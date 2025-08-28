The Swiss voice in the world since 1935
新闻
工作场所

瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚

周日工作有损人们的福祉。
周日工作有损人们的福祉 Keystone-SDA

瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

伯尔尼大学性别研究跨学科中心的一项研究得出结论，周日工作对身体、心理和社会层面的福祉均造成负面影响，尤其是在工作时间安排灵活性受限的情况下。这项研究于8月22日由“守护星期天联盟”对外发布。该联盟由多个工会、宗教组织及瑞士职业医学学会组成。

该联盟反对放宽瑞士劳动法的相关计划，主张周日工作应始终限于对社会“至关重要”的职业。

女性比例过高

目前，在周日工作的群体中，女性、移民以及就业状况不稳定的人群比例偏高。在整体劳动参与率上升的背景下，女性从事周日工作的比例(17.3%)仍高于男性(14%)。这是因为女性更集中于医疗、餐饮、零售等周日工作比例较高的行业。

此外，女性受不稳定工作条件(例如无法自主安排工作时间)影响的比例也比男性高出约1.5倍。

多重影响

研究指出，健康方面的影响包括睡眠障碍、心血管疾病及抑郁等。若周末缺乏休息时间，情绪耗竭的风险也会升高。周日工作还会影响人们的社会仪式活动，例如宗教礼拜、家庭聚会或体育赛事等。

在瑞士，周日工作原则上是被禁止的，只有在必要行业中才可获批。该联盟批评道，员工的休息时间正面临越来越多的挑战，并警告称，不应让周日工作成为常态。

目前瑞士确有多项计划，拟放宽周日工作规定。其中，苏黎世州的一项动议提议，每年可在无需许可的情况下开放12个营业性周日，是现行标准的三倍；而联邦院自由民主党(FDP/PLR)议员蒂埃里·布尔卡特(Thierry Burkart)则提出另一项动议，希望通过允许每年9个周日的远程办公，使居家办公更具弹性。

相比之下，在中国，大量行业对“周末”概念并不敏感，“周末加班”“轮班制”“节假日被调休补班”等现象已成常态。不少年轻人长期处于“6天班”甚至“996”工作节奏之中，导致心理倦怠与健康隐患频发，也削弱了家庭与社交关系的稳定性。而在瑞士，周日被制度性地保留下来作为“集体休息日”，是许多工会和宗教组织长期坚守的底线。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Pauline Turuban

您是移民到瑞士的吗？请谈谈您的经历。

您是移民到瑞士的吗？您来自哪个国家？您打算留下来还是去其他地方？您做这个决定用了多久，是什么促成了您这个决定？

参与讨论
30
66 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

调研发现，志愿服务能提升你自身的幸福感。

相关内容

最新调研：志愿服务能提升幸福感

此内容发布于 志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。

更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
Just Eat外卖服务平台尝试用机器人送餐。

相关内容

瑞士人工智能

在瑞士要看到机器人外卖小哥了！

此内容发布于 全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。

更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
在一次实验中，女生回避了那些技术导向较强的职业，而男生则对这些职业表现出兴趣。

相关内容

工作场所

瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？

此内容发布于 在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。

更多阅览 瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
8月19日，在伯尔尼，伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis，右)与安东尼奥·塔亚尼(Antonio Tajani)。

相关内容

瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会

此内容发布于 瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“有200%的信心”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。

更多阅览 瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
除瑞士官方语言外，英语的使用频率最高。

相关内容

教育

三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言

此内容发布于 在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。

更多阅览 三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Büro

相关内容

瑞士人不要每周4天工作制

此内容发布于 每周仅工作4天！这样的工作制度在国际上越来越受欢迎，但在瑞士要想普及却阻力重重，因为许多人已经是在“兼职”工作。现在有些公司想让所有人都每周工作4天。

更多阅览 瑞士人不要每周4天工作制
Young women during early morning newspaper delivery

相关内容

瑞士年轻女性偏爱兼职工作

此内容发布于 最新出炉的2020年官方数据显示，瑞士年轻人的失业率几乎只有欧盟国家平均失业率的一半。

更多阅览 瑞士年轻女性偏爱兼职工作

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团