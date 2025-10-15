瑞士具有移民背景人口比例略有上升

具有移民背景的人口比例较去年上升了1.1%。 Keystone-SDA

据瑞士联邦统计局10月9日公布的数据：截至2024年，瑞士15岁及以上的常住人口中，约41%具有移民背景，约合300万人。

与上年相比，具有移民背景的人口比例上升了1.1%。据联邦统计局透露，这一群体中约80%出生于国外，因此属于第一代移民；其余20%出生于瑞士，属于第二代移民。

总体而言，具有移民背景的人口中有37%拥有瑞士国籍。其后最常见的国籍为意大利和德国，各占9%。

在那些出于于国外的15岁及以上群体中，40%表示移居瑞士是出于家庭原因，38%出于职业原因。其中三分之二的人在抵达瑞士前就已找到工作。另有7%提到寻求庇护，5%则以教育为移民动机。统计局表示，以上这些是移民最常提及的几类原因。

根据瑞士联邦统计局的定义外部链接，具有移民背景的人士是指：1) 持有外籍或后加入瑞士国籍的人士(出生在瑞士，且其父母均出生在瑞士的人群-即“第三代移民”除外)；2)出生便获得瑞士籍，但其父母均出生在国外的人群。

第一代移民指除了“其父母至少有一方是在瑞士出生的瑞士籍人士”之外，所有在国外出生的移民背景人士- 他们包括：在国外出生的外籍人士、在国外出生且后入籍瑞士的人士，以及在国外出生，且父母双方均在国外出生的瑞士籍人士；第二代移民则指：出生在瑞士的、具有移民背景的人群-其中有后加入瑞士国籍的人士、其父母至少有一方是国外出生的外籍人士，以及其父母双方均为国外出生的瑞士籍人士。

瑞士统计局自2010年起在人口结构调查中采用这一标准，用以更全面地反映社会多元化和融合趋势。

