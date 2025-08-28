瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚

瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。

伯尔尼大学性别研究跨学科中心的一项研究得出结论，周日工作对身体、心理和社会层面的福祉均造成负面影响，尤其是在工作时间安排灵活性受限的情况下。这项研究于8月22日由“守护星期天联盟”对外发布。该联盟由多个工会、宗教组织及瑞士职业医学学会组成。

该联盟反对放宽瑞士劳动法的相关计划，主张周日工作应始终限于对社会“至关重要”的职业。

女性比例过高

目前，在周日工作的群体中，女性、移民以及就业状况不稳定的人群比例偏高。在整体劳动参与率上升的背景下，女性从事周日工作的比例(17.3%)仍高于男性(14%)。这是因为女性更集中于医疗、餐饮、零售等周日工作比例较高的行业。

此外，女性受不稳定工作条件(例如无法自主安排工作时间)影响的比例也比男性高出约1.5倍。

多重影响

研究指出，健康方面的影响包括睡眠障碍、心血管疾病及抑郁等。若周末缺乏休息时间，情绪耗竭的风险也会升高。周日工作还会影响人们的社会仪式活动，例如宗教礼拜、家庭聚会或体育赛事等。

在瑞士，周日工作原则上是被禁止的，只有在必要行业中才可获批。该联盟批评道，员工的休息时间正面临越来越多的挑战，并警告称，不应让周日工作成为常态。

目前瑞士确有多项计划，拟放宽周日工作规定。其中，苏黎世州的一项动议提议，每年可在无需许可的情况下开放12个营业性周日，是现行标准的三倍；而联邦院自由民主党(FDP/PLR)议员蒂埃里·布尔卡特(Thierry Burkart)则提出另一项动议，希望通过允许每年9个周日的远程办公，使居家办公更具弹性。

相比之下，在中国，大量行业对“周末”概念并不敏感，“周末加班”“轮班制”“节假日被调休补班”等现象已成常态。不少年轻人长期处于“6天班”甚至“996”工作节奏之中，导致心理倦怠与健康隐患频发，也削弱了家庭与社交关系的稳定性。而在瑞士，周日被制度性地保留下来作为“集体休息日”，是许多工会和宗教组织长期坚守的底线。