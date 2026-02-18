俄、乌、美三国在日内瓦举行会谈

美国/乌克兰/俄罗斯三方会谈在日内瓦启动 Keystone-SDA

美国、乌克兰和俄罗斯三国代表聚首日内瓦，共同商讨解决基辅和莫斯科之间长达四年的冲突。会谈于2月17日下午在日内瓦洲际酒店举行。

俄罗斯2月16日表示，会谈将涉及领土问题。俄罗斯要求乌克兰军队撤出其控制的卢甘斯克(Luhansk)和顿涅茨克(Donetsk)的部分地区，并希望将这些地区并入俄罗斯领土。

基辅方面则表示只准备就在乌克兰东部建立自由贸易区的事宜进行商讨，并强调议程上包含安全和人道主义议题。

2月17日，美国总统特朗普再次向基辅施压，希望“迅速”达成协议。2月18日，乌克兰外长安德烈·西比加(Andriy Sybiga)指责俄罗斯“蔑视和平努力”，发射了数百架无人机和数十枚导弹。

本次三方会面的各国代表团团长分别是：美国特使贾里德·库什纳(Jared Kushne)和史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)、乌克兰国家国防和安全委员会秘书鲁斯捷姆·乌梅罗夫(Rustem Umerov)，以及俄罗斯俄乌谈判负责人弗拉基米尔·梅金斯基(Vladimir Medinsky)。

