增长缓慢叠加美国关税打击，瑞士经济“好运将尽”

8月初，美国开始对大多数瑞士商品执行39%的关税政策。 Keystone / Gaetan Bally

今年年初前三个月，为防止美国总统特朗普运用关税手段打击制药产业，瑞士制药公司纷纷加速出口。与此相比，瑞士第二季度的经济增长显著下滑，仅为0.1%。

8月15日，瑞士4至6月季度环比国内生产总值(GDP)初步估计值公布，好于经济学家在一项彭博调查中预期的0.1%的收缩预测(contraction forecast)。

然而，目前的局面仍将继续给瑞士央行施压，可能促使其再度下调政策利率至负值，以刺激经济活动。

潘森宏观经济(Pantheon Macroeconomics)高级欧洲经济学家Melanie Debono在给客户的分析中写道：“瑞士经济的好运将尽。”

Debono认为，本月初，特朗普政府对大多数瑞士商品征收39%的关税，达到发达国家中最高的关税率水平。瑞士经济很可能因此陷入“短期的小幅经济衰退”，下半年的增长数据“会很难看”。

如此之高的“对等”关税税率令瑞士错愕，引发了对瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特在双方谈判中处置不当的批评。

瑞士联邦经济事务秘书处发布的初步估计值并未提供太多细节。瑞士统计局在相关新闻稿中表示：“得益于服务业取得的增长，工业部门的负面表现得以抵消。”该部门将于8月28日公布第二季度更详细的GDP数据。

今年6月，瑞士央行将政策利率下调25个基点至零。然而，瑞郎在今年的贸易摩擦中一再走强，给经济造成重负，央行再次下调基准利率至零以下的压力与日俱增。瑞士第二季度国内生产总值0.1%的增长率与欧元区持平。

近几个月以来，瑞士的年通胀率已经接近于零。瑞士央行预计全年通胀率仅为0.2%，处于目标区间的下限。

高盛集团(Goldman Sachs)经济学家在GDP数据发布之前所做的预测中表示：“鉴于经济增长乏力，加之低通胀率及正在发酵的关税风险，我们预测，瑞士央行将在今年9月再次将政策利率下调25个基点。”

据Debono透露，尽管包括制药业在内的部分瑞士主要出口商品被排除在“对等”关税税率之外，适用新税率的瑞士出口美国商品占比仍高达35-40%。

她预计，“持续的贸易不确定性”，将继续挫伤瑞士企业投资的信心。

法国巴黎银行(BNP Paribas)的经济学家警告称，关税可能在明年年底前从瑞士国内生产总值中再抹去0.3个百分点，将贸易摩擦及地缘政策不稳定性带来的损失总额拉满到1个百分点。

今年第一季度，美国企业急于囤积药品库存，以防制药业遭到关税打击。瑞士制药出口因此大幅增长。

