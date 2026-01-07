2026年瑞士年度动物：刺猬

2026年，瑞士自然保护组织Pro Natura选出的瑞士年度动物是刺猬。作为瑞士最受青睐的野生动物之一，刺猬正在逐渐失去宜居的栖息地。

Keystone-SDA 其他2种语言 English en The hedgehog is named Swiss animal of the year 2026 更多阅览 The hedgehog is named Swiss animal of the year 2026

Français fr Le hérisson est l’animal de l’année 2026 原版 更多阅览 Le hérisson est l’animal de l’année 2026

Pro Natura组织在周一(1月5日)发布的相关新闻稿中表示，刺猬在瑞士存在的历史可追溯到近两万年前。其长期定居主要归功于农田提供的宜居生活环境，不仅植被高度适中，更有丰富的昆虫及蠕虫供给。

Pro Natura 瑞士历史最悠久、最重要的自然保护组织之一，成立于1909年。作为非政府、非营利性质的环境与自然保护组织，Pro Natura的目标是保护和改善瑞士本土的动植物物种及其栖息地、生态系统和自然景观。“年度动物”评选是该组织自1998年起长期开展的一个标志性宣传项目。

然而，Pro Natura也警告道，过去一个世纪，情况发生了巨变。树篱、落叶堆和小树枝越来越少；溪流被河道引入地下；农业生产日益密集化，刺猬们也逐渐失去了农田里的家。

相关内容 2024年瑞士年度动物：欧洲鼬 此内容发布于 自然保护组织Pro Natura称，如果这一鼬科物种要在瑞士继续生存，那么就需要有一套全国性的生态基础设施。 更多阅览 2024年瑞士年度动物：欧洲鼬

情势所迫，刺猬不得不在城镇和村庄的花园及公园里重新寻找安家之所。然而，这样做也存在极高风险，人类活动、车辆和割草机近在咫尺，对刺猬来说相当致命。

昆虫稀少

食物对于幼年和成年刺猬都很关键。Pro Natura指出，尽管它们向来“来者不拒”，却只能消化动物性食物。

因此，刺猬以昆虫为食。一旦进入冬季，昆虫消失，刺猬也进入冬眠。然而，即便在一年中的其他季节，昆虫食物也变得日益稀缺，刺猬觅食愈发困难。

Pro Natura指出，早在2022年，刺猬就被瑞士列为“潜在受威胁物种”；2024年起，在欧盟也获得同等保护地位。2026年3月，Pro Natura组织将启动“你好，大自然(Bonjour nature)”项目，支持瑞士民众按照自然方式打造自家的庭院生态。

