش من دون زواج، لكن السلطات أصبحت أكثر تساهلاً ولا تلاحق المخالفين. وأشار إلى أن حالة رونالدو وجورجينا ليست الوحيدة التي تغض السلطات الطرف عنها، لكنها الأكثر تغطية إعلامية”.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الانفتاح يندرج ضمن إستراتيجية محمد بن سلمان، ولي العهد، الرامية إلى تعزيز صورة المملكة، وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات والفعاليات الرياضية، لكنه يترافق، بحسب نيويورك تايمز، مع تشديد في القمع السياسي. من جانبها، رأت ذي غارديان أن الاستثمارات السعودية في كرة القدم تطرح “معضلة أخلاقية” في الغرب، لكن بالنسبة لرونالدو “لا يبدو أن مثل هذا التردد قائم”.

وختمت لوتون بالقول إن خطوبة رونالدو تكشف ازدواجية المشهد السعودي: انفتاح موجه إلى الخارج لتعزيز الصورة الدولية، يقابله تشدد اجتماعي وقانوني على المواطنين.

(المصدر: صحيفة لوتونرابط خارجي، 14 أغسطس 2025، بالفرنسية)

موعدنا الجمعة 29 أغسطس مع عرض صحفي جديد.

مراجعة : فريق سويس إنفو

