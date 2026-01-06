瑞士人准备在2026年“勒紧裤腰带”

许多瑞士消费者计划在2026年减少支出。 Keystone-SDA

瑞士的消费者情绪趋紧。一项调研显示，全国人口中约三分之一计划在新的一年里“勒紧腰带”节省开支，这一趋势在瑞士法语区和提契诺州尤为明显。

5 分钟

根据市场研究机构管理工具研究所(Management Tools Research)12月30日发布的《消费监测》(Konsum Monitor)调研结果，32%的受访者计划2026年的支出要低于2025年；45岁以下人群中，这一比例高达41%。相比之下，仅19%的受访者计划增加支出，44%则希望保持支出水平不变。

该机构联合首席执行官劳拉·科莱达尼(Laura Colledani)在新闻稿中表示：“我们预计2026年的消费行为将保持谨慎。通胀几乎已经消退，但大部分民众显然仍感受到强烈的节省压力。”

消费品和服装支出首当其冲

节省开支主要集中在可推迟消费的领域。调研发现，37%的人计划减少消费品支出，35%计划减少服装支出。不少人也在缩减外出消费：31%希望减少餐饮支出，24%计划在文化、休闲活动和爱好方面节省开销。

报告指出，这种谨慎的消费行为很可能通过众多零售商的销售数据反映出来。例如，约四分之一的受访者计划在未来一年减少在家具商店(如IKEA)的支出；两成以上的受访者则计划减少在Galaxus、Media Markt、Fust或Interdiscount等平台购买电子产品或家用电器的支出。

不过调研也显示，食品支出几乎不会成为节省重点。约一半受访者计划在食品方面维持与去年相同的支出水平，但在Migros或Coop等大型零售商购物时，更倾向于削减而非增加预算，消费者可能会更多选择价格较低的自有品牌产品。

提契诺州和瑞士法语区情绪更为低迷

在接受调研的瑞士居民当中，42%仍认为当前经济状况良好，另有6%认为状况非常好；但已有30%的人为维持收支平衡而调整了家庭预算。约17%的受访者认为当前形势困难，4%甚至形容其为“危机”。

担忧情绪在提契诺州和瑞士法语区最为突出：提契诺州59%的受访者认为自身处境紧张、困难甚至严峻；瑞士法语区这一比例高达61%。相比之下，在瑞士德语区，逾半数受访者(52%)并不担心自己的财务状况。

《消费监测》是管理工具研究所开展的一项年度调研，旨在了解瑞士居民在新一年的消费和储蓄意向。此次为首期调研，于2025年12月4-10日期间通过Bilendi在线样本库进行，共有1209名16-79岁的受访者参与。

从更广泛的国际视角看，消费者趋于谨慎并非个别国家的现象。在通胀回落但生活成本依然偏高、经济前景存在不确定性的背景下，许多国家的家庭支出结构正在发生变化外部链接：可推迟消费被压缩，非必需开支更受控制，对价格和性价比的敏感度明显上升。

在中国，多项信心指标和行为调研也表明，居民在支出决策上更为审慎。相较于扩大消费规模，不少家庭更强调储蓄、安全感和支出的可持续性。

