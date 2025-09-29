La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Givaudan investit 40 millions de francs dans une usine en Chine

Keystone-SDA

Le géant des arômes et parfums Givaudan inaugure les travaux de construction de sa nouvelle usine de parfums et de produits de beauté à Canton, dans le sud de la Chine. Il compte investir 40 millions de francs afin de renforcer ses capacités dans l'Empire du Milieu.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette inauguration, «marque une nouvelle étape importante dans le soutien de la croissance de l’activité parfums auprès des clients locaux et régionaux des marchés à forte croissance», souligne Givaudan dans un communiqué publié lundi.

Le nouveau site, situé sur un terrain récemment acquis d’environ 30’000 mètres carrés, comprendra un centre créatif abritant des équipes d’évaluation, de marketing, de vente et d’application, ainsi que des parfumeurs et des analystes en parfumerie. L’usine comptera également un site de production «hautement automatisé» pour soutenir l’expansion de l’activité Parfums de Givaudan en Chine.

D’ici deux ans, environ 150 employés quitteront le site existant pour ces nouvelles installations, précise l’entreprise établie à Vernier (GE).

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision