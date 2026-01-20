瑞士“代发货”电商欺诈激增

瑞士相关部门收到大约1’500起网店骗局投诉。 Keystone-SDA

根据瑞士德语消费者保护组织Konsumentenschutz提供的数据，瑞士境内与“代发货”电商相关的诈骗投诉超过1’500起。这些虚假网店令消费者十分头疼。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss consumer group warns of rise in dropshipping scams 更多阅览 Swiss consumer group warns of rise in dropshipping scams

Français fr Environ 1500 plaintes contre des boutiques en ligne frauduleuses 原版 更多阅览 Environ 1500 plaintes contre des boutiques en ligne frauduleuses

该组织日前发布的新闻稿表示，收到有关“代发货”电商的咨询、投诉及举报共8’640起。

代发货(Dropshipping)是一种电商模式，商家无需囤货，客户下单后，商家将订单信息转给供应商，由供应商直接将商品发货给客户，商家通过赚取差价盈利，适合低成本启动和低风险的电商创业。瑞士法律许可该运营模式，但消费者常收到劣质商品或完全收不到货，且无法申请退款。

近日，多家网店冒充瑞士传统企业，但买家苦苦等到的却是直接从中国寄来的劣质商品，也根本无从退货或退款。

Konsumentenschutz组织在其网站上持续更新欺诈网址名单，并于去年夏天举报了数家电商。此外，还报告了多起包括婚恋网站订阅在内的欺诈案。

电信运营商也高居该组织黑名单。2024年，消费者保护组织因不公平竞争对Sunrise提出起诉，但该案仍在审理中。

阅读最长 讨论最多