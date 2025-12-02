瑞士老人的自杀人数翻了两番
在瑞士，老年人自杀率正在急剧攀升。2023年，85岁以上人群的自杀现象是其他年龄段的42倍，而其中绝大多数选择了协助自杀。这一趋势不仅改变了瑞士人的生命终结方式，也引发了关于“自杀”与“协助自杀”是否相同的争论。
瑞士老年人的自杀率目前达到创纪录水平，这主要是因为选择安乐死的人增多；其他形式的自杀率在下降，而且选择自杀的性别差异很大。
根据瑞士法语广播电视台(RTS)的报道，2023年，瑞士老年人自杀的人数是其他年龄段人群的42倍。
而且这一数字还在不断攀升：在过去的25年里，瑞士85岁以上老人自杀的比例增加了四倍；而在65-84岁的人群中，这一比例翻了一番。
相比之下，年轻人的自杀率在过去20年中下降了约30%。
针对自杀案例的一项分析表明，瑞士老年人的高自杀率在很大程度上是因为越来越多求助安乐死机构的结果。在瑞士，如果不是出于自私目的，协助自杀(安乐死)是合法的。
在过去的25年里，协助自杀在瑞士增长迅速。年龄越大，选择安乐死的比例越高。2023年，在65-84岁的人群中，约80%是协助自杀，而在85岁以上的人群中，这一比例为90%。
自杀与协助自杀：相似还是完全不同？
专家们对协助自杀和非协助自杀之间是否存在相通之处存在争议。
洛桑大学医院的主任医师皮埃尔·凡德尔(Pierre Vandel)认为，”即使没有自杀念头，也可以选择安乐死。”不过，他也表示，他的一些同行并未将这两件事做出严格区分。
安乐死组织则不这样看，瑞士法语区安乐死机构解脱(Exit)联合主席让-雅克·比斯(Jean-Jacques Bise)说：”有意识的结束生命与其他自杀存在很大区别。
法语电视台的数据表明，这两种自杀方式可能存在某种联系。因为在2010年代初，在高龄老人中，这两种自杀类型的统计曲线出现重叠-这说明从那时起，无人陪伴的自杀开始向有人协助的自杀转变。
自1982年起，解脱组织就开始为其成员提供协助自杀服务。自2014年起，罹患多种疾病但并不危及生命的人也可以求助这项服务，但前提是必须完全具备判断能力。
抑郁以及与社会隔绝是老年人选择自行自杀的主要原因。皮埃尔·范德尔(Pierre Vandel)，洛桑大学医院精神科医生
“我们不帮助那些对生活感到厌倦的人结束生命，“比斯强调说。那么抑郁症患者可以求助解脱安乐死机构吗？比斯表示可以，但帮助有精神疾病的人离世，”是因为疾病，而不是因为抑郁。”
洛桑大学医院的皮埃尔·范德尔说，抑郁以及与社会隔绝是老年人选择了却生命的主要原因。
性别差异
数据还显示，在自杀问题上存在着很大的性别差异。直到2010年代初，女性选择自杀的比例远远低于男性。
但从那时起，女性安乐死的数字开始急剧上升，而且几乎都是女性选择这种方式结束生命。相比之下，男性非协助自杀的比例仍然相对较高。
精神科医生范德尔对此的解释是：”比起女性，男性更不善于表达自己的情感。因此也就更难识别出他们自杀的念头并及时给予帮助。这也是为什么男性更容易采取非协助自杀行为的原因。
