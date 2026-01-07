The Swiss voice in the world since 1935
2026年瑞士年度动物：刺猬

刺猬获选2026年瑞士年度动物。
刺猬获选2026年瑞士年度动物。 Keystone-SDA

2026年，瑞士自然保护组织Pro Natura选出的瑞士年度动物是刺猬。作为瑞士最受青睐的野生动物之一，刺猬正在逐渐失去宜居的栖息地。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

Pro Natura组织在周一(1月5日)发布的相关新闻稿中表示，刺猬在瑞士存在的历史可追溯到近两万年前。其长期定居主要归功于农田提供的宜居生活环境，不仅植被高度适中，更有丰富的昆虫及蠕虫供给。

瑞士历史最悠久、最重要的自然保护组织之一，成立于1909年。作为非政府、非营利性质的环境与自然保护组织，Pro Natura的目标是保护和改善瑞士本土的动植物物种及其栖息地、生态系统和自然景观。“年度动物”评选是该组织自1998年起长期开展的一个标志性宣传项目。

然而，Pro Natura也警告道，过去一个世纪，情况发生了巨变。树篱、落叶堆和小树枝越来越少；溪流被河道引入地下；农业生产日益密集化，刺猬们也逐渐失去了农田里的家。

情势所迫，刺猬不得不在城镇和村庄的花园及公园里重新寻找安家之所。然而，这样做也存在极高风险，人类活动、车辆和割草机近在咫尺，对刺猬来说相当致命。

昆虫稀少

食物对于幼年和成年刺猬都很关键。Pro Natura指出，尽管它们向来“来者不拒”，却只能消化动物性食物。

因此，刺猬以昆虫为食。一旦进入冬季，昆虫消失，刺猬也进入冬眠。然而，即便在一年中的其他季节，昆虫食物也变得日益稀缺，刺猬觅食愈发困难。

Pro Natura指出，早在2022年，刺猬就被瑞士列为“潜在受威胁物种”；2024年起，在欧盟也获得同等保护地位。2026年3月，Pro Natura组织将启动“你好，大自然(Bonjour nature)”项目，支持瑞士民众按照自然方式打造自家的庭院生态。

