瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁

位于格劳宾登州的小山村布里恩茨正面临山体滑坡威胁。约120万立方米的碎石正在滑向山谷，可能会掩埋整个村庄。 Keystone-SDA

苏黎世州立银行(ZKB)的一项最新研究显示，瑞士每六栋住宅中就有一栋位于受自然灾害威胁区域。

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格劳宾登州的布里恩茨村因滑坡威胁，近年来已两次被紧急疏散。2024年夏天，格劳宾登州的米索克斯(Misox)地区和提契诺州的马焦谷(Maggia)也有多人在暴风雨中失去家园。

苏黎世州立银行这项上周发表的研究表明，许多瑞士屋主都面临类似的潜在风险。

其中，位于瑞士中部的格拉鲁斯州受影响最严重：几乎一半住宅暴露于至少一种自然灾害风险之下。其后依次为瓦莱州(36%)、施维茨州(30%)、格劳宾登州(29%)和圣加仑州(27%)。

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不过，报告指出，大多数风险属于“低”(62%)或“中等”(34%)等级。每125栋住宅中有一栋位于“较高”风险区域。

洪水是最大威胁

研究人员基于21个州的自然灾害风险地图，对住宅建筑所受威胁进行了分析。结果显示，洪水是目前最大的威胁。

其次是滑坡。即便是地势平缓的西北部巴塞尔乡村州，也有不少住宅受滑坡威胁，原因在于当地地层多为粘土与泥灰岩，结构不稳。

在山区，强降雨尤为危险，常会引发山洪、泥石流和滑坡。

提契诺州虽然受威胁的住宅比例相对较低，但在那些处于风险区域的住宅中，面临“中等”或“较高”风险的比例高达46%。只有瓦莱州和纳沙泰尔州的这一比例更高，都为50%左右。

苏黎世州立银行指出，许多风险本可通过加固房屋或设置地形防护结构来避免，例如防洪堤、挡石网等基础设施。

不过，这类措施花费巨大。据该行估算，瑞士每年用于防范自然灾害的投资超过10亿瑞郎(约合人民币80亿元)。