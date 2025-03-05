2024年瑞士在國外的聲譽提升

瑞士一直享有良好的國際聲譽，然而過去的兩三年瑞士備受詬病，國際媒體經常出現有關瑞士的負面報導。而2024年對瑞士的形象來說是一個正面的轉捩點。
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瑞士置身于何等位置？它将走向何方？瑞士当前和未来的发展，是我关注的焦点。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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去年，瑞士的國際聲譽有所改善，一部分要歸功於一個同樣也飽受批評的事件：在布爾根施托克舉辦的烏克蘭和平會議。
2024年，瑞士的海外形像有了明顯改善。而在2022年和2023年，瑞士經常受到國際新聞的負面報導-主要是圍繞瑞士在烏克蘭衝突中的立場和大型銀行瑞士信貸的倒閉的負面新聞。
2024年國際媒體對瑞士的關注減少，尤其是負面報導。在一項針對18個國家11’000人的調查中也顯示，瑞士的整體形像是正面的。「2024年對瑞士形象來說，是美好的一年，」瑞士形象委員會(Präsenz Schweiz)在年度分析中總結。瑞士形象委員會“是瑞士外交部的一個公關部門，負責瑞士的海外形象。”
國際媒體反應最大的是瑞士主辦的烏克蘭和平會議，即所謂的布爾根施托克(Bürgenstock-Konferenz)會議，大多數媒體對此進行了客觀、肯定的報道。俄羅斯媒體除外，該國事先就試圖將這次會議定義為失敗的會議，部分原因是因為俄羅斯沒有參加這場會議。
外國媒體對瑞士與歐盟之間關係的報導較少，儘管瑞士國內對2024年結束的雙邊談判給予了很大關注，因為這可能是未來幾年甚至幾十年中瑞士最重要的外交政策決定。
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此外，歐洲人權法院對氣候老人案的判決和Nemo在歐洲電視歌唱大賽上的勝利等個別事件也吸引了國際媒體和社群媒體的關注。由於2025年歐洲歌唱大賽將在瑞士舉行，今年瑞士可能會再次登上媒體頭條。
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分析顯示，一個國家在廣大民眾中的形象通常是穩定的：70%的受訪者表示，他們對瑞士的印像在過去兩年中沒有改變。
根據年度分析的結果看來，鄰國對瑞士的看法往往比更遙遠的國家差異更大並更具批評性，在距離比較遠的國家，瑞士的形象與固有和單一的觀念聯繫得更為緊密，在這些國家，印象深刻的不是瑞士的中立和銀行業，而是山脈和巧克力。
瑞士在外國人心目中有許多標誌性代表物。以下是幾樣最具代表性的：
瑞士巧克力：瑞士巧克力以其高品質和豐富的口感聞名於世，品牌如Lindt和Toblerone特別著名。
瑞士手錶：瑞士手錶象徵著精密和奢華，品牌如Rolex、Omega和Patek Philippe享譽全球。
阿爾卑斯山：壯麗的阿爾卑斯山脈是瑞士的自然瑰寶，吸引了無數滑雪和登山愛好者。
瑞士銀行：瑞士銀行以其保密性和穩定性著稱，成為全球財富管理的中心。
瑞士起司：瑞士起司，如Emmental和Gruyère，以其獨特的風味和高品質受到廣泛喜愛。
總之：瑞士的整體形象仍然非常正面，越遠的國家對瑞士印象越好。
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(編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)
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