此内容发布于2009年11月4日 上午12:00 最后更新 - 2009年11月4日 -00:00

上海苏州河

2家独立环保组织瑞士绿十字和美国铁匠基金会(Blacksmith Institute)近期推出国际十佳环保项目，其中包括中国苏州河改造工程。

这10个项目都是在环境污染的重灾区进行的改造工程，它们所取得的成就显示，在发展中国家解决环境污染问题，可以对当地人民特别是儿童的生存、健康、生活和成长作出很大改善。

瑞士绿十字和美国铁匠基金会(Blacksmith Institute)在共同公布的2009年独立环境调查报告中指出，该报告是为了帮助政府和非政府组织在推行类似措施时，能够做出正确的经济支持抉择。

困难但并非不可能

“结果显示，环境毒素确实很难消除，但并非不可能。我们只要提供必要的资源并投入工作，且尽快做出反应，就可以改善，”瑞士绿十字清污、水资源部负责人Stephan Robinson博士说。



发布年度报告的目的就是要提请国际公众对成功改造项目的注意，对它们予以更多支持，以减少环境毒素在发展中国家对人民健康造成的严重危害。

数百万人受益

2009年环境调查报告介绍了10项在全球范围内取得成功的环境改造工程。改造前，这些工程地点全部是环境污染非常严重的，但通过制定合理的策略、改造计划，这些在发展中国家每年可危及上百万孩子、成年人生命和健康的问题得到了成功解决。



这10个项目既包括本地小规模的项目-如彻底清除在多米尼加共和国计划用作儿童游乐场的受污染有毒土地；也有一些意义深远影响较大的项目，如中国花费几十亿美元、耗时12年的治理上海苏州河项目。



该10个项目成功证明，即使污染很严重，但问题仍是可以解决的。



除却这10项工程以外，该报告还提到2个具有全球影响力的成功项目：全球淘汰含铅汽油和禁止化学武器公约(CWC)，公约规定到2012年所有成员国都必须彻底销毁所有的化学武器。

结束污染是有可能的

这些项目中有的以新技术、新经验为基础，有些则只采取了一些简单的处理方法，如清除平整土地等。它们共同的特点是多组织的合作参与，地方、国家当局往往与国际组织代表等共同治理。如世界银行、亚洲开发银行、联合国环保组织及其他合作伙伴等，他们都为当地投入了资金和科技。



铁匠基金会创始人、主席Richard Fuller说：“有些项目的解决办法是以技术革新为前提的，但也有些技术方法是很早以前就为人所知的”。“最困难的其实是找到共同利益，然后统一做法、寻找投资和分配任务，”瑞士绿十字的业务总管Nathalie Gysi说。



据世界卫生组织估计，发展中国家20%的死亡事件是由环境毒素直接造成的。然而，在很多发展中国家，无论是环境立法、执法还是那些处理危险和有毒废品的专业工程师，他们才刚刚开始面对这一问题。



瑞士资讯swissinfo.ch

铁匠基金会 铁匠基金会成立于1999年，属国际非政府组织。



其主要在发展中国家开展项目，协助地方合作伙伴为具体的污染问题寻求解决方案，减轻高危化学毒物对人体健康的危害。



与捐赠者、政府、学院、NGO等紧密合作，为地方上致力于解决这些特定污染问题的推动者提供战略、技术和资金等方面的支持。



铁匠基金会这个名字的灵感来源于铁匠，他们身处污秽的环境之中，却制造出经久耐用的实用工具。



所以铁匠基金会将效仿这种精神，并将此精神运用在工作中，支持、协助当地建立一个务实合作的工作小组，推动具体污染问题的解决。 信息框结尾

瑞士绿十字 绿十字国际组织总部位于瑞士日内瓦，1993年由前苏联总统戈尔巴乔夫成立。如今在全球有30个分支组织，其主题是和平、安全、扶贫和环保。



曾主要负责冷战后工业、军事灾难等遗留问题。以解决化工、放射性污染等专业性问题而著称。 信息框结尾

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