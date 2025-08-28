瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚

瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。
此内容发布于
伯尔尼大学性别研究跨学科中心的一项研究得出结论，周日工作对身体、心理和社会层面的福祉均造成负面影响，尤其是在工作时间安排灵活性受限的情况下。这项研究于8月22日由“守护星期天联盟”对外发布。该联盟由多个工会、宗教组织及瑞士职业医学学会组成。
该联盟反对放宽瑞士劳动法的相关计划，主张周日工作应始终限于对社会“至关重要”的职业。
女性比例过高
目前，在周日工作的群体中，女性、移民以及就业状况不稳定的人群比例偏高。在整体劳动参与率上升的背景下，女性从事周日工作的比例(17.3%)仍高于男性(14%)。这是因为女性更集中于医疗、餐饮、零售等周日工作比例较高的行业。
此外，女性受不稳定工作条件(例如无法自主安排工作时间)影响的比例也比男性高出约1.5倍。
多重影响
研究指出，健康方面的影响包括睡眠障碍、心血管疾病及抑郁等。若周末缺乏休息时间，情绪耗竭的风险也会升高。周日工作还会影响人们的社会仪式活动，例如宗教礼拜、家庭聚会或体育赛事等。
在瑞士，周日工作原则上是被禁止的，只有在必要行业中才可获批。该联盟批评道，员工的休息时间正面临越来越多的挑战，并警告称，不应让周日工作成为常态。
目前瑞士确有多项计划，拟放宽周日工作规定。其中，苏黎世州的一项动议提议，每年可在无需许可的情况下开放12个营业性周日，是现行标准的三倍；而联邦院自由民主党(FDP/PLR)议员蒂埃里·布尔卡特(Thierry Burkart)则提出另一项动议，希望通过允许每年9个周日的远程办公，使居家办公更具弹性。
相比之下，在中国，大量行业对“周末”概念并不敏感，“周末加班”“轮班制”“节假日被调休补班”等现象已成常态。不少年轻人长期处于“6天班”甚至“996”工作节奏之中，导致心理倦怠与健康隐患频发，也削弱了家庭与社交关系的稳定性。而在瑞士，周日被制度性地保留下来作为“集体休息日”，是许多工会和宗教组织长期坚守的底线。
相关内容
第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
此内容发布于
瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。
更多阅览 第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
相关内容
《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
此内容发布于
美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。
更多阅览 《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
相关内容
瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
此内容发布于
瑞士和美国的科学家正在研发一种传感器，可根据汗液中的分子成分测量人体的生物年龄。
更多阅览 瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
相关内容
人工智能与工作
萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
此内容发布于
中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。
更多阅览 萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
相关内容
最新调研：志愿服务能提升幸福感
此内容发布于
志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。
更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
相关内容
瑞士人工智能
在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
此内容发布于
全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。
更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
相关内容
工作场所
瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
此内容发布于
在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。
更多阅览 瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
相关内容
瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
此内容发布于
瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“有200%的信心”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。
更多阅览 瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
相关内容
教育
三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
此内容发布于
在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。
更多阅览 三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
相关内容
人口统计
在瑞生活17年却拿不到永居？外交官之女上诉被驳回
此内容发布于
一对外交官夫妇的17岁女儿虽然自出生以来一直生活在瑞士，但并无资格获得居留许可。瑞士联邦行政法院已驳回了这名年轻女子的上诉。
更多阅览 在瑞生活17年却拿不到永居？外交官之女上诉被驳回
阅读更多
相关内容
瑞士人不要每周4天工作制
此内容发布于
每周仅工作4天！这样的工作制度在国际上越来越受欢迎，但在瑞士要想普及却阻力重重，因为许多人已经是在“兼职”工作。现在有些公司想让所有人都每周工作4天。
更多阅览 瑞士人不要每周4天工作制
相关内容
瑞士年轻女性偏爱兼职工作
此内容发布于
最新出炉的2020年官方数据显示，瑞士年轻人的失业率几乎只有欧盟国家平均失业率的一半。
更多阅览 瑞士年轻女性偏爱兼职工作
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。