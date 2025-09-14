医沛生医疗首席执行官：预计未来10年中国员工人数达到500名

西蒙·米歇尔担任医沛生医疗的首席执行官已超过十年，同时还在十余家其他机构的董事会任职。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

在瑞士资讯swissinfo.ch的专访中，瑞士医疗器械制造商医沛生医疗(Ypsomed)的首席执行官西蒙·米歇尔(Simon Michel)解释了为何美国的关税政策对其公司影响有限，并指出，GLP-1类药物—例如治疗糖尿病和肥胖症的畅销药Ozempic—的成功将带来更多增长。

16 分钟

医沛生医疗是全球药物输送系统的领导者，其技术帮助患者自行给药。例如，用于治疗2型糖尿病和肥胖症的自我注射笔。全球市场咨询公司MarketsandMarkets预测，2024至2030年间，注射笔市场的年增长率可达7.9%，规模将达到741亿美元(约合人民币5284亿元)。瑞银集团预计，GLP-1类药物的销售额到2029年将攀升至1’260亿美元(约合人民币8’995亿元)，侧面反映出慢性病的激增态势。

GLP-1药物 全称为胰高血糖素样肽-1受体激动剂，是一类模拟人体内天然激素GLP-1的药物，主要用于治疗2型糖尿病和肥胖症。它们通过促进胰岛素分泌、减少升糖素释放、延缓胃排空和增加饱腹感来降低血糖和体重。除了降糖和减重，GLP-1药物还能对心血管系统和肾脏功能产生积极影响。

医沛生医疗从上述商业环境中受益良多。2025年5月，公司公布截至2025年3月31日的财政年度，合并销售额达7.49亿瑞郎(约合人民币66亿元)，较去年同期增长38%。

除了执掌家族企业医沛生医疗外，自2014年起，西蒙·米歇尔还担任瑞士联邦议会国民院议员，并同时在其他十余个机构的董事会任职。

瑞士资讯在医沛生医疗位于索洛图恩的总部对西蒙·米歇尔进行了专访，围绕美国关税带来的挑战，行业竞争以及其企业在中国的发展机遇展开对话。

SWI swissinfo.ch

瑞士资讯swissinfo.ch：美国对瑞士出口商品征收高达39%的关税，医沛生医疗会受到怎样的影响？

西蒙·米歇尔：影响有限。美国市场只占我们销售额不到10%。我们的主要市场一半面向德国，一半是瑞士本地。

目前，我们在美国没有工厂，但在特朗普第二任期开始前，我们已经决定从2027年下半年开始，为美国市场开辟当地生产线。从中期来看，美国市场份额会提升到公司总销售额的20%。

此外，我们的销售遵循工厂交货条款( Ex-Works Incoterms ，英)外部链接，即货物在我们的工厂或仓库交付。美国客户自行负责货物运输，清关等其他事项。我们已明确表示，美国政府强加的关税并不构成我们降低药品价格的理由。这也意味着，额外的进口成本将由客户承担。

另外，我们已经决定将美国订单的执行从瑞士公司转到德国子公司，以规避39%的关税。

西蒙·米歇尔在索洛图恩的医沛生医疗总部接受瑞士资讯的专访。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

是什么促使你们决定在美国建立生产线？

有两方面的因素：一是为了降低地缘政治风险；二是希望加快对美国客户的交付。供应链正在日趋区域化。而且，我们也计划大幅减少因长途运输产生的碳足迹。到2028年，我们将在美国工厂投资逾3亿美元(约合人民币21亿元)。

贵公司如何看待GLP-1类药物被越来越多地应用到2期糖尿病和肥胖症的治疗中？市场前景非常乐观。

GLP-1类药物为我们带来重大机遇，因为它可以通过我们生产的注射笔以液体形式由患者自行注射。对于全球约十亿肥胖人群及其200种相关疾病来说，注射型GLP-1药物疗法仍是最有效的方案，目前远超内服药物的疗效。口服药仅能达到适度减肥效果。

您如何评价瑞士的商业环境，尤其是对医沛生医疗这样的医疗技术(medtech)企业？

瑞士拥有高度组织化的医疗技术生态系统，这很大程度上归功于瑞士医疗技术协会(Swiss Medtech，英)外部链接的努力。(西蒙·米歇尔本人任该协会董事会成员。)它是瑞士医疗技术公司组成的联盟。在瑞士，该行业涵盖约1’400家企业，产量年均增速是国内生产总值的两倍，创造了11%的贸易顺差。

不仅如此，该行业也受益于瑞士良好的研发环境。这样的环境根植于瑞士的制表业传统，健全的教育系统，以及专利盒制度和研发费用的加计扣除等定向税收优惠政策。

专利盒制度(patent box) 专利盒制度，是一种税收优惠政策：对企业从专利或知识产权获得的利润适用较低的公司税率。用“盒子”形象化表示把知识产权收入放到一个“低税收的盒子”里。 研发费用的加计扣除(the super-deduction of R&D costs) 这是针对企业研发支出的优惠政策，允许企业在计算应纳税所得额时，扣除超过实际研发费用支出的部分，从而减少应缴企业所得税。举例说明，在某些国家，企业支出100万美元用于研发时，可申报抵扣高达200万美元，即可实现200%的扣除。 信息来源：维基百科

医沛生医疗超过50%的自我注射笔都在瑞士生产，而不是迁往人工成本更低的国家，这样做有什么优势？

我们的研发团队在瑞士，因此保留本地生产很重要，这有助在产业化和规模化的过程中实现紧密协作和知识积累。第二，第三、甚至第四生产线可以靠近客户设置。这也是我们在德国有生产基地，且近期在中国新设工厂的原因。

为了保护知识产权，我们将一些关键环节–例如，塑料模具的设计与制造—完全保留在瑞士。这类关键技术掌握在少数值得信赖的员工手中，并未以专利或商业秘密的形式记录下来。

采访中，米歇尔展示了由医沛生医疗生产的自我注射笔。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

你们是否计划增加瑞士境外的员工人数？

目前，我们大约有2’000名员工从事自我注射笔业务，四分之三都在瑞士境内，其余约有400人在德国，100人在中国。

十年后，我们预计瑞士员工人数约2’000名，德国增加到1’000名，中国和美国新工厂各雇佣500人。不过，未来瑞士员工可能并非都是“人类”- 某些岗位，尤其是研发、知识产权和采购部门- 可能由虚拟代理或人工智能担任。我们正大力投资人工智能领域，已有数十个项目在实施中。

医沛生医疗刚刚在中国开设生产基地。中国市场对你们有多重要？

无论从患者数量，还是技术提升角度讲，中国都是巨大的市场。我们的新厂设在靠近上海的常州高新产业园，符合最高技术标准。考虑到中国可能被孤立等潜在地缘政治风险，我们的基地在设计之初就采取自主运营的模式，不依赖第三国，并配备本地管理能力。

医沛生医疗器械制造(常州)有限公司投产 2025年6月26日，医沛生医疗器械制造(常州)有限公司投产。这是医沛生医疗在亚太地区投资设立的首个生产基地，位于常州国家高新技术产业开发区，计划年产1亿支新型便携式自我给药注射装置，打造具有国际竞争力的生物医药领域创新平台，成为链接欧洲核心技术和中国应用市场的枢纽。

医沛生医疗的主要竞争对手有哪些？

在自我注射笔领域，目前主要由两家企业主导：医沛生医疗和瑞健医疗(SHL Medical)(英)外部链接。虽然瑞健医疗注册地在楚格，但大部分核心业务在台湾。该领域也有些规模较小的竞争者，主要集中在中国。

“未来十年，我们预计在瑞士雇佣约2’000名员工，德国增加到1’000名，中国和美国新工厂各雇佣500人。”

大约十年前，市场上有八家主要竞争者。当时，医沛生医疗和瑞健医疗下大力气投资模块化平台技术(类似汽车工业的系列化生产方式)，实现了低成本开发定制化解决方案和加快交付速度。该策略推动了市场整合，巩固了医沛生医疗和瑞健医疗的市场领先地位。

医沛生医疗28.5%的股份在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市。您是否考虑过在纳斯达克等外国交易所进行(双重)上市？

我们确实考虑过。作为一家国际化集团，赴美上市是一个选项。不过，目前没有必要，因为瑞士证券交易所已经为医疗技术和制药企业提供了足够的市场曝光度。我们拥有超过6’000股东，10位财务分析师，市盈率一直保持在60。此外，按照美国的证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，SEC，英)外部链接的监管要求，在美上市每年将带来超过500万瑞郎(约合人民币3’565万元)的额外成本，并需要履行季度报告义务。这显然与我们长期的发展战略并不契合。

为追求长期发展战略，一些面向企业提供产品和服务的制造商，比如：包装印刷设备企业博斯特(Bobst)以及建筑施工工具企业喜利得(Hilti)，已经股票退市。你们会考虑类似做法吗？

十年前，医沛生医疗市值不到10亿瑞郎(约合人民币71亿元)，退市或许可行。但如今我们的市场估值接近60亿瑞郎(约合人民币428亿元)，回购所有流通股对我的家族来说代价太大。

不过，28.5%的股份上市并不会影响我们长期创新的策略。不仅如此，公开上市给我们带来诸多益处，例如：提升公司知名度、便于快速融资(比如用于收购)和提高透明度。我们经过审计的、150页的年度报告不仅受到投资者的高度重视，也得到大型制药客户的认可。

根据瑞士法律(多语)外部链接，上市企业高管团队中女性比例建议至少占20%，董事会女性比例应至少30%。医沛生医疗尚未达到这一标准。公司对提高女性代表性有什么计划？

我们目前确实未达到这一比例。虽然我本人并不赞成性别配额，但我们计划在未来4到5年，通过女性接任男性高管来满足要求。当然，我并不打算重组现有的管理团队，也不会为了满足法定标准设立虚职。在董事会层面，我们正在考虑增加第6名董事，达到女性30%占比的要求。

这项法律本意是建议，但不遵守往往会受到来自代理顾问公司或主要投资者(例如贝莱德投资管理公司)的惩罚。这种情况在完全公众化的公司中尤为突出，而对像医沛生医疗这样的家族企业，影响相对较小。

“我认为，企业家在瑞士联邦议会的代表性至关重要。”

您身兼数职—既是医沛生医疗的首席执行官，同时也是瑞士联邦议会国民院议员、自由民主党成员，还在十余个机构担任董事会甚至主席一职。您是如何兼顾的？

作为首席执行官，我打造了一支坚实的管理团队，让我能放心放权，让他们处理运营事务。这点至关重要，尤其是去年，我们的销售增长达到了38%，员工队伍扩充了800人。而且，我总不在公司，团队也会觉得轻松吧！

医沛生医疗的家族背景也为我的从政之路提供了便利。我认为，企业家在瑞士联邦议会中有代表性非常重要。我的政治角色还额外提升了医沛生医疗的媒体知名度，帮助公司吸引到众多精英、投资者和客户。

(编辑：Virginie Mangin/ds，编译自英语：武建博/gj)