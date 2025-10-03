逾半数瑞士居民半年未能储蓄

财务担忧日益增加：每两名瑞士人中就有一人存不下钱。 Keystone-SDA

在过去半年里，瑞士有逾半数人口未能存下钱-尽管他们有很强烈的储蓄意愿。同时，金融知识、储蓄意图与实际行动之间往往存在差距。

3 分钟

虽然79%的瑞士人认为储蓄很重要，但在过去六个月里，实际能够存下钱的只有约一半人(47%)。这是巴塞尔保险(Baloise)与舆观瑞士(YouGov Switzerland)周四(10月2日)发布的一项调研结果。最常被提及的一个障碍为高额固定支出。

与此同时，几乎每两名有储蓄的人中就有一人每月能存下最高1000瑞郎(约合人民币8923元)。其中，安全需求是首要因素，受访者最常见的储蓄动机是为应对突发开支。30岁以下人群储蓄的另一大目标是购置住房，他们为此储蓄的比例显著高于其他年龄段。

不确定性上升

另一项常见的储蓄原因是提前退休。超过一半的受访者希望能提前退休，但很少有人为此进行实际规划，仅有11%表示自己正在积极努力以实现目标。另外，有三分之一的人认为自己负担不起提前退休。

如今，半数以上的瑞士人(57%)表示自己在当前财务状况下感到舒适–这一比例高于那些已建立储蓄的人。然而，未来前景却不容乐观：仅有44%的人对长期财务状况持有信心。受访者表示，他们最为担忧的是养老体系的不确定性，以及养老金不足或养老金缺口。

缺乏金融知识

许多人也感到自己对未来准备不足。约60%的人对自己的金融知识做出“最多算一般”的评价。因此，大多数人呼吁应从学校开始进行金融教育。根据本次调研，目前相关知识主要由家庭、朋友或顾问传授。

这项调研由巴塞尔保险与舆观瑞士于2025年联合进行，覆盖2032名15-79岁的瑞士居民，结果具有全国代表性。