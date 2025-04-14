瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁

苏黎世州立银行(ZKB)的一项最新研究显示，瑞士每六栋住宅中就有一栋位于受自然灾害威胁区域。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
格劳宾登州的布里恩茨村因滑坡威胁，近年来已两次被紧急疏散。2024年夏天，格劳宾登州的米索克斯(Misox)地区和提契诺州的马焦谷(Maggia)也有多人在暴风雨中失去家园。
苏黎世州立银行这项上周发表的研究表明，许多瑞士屋主都面临类似的潜在风险。
其中，位于瑞士中部的格拉鲁斯州受影响最严重：几乎一半住宅暴露于至少一种自然灾害风险之下。其后依次为瓦莱州(36%)、施维茨州(30%)、格劳宾登州(29%)和圣加仑州(27%)。
相关内容
相关内容
瑞士历史上最致命的地质滑坡事件
此内容发布于
5月12日，全世界的目光聚焦在瑞士的布里恩茨村。由于面临山体滑坡风险，这里的村民被紧急疏散。下文记录了瑞士历史上最严重的几次地质滑坡灾害。
更多阅览 瑞士历史上最致命的地质滑坡事件
不过，报告指出，大多数风险属于“低”(62%)或“中等”(34%)等级。每125栋住宅中有一栋位于“较高”风险区域。
洪水是最大威胁
研究人员基于21个州的自然灾害风险地图，对住宅建筑所受威胁进行了分析。结果显示，洪水是目前最大的威胁。
其次是滑坡。即便是地势平缓的西北部巴塞尔乡村州，也有不少住宅受滑坡威胁，原因在于当地地层多为粘土与泥灰岩，结构不稳。
在山区，强降雨尤为危险，常会引发山洪、泥石流和滑坡。
提契诺州虽然受威胁的住宅比例相对较低，但在那些处于风险区域的住宅中，面临“中等”或“较高”风险的比例高达46%。只有瓦莱州和纳沙泰尔州的这一比例更高，都为50%左右。
苏黎世州立银行指出，许多风险本可通过加固房屋或设置地形防护结构来避免，例如防洪堤、挡石网等基础设施。
不过，这类措施花费巨大。据该行估算，瑞士每年用于防范自然灾害的投资超过10亿瑞郎(约合人民币80亿元)。
瑞士多山地地形，自然灾害以洪水、山体滑坡、雪崩和泥石流为主。灾害通常因地形不稳加强降雨引发，影响面小但威胁直接，特别是山区村落。
瑞士依托联邦气象局和地方政府的风险地图，进行精细化预警。其信息传播快速，重点在技术分析与提前疏散。
瑞士每年投入逾10亿瑞郎用于防洪堤、挡石网、地形加固等工程建设。多为点状防护及地方负责。
相关内容
心理学家发现伴侣分手早有先兆
此内容发布于
“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但事实并不一定。由伯尔尼大学参与的一项针对情感关系的研究发现，所有分道扬镳的伴侣都经历了类似的感情降温，冰点来临时感情破裂难以避免。
更多阅览 心理学家发现伴侣分手早有先兆
相关内容
瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”
此内容发布于
瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)表示，尽管瑞士方面已同美国政府建立联系，但目前仍未与美方正式开启关税谈判。
更多阅览 瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”
相关内容
瑞士房地产价格持续上涨
此内容发布于
2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。
更多阅览 瑞士房地产价格持续上涨
相关内容
瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
此内容发布于
瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。
更多阅览 瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
相关内容
不良饮食促使瑞士慢性病高发
此内容发布于
据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。
更多阅览 不良饮食促使瑞士慢性病高发
相关内容
瑞士暂不对美方关税措施进行反制
此内容发布于
瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
更多阅览 瑞士暂不对美方关税措施进行反制
相关内容
2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
此内容发布于
2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
更多阅览 2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
相关内容
特朗普对瑞士商品加征31%的关税
此内容发布于
美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
更多阅览 特朗普对瑞士商品加征31%的关税
相关内容
世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
此内容发布于
巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。
更多阅览 世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
相关内容
瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
此内容发布于
瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。
更多阅览 瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
阅读更多
相关内容
极端天气谁之过？灾害治理演变史
此内容发布于
19世纪时，瑞士人就注定要直面自然灾害。那时，人们已不再将恶劣天气和山体滑坡视作神对人的惩罚，而是人们应该协力解决的问题。为了所谓的共同利益，对过错与责任的追问成了禁忌 – 直到今天，这一态度仍不时影响着讨论。
更多阅览 极端天气谁之过？灾害治理演变史
相关内容
瑞士历史上最致命的地质滑坡事件
此内容发布于
5月12日，全世界的目光聚焦在瑞士的布里恩茨村。由于面临山体滑坡风险，这里的村民被紧急疏散。下文记录了瑞士历史上最严重的几次地质滑坡灾害。
更多阅览 瑞士历史上最致命的地质滑坡事件
相关内容
瑞士泥石流：如何让居民和村庄免受其害
此内容发布于
瑞士近期发生的泥石流造成了多名人员伤亡和巨大损失。警报系统和防御屏障虽能避免最糟糕的情况发生，但也有人建议采取彻底的解决方案来应对日益升级的自然灾害风险。
更多阅览 瑞士泥石流：如何让居民和村庄免受其害
相关内容
瑞士人因何天灾命丧黄泉？
此内容发布于
在过去70年间，逾1000名瑞士人不幸在自然灾害中溘然长逝。阿尔卑斯及周边高原地区的雪崩和岩石崩塌最易引发伤亡事故；而在中部平原地区，大多数遭遇横祸的逝者，都死于风暴或洪涝灾害。
更多阅览 瑞士人因何天灾命丧黄泉？
相关内容
20周年：纪念致命泥石流受害者
此内容发布于
整整20年前，在下过三天的暴雨之后，一条40米宽的泥石流横扫过瑞意边境上的小村庄Gondo，令13人在此次灾难中丧生。
更多阅览 20周年：纪念致命泥石流受害者
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。