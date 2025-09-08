不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？

亚洲生产的On昂跑鞋却贴着“瑞士十字”，一石激起千层浪。 Keystone-SDA

因为鞋身上的瑞士十字标识，On昂跑公司再度成为舆论焦点。

据瑞士《一瞥报》(Blick)报道，倡导遵守瑞士原产地标识保护法规的瑞士原产地执法委员会(Swissness Enforcement, SE)已向中国政府提出投诉，指出On昂跑鞋在亚洲生产的跑鞋上使用瑞士国家象征标志，违反了“瑞士原产地”标准。

据Awp财经通讯社获悉，On昂跑公司在致瑞士原产地执法委员会的信函中辩称：瑞士十字标志仅与“瑞士工程设计”字样同时出现。

此举旨在彰显On昂跑的苏黎世身份，以及逾300名员工在此从事产品的研发及鞋履的设计。该公司坚称：“法律并未禁止标识在这个语境下的使用，只要明确表明其指代产品的特定性能，而非整件产品即可。”

On昂跑公司将瑞士原产地执法委员会的行为描述为“一场看似闹剧的孤立事件”。这家总部设在苏黎世的公司认为，争议应该在瑞士法庭解决。在中国处理此事将释放出“致命信号”，令其他瑞士企业面临商业风险。

这家制鞋企业同时提及了当前的地缘政治形势：压力与日俱增，关税制度纷争，国际局势动荡不安，加之全球竞争愈演愈烈，将纷争转移到境外会引发诸多问题。On昂跑公司认为，这样做削弱了瑞士作为商业目的地的凝聚力和公信力。

瑞士原产地执法委员会对此并不赞同。在致On昂跑公司的信函中(Awp财经通讯社已获悉)，该机构指出，仅在中国进行了事实核查程序，且中国政府也依职权完成了相关工作。委员会认为，在境外生产的鞋履上使用十字标识属于滥用行为。

这场论战的结果目前尚不明朗。On昂跑公司坚持要求在瑞士法庭做情况说明，但瑞士原产地执法委员会则希望提出具体的解决方案。双方均表示会继续对话。论战的结果可能对其他在海外广告中使用瑞士十字标识的瑞士企业产生重大影响。

新进展

在本周三(9月3日)举行的一次会议之后，争议出现新进展：On昂跑公司、瑞士原产地执法委员会以及瑞士联邦知识产权局(IPI)达成一致，将由瑞士联邦法院裁定瑞士十字标志的法律含义。根据《新苏黎世报》(NZZ)的报道，这一裁决可能开创先例，甚至允许On公司在瑞士本土市场合法使用该标志。

昂跑公司再次呼吁SE和IPI撤回在中国的申请。据悉，这两个机构对提交法院的提议表示欢迎，并表示将进行内部投票。

不过，目前尚不清楚SE和IPI是否会撤回在中国的申请，也不确定中国监管机构将如何处理此案。昂跑公司表示将继续与相关机构保持对话，但强调应由瑞士司法系统来决定国家象征的使用边界。