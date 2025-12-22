假新聞：瑞士正在招募8.5萬名外籍勞工？

ZHT-一則有關瑞士的假新聞正在病毒式傳播。 Cellule data - Captures d'écran

一則在網路上瘋傳的假新聞聲稱，瑞士正面臨嚴重的勞動力短缺，正在大規模從海外招募勞工，不但沒有資歷要求，月薪還可高達5萬人民幣。瑞士法語廣播電視台(RTS)調查了這些反覆出現的不實說法的源頭。

7 分钟

Cécile Denayrouse, RTS

數週以來，這則新聞在社群媒體上持續引發熱議。其核心說法是：瑞士正面臨嚴重的勞動力短缺，被迫招募8.5萬名沒有資格要求的外籍勞工，月薪在3500-6500歐元(約合人民幣2.9萬至5.4萬元)之間。

這則報導被網紅轉發、被雜誌轉載，並被大量網友廣泛分享，從法國到突尼斯都引發了極大關注。這個故事看起來美好得令人難以置信-沒錯，這是病毒式傳播假新聞的典型案例。

「蓄意傳播虛假內容的行為被稱為『虛假訊息傳播』(disinformation)，如今在數位媒體和傳統媒體中都已十分普遍，」洛桑高等商學院(HEC Lausanne)、洛桑大學經濟與管理學院戰略與責任管理學教授帕特里克·哈克(Patrick Haack)證實，「在這一案例中，這很可能屬於『標體黨』內容，也就是說，透過誇大和誤導性的標題和視覺元素來吸引點擊。」

根據經濟合作暨發展組織( OECD ) 2024年的一項研究，瑞士公眾在區分真相與謊言方面似乎並不特別擅長：

這則報導似乎具備了引爆點擊的所有要素：誘人的薪資、明信片般的風光圖片、瑞士作為「淘金聖地」的形象，再加上當前經濟緊張局勢作為背景。

瑞士聯邦經濟事務秘書處予以否認

瑞士法語廣播電視台隨後聯繫了瑞士聯邦經濟事務秘書處(SECO)以獲取更多信息，但收穫有限。該秘書處發言人法比安·邁恩菲施(Fabian Maienfisch)表示：「聯邦經濟事務秘書處無法確定這些數據的來源。根據我們的調查，它們既不是來自本部門，也不是來自聯邦統計局。我們建議在解讀這些數據時保持高度謹慎。」

根據瑞士法語廣播電視台的調查，這則假新聞自2022年以來在記者和網紅的推動下頻繁「捲土重來」。其中一些傳播手段頗為粗劣：消息來源從未被註明，訊息往往存在錯誤或不完整。例如，有些文章提到，瑞士「緊急通過了一項法律」，以招募這8.5萬名勞工。

不過，其中並非全無真實成分：醫療衛生和飯店餐飲業確實面臨招募困難，而提及的薪資水準也真實存在。

哈克教授指出：「初看之下這類信息似乎可信，特別是其中常包含一定的事實基礎。虛假新聞引發的情感共鳴，加上這種表面合理性，共同助推了病毒式傳播。正因如此，這類信息才會反復不斷地重新出現。」

德科集團成了「入口」？

那麼，這個神祕的「8.5萬工作機會」數字究竟從何而來？在相關文章中，瑞士人力資源公司德科集團(Adecco)常被提及，被描繪成這些職位所謂的「入口」。瑞士法語廣播電視台追溯該集團的新聞稿時，確實發現了這個數字，但所處脈絡卻截然不同。2024年2月，德科集團承諾在2027年底前在全球招募8.5萬名難民，並為其中1.7萬人提供培訓。這與文章提及的瑞士本身、以及嚴重勞動力短缺，並無直接關聯。不過，正是這種巧合，為假訊息的傳播提供了迴聲效應。

德科集團發言人納迪婭·維塔萊(Nadia Vitale)表示：「我們此前並不知道這則假新聞的存在。在我們上週發布的《2025年瑞士技能短缺指數》(Swiss Skills Shortage Index 2025)中，我們發現，由於經濟放緩，勞動力短缺現像已連續第二年出現緩解趨勢。」

被斷章取義的2022年數據

《一瞥報》( Blick )在2022年發表的一篇文章則指向了另一個可能的來源。文中在提及這一職位數字時，同時提到了人力資源機構Dynajobs。不過，該機構的專業資格難以核實。例如，其官網上未提及任何客戶案例。2022年1月，Dynajobs負責人曾發表了一篇關於後疫情時代勞動市場的分析文章，其中估算瑞士需要填補約8.5萬技能人才缺口，才能恢復疫情前的經濟成長水準。但這項驚人的計算究竟是如何推導出來的，並不清楚。這個數字本身似乎「恰到好處」，但問題在於，它已被完全脫離原有語境，進而被歪曲成了一則堪稱「完美」的假新聞。

「這是一個典型的病毒式虛假信息案例，」哈克表示，「瑞士聯邦政府不應對此掉以輕心。相反，當局應制定防禦策略，因為這類假新聞正在損害國家形象。在最近的世界經濟論壇(WEF)年會上，虛假信息和假新聞已被認定為全球最大的短期風險，甚至超過了氣候變化和武裝衝突。現在是時候嚴肅的這個問題。

(編譯自英文：樊樺/xy，繁體校稿：盧品妤)

