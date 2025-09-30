The Swiss voice in the world since 1935
瑞士奇华顿投资4000万瑞郎在中国建厂

瑞士香氛企业奇华顿在中国生产基地投资4千万瑞郎。
瑞士香氛企业奇华顿在中国生产基地投资4千万瑞郎。

瑞士香精香料巨头奇华顿(Givaudan)在中国南方城市广州正式启动其新香氛及美容产品生产基地的建设工程。该品牌计划投资4000万瑞郎(约合人民币3.58亿元)增强其在中国的产能。

奇华顿在周一(9月29日)发布的新闻稿中表示：“该生产基地的正式开工标志着品牌在高增长市场中，与本地及区域客户共同推动香氛业务发展方面又迈出了重要一步。”

新厂位于品牌近期购置的，约3万平方米的区域，包括一个创意中心。该中心将成为评估、市场营销、销售、应用团队，以及调香师和香水分析师的主要办公场所。厂区还将配备“高度自动化”生产设施，全面支持奇华顿中国香氛业务的拓展。

公司计划在两年内将150名员工从现有工作场所移至新厂。

奇华顿是瑞士的跨国香精香料与香氛公司，在全球香精香料行业中处于领先地位。业务包括风味与健康(Taste & Wellbeing)以及香氛与美容(Fragrance & Beauty) 两大部分。在“香氛与美容”方面，奇华顿除了为香水品牌提供香料，也参与化妆品/日用香精、活性美容成分等领域的研发与供应；在“风味与健康”方面，奇华顿提供用于食品、饮料等的香料、口感、营养性或功能性成分与解决方案。

奇华顿于1988年进入中国市场，在广州设立办事处，随后陆续在上海、北京等地布局，并在上海张江、松江、常州、南通等地建厂，形成完善的生产和研发网络。近年来，公司加大本土化和数字化投入，设立研发中心、数字空间和高级香水创意中心，积极与中国品牌合作，推动香精香料及香氛业务在本地的发展。

