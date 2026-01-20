瑞士“代发货”电商欺诈激增
根据瑞士德语消费者保护组织Konsumentenschutz提供的数据，瑞士境内与“代发货”电商相关的诈骗投诉超过1’500起。这些虚假网店令消费者十分头疼。
该组织日前发布的新闻稿表示，收到有关“代发货”电商的咨询、投诉及举报共8’640起。
代发货(Dropshipping)是一种电商模式，商家无需囤货，客户下单后，商家将订单信息转给供应商，由供应商直接将商品发货给客户，商家通过赚取差价盈利，适合低成本启动和低风险的电商创业。瑞士法律许可该运营模式，但消费者常收到劣质商品或完全收不到货，且无法申请退款。
近日，多家网店冒充瑞士传统企业，但买家苦苦等到的却是直接从中国寄来的劣质商品，也根本无从退货或退款。
Konsumentenschutz组织在其网站上持续更新欺诈网址名单，并于去年夏天举报了数家电商。此外，还报告了多起包括婚恋网站订阅在内的欺诈案。
电信运营商也高居该组织黑名单。2024年，消费者保护组织因不公平竞争对Sunrise提出起诉，但该案仍在审理中。
